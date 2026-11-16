Kiberbűnözők a napokban megjelenő Grand Theft Auto 6 hamis PC-s verziójával próbálják átverni a játékosokat. A játék egyelőre csak konzolokra érkezik, az interneten terjedő csaló letöltések pedig jelszavakat és pénzügyi adatokat lopó kártevőkkel fertőzik meg a gyanútlan felhasználók számítógépeit - számolt be a HVG.

Ezen a héten csütörtökön végre megjelenik a GTA-sorozat legújabb része, amelynek előtelepítése is elindítható már a legújabb generációs PlayStation és Xbox konzolokon. A Rockstar Games azonban egyelőre semmilyen hivatalos információt nem közölt a PC-s változat érkezéséről. Csalók viszont hamis számítógépes telepítőkkel próbálják tőrbe csalni a türelmetlen rajongókat.

A Cynet kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint a bűnözők a Google Colab felületén terjesztik a rosszindulatú fájlokat, jellemzően "GTA 6 EXE FILE DOWNLOAD" néven. Hogy a megtévesztés minél hitelesebb legyen, a letöltőoldalakat "biztonságos" és "vírusmentes" jelölésekkel is ellátják. Aki azonban bedől a trükknek és elindítja a fájlt, a játék helyett egy rendkívül veszélyes adatlopó programot telepít az eszközére.

Ez a kártevő észrevétlenül szerzi meg az áldozat legérzékenyebb információit, így hozzáférhet a mentett jelszavakhoz, a böngészési adatokhoz és a sütikhez, de a Steam- és Roblox-fiókok belépési adatai, valamint a kriptotárcák tartalma sincs biztonságban előle. Mivel jelenleg nem létezik PC-s GTA 6, és belátható időn belül nem is érdemes számolni vele, minden ezt kínáló hirdetés és letöltés egyértelmű átverés.