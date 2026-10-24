Valaki elvitte a főnyereményt, 5 milliárd 190 millió forintot! Mutatjuk a 43. heti nyerőszámokat és a nyereményeket is.
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
Az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye elkelt a szombati sorsoláson. Egy szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintra válthatta nyerőszámait. A gigászi összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál - közölte a játékszervező Szerencsejáték Zrt.
A 2026-os év második telitalálatosa született meg az október 24-i sorsoláson. Az Ötöslottón a 12, 36, 68, 84, 89-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa vihette haza a játék eddigi ötödik lemagasabb összegű jackpotját. A szerencsés játékos az öt nyerőszámmal 5 197 132 880 forintot nyert. A sorsoláson 4 találatosok is örülhetnek, hiszen 21 szerencsés 3,2 millió forinttal lett gazdagabb.
A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, a nyertes szelvény azonosítását követően.
Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.
Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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