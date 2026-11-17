Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Netflix közzétette A 3-test-probléma második évadának hivatalos plakátját, amellyel együtt a várva várt premierdátum is kiderült: a sci-fi sorozat folytatása 2027. január 14-én érkezik a streamingplatformra. Az első kedvcsináló videóra pedig már nem is kell várni, hiszen az a mai nap folyamán debütál - tudósított a magyar IGN.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK