Érkezik a Leonidák meteorraj: óránként akár 15 hullócsillagot is láthatunk az égen ezen a napon

November 17-én éri el gyakorisági maximumát a Leonidák meteorraj, amelynek tagjai november második felében is látványos égi jelenségekkel örvendeztethetik meg a csillagászat iránt érdeklődőket. A meteorraj november 6. és 30. között aktív, maximumának idején pedig óránként akár 15 hullócsillag is feltűnhet az égen. A Leonidák meteorrajhoz tartozó meteorok a sebességükről és a gyakori felvillanásokról híresek, ha pislogsz, talán észre sem veszed, hogy közben feltűnik egy hullócsillag - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Leonidák egy üstökös által hátrahagyott, por és jégtörmelékből álló meteorraj. Jellegzetességük, hogy rendkívül gyors, 71 km/s-es sebességű meteorokat produkál. Ezzel a sebességgel hozzávetőlegesen kevesebb mint két másodperc alatt el tudnák érni a felszínt, ha túlélnék a légkörbe csapódást, de a kis méreteik miatt ez jellemzően nem történik meg, még az atmoszférában megsemmisülnek.

A rajhoz tartozó hullócsillagokat november 6-a és 30-a között figyelhetjük meg. A legmegfelelőbb időpont az észlelésükre november 18-a hajnala, 0:45 és 5:30 között. A radiánspont 17-én éjjel 22:15-kor kel, innentől érdemes várnunk a meteorokat. Az aktivitás maximuma néhány órával később várható, körülbelül 00:45-kor. Hajnali 5:00-kor az Oroszlán már magasan, 60°-kal a látóhatár felett lesz, a délkeleti égbolton. Ekkortájt lesz a legkedvezőbb az észlelés a hullócsillagok számát tekintve, óránként akár 150-t is megpillanthatunk.

A Leonidák meteorjai a radiánspontjukról kapták a nevüket: úgy tűnik, mintha az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából érkeznének. A radiánspont november 17-én 22 óra 15 perckor kel fel, majd másnap hajnalban, 5 óra 30 perc körül, a deleléséhez közeli időpontban már 64 fokos magasságban látszik az égbolton. Ez kedvezőbb megfigyelési helyzetet jelent, hiszen a magasabban járó radiánspont mellett nagyobb eséllyel figyelhetők meg a meteorraj tagjai.

A hullócsillagok megfigyeléséhez nem szükséges távcső, szabad szemmel is érdemes az eget kémlelni. A legjobb esélyt a fényszennyezéstől távoli, sötét helyszínek kínálják, ahol minél nagyobb égbolt látható be. Érdemes hosszabb időt szánni a megfigyelésre, különösen az éjszaka második felében és hajnalban, amikor a radiánspont már magasabban jár. Várhatóan a Hold sem lesz zavaró tényező a megfigyeléshez.