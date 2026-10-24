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Debrecen, 2019. március 22.Lottószelvényeket tölt ki egy játékos Debrecenben, a Szerencsejáték Zrt. Darabos utcai lottózójában 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó
Szórakozás

Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról

Pénzcentrum
2026. október 24. 19:59 1 perc

Az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye elkelt a szombati sorsoláson. Egy szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintra válthatta nyerőszámait. A gigászi összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál - közölte a játékszervező Szerencsejáték Zrt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026-os év második telitalálatosa született meg az október 24-i sorsoláson. Az Ötöslottón a 12, 36, 68, 84, 89-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa vihette haza a játék eddigi ötödik lemagasabb összegű jackpotját. A szerencsés játékos az öt nyerőszámmal 5 197 132 880 forintot nyert. A sorsoláson 4 találatosok is örülhetnek, hiszen 21 szerencsés 3,2 millió forinttal lett gazdagabb.

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A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, a nyertes szelvény azonosítását követően.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

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Címlapkép: Getty Images
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