Gyorsan elolvadt az amerikai tőzsdék csütörtöki nyitásakor látott emelkedésének nagy része, az S&P 500 és a Dow Jones is mínuszba fordult. Európában kora délután még többnyire mérsékelt pluszok látszottak, miközben Budapesten az AutoWallis gyorsjelentése jelentős esést váltott ki. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a mesterségesintelligencia-szektor kilátásai és a vállalati gyorsjelentések állnak. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Az amerikai kereskedés első órájában az S&P 500 a nyitás utáni 1,2 százalékos emelkedésből 0,1 százalékos mínuszba fordult, és ismét a 200 napos mozgóátlaga alá került. A Dow Jones a kezdeti 0,5 százalékos plusz után már 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq a közel 2 százalékos nyereségéből mindössze 0,3 százalékot őrzött meg. Az Anthropic tőzsdei bemutatkozását övező optimizmus így egyelőre nem hozott tartós fordulatot, bár a kereskedési nap nagy része még hátravan.

Az S&P 500 szerdán az ötödik egymást követő kereskedési napját zárta veszteséggel, 0,2 százalékos csökkenéssel, 7323,63 ponton. Az index már az 50, a 100 és a 200 napos mozgóátlaga alatt is járt. Utóbbi, az előző 200 kereskedési nap átlagos záróértékét követő mutató a hosszabb távú trend megítélésében kulcsfontosságú, és jelenleg 7347 pont körül húzódik.

Európában mérsékelt emelkedés, Budapesten gyenge vállalati reakciók

Az európai piacokon kora délutánra szintén csökkent a reggeli lendület. A Stoxx 600 akkor 0,1, a német DAX 0,3, a francia CAC 40 pedig 0,2 százalékos pluszban állt. A milánói FTSE MIB 0,8 százalékos emelkedésével felülteljesítő volt, míg a spanyol IBEX 35 mindössze 0,1 százalékkal került feljebb. A londoni FTSE 100 eközben 0,38 százalékot veszített értékéből.

Budapesten az AutoWallis részvénye kora délután 4,4 százalékos esést mutatott, és 2023 augusztusa óta nem látott szintre süllyedt. A társaság harmadik negyedéves árbevétele 14,8 százalékkal, 100,3 milliárd forintra csökkent. Az EBITDA, vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény 28,7 százalékkal, 3,2 milliárd forintra esett vissza. Az egy évvel korábbi 1,1 milliárd forintos nettó nyereséget 2,6 milliárdos veszteség váltotta fel.

A bevételt elsősorban a nagykereskedelem visszaesése húzta le, a kiskereskedelem jövedelmezőségét pedig a kisebb gyártói és importőri ösztönzők rontották. A nettó eredményt a készletekhez kapcsolódó devizás kötelezettségek átértékelése is terhelte. A menedzsment értékelése szerint az első kilenc hónap teljesítménye elmaradt a saját várakozásaiktól.

A Magyar Telekom árfolyama a kora délutáni adatok szerint 0,9 százalékos mínuszban járt, miután a vállalat egyszeri dolgozói juttatásról, jövő évi béremelésről és létszámleépítésről számolt be.

Eséssel fogadták a GTA VI megjelenését

A Take-Two részvénye az amerikai kereskedés elején 1,9 százalékot esett a Grand Theft Auto VI megjelenését követően. A papír szerdán még 6,2 százalékot emelkedett az első, kiemelkedően kedvező kritikák hatására.

A keresleti várakozások továbbra is erősek. A Sensor Tower szerdai becslése mintegy 17,1 millió eladott példányról szólt, a Wells Fargo pedig 35 millióról 65 millióra emelte a március végéig tartó pénzügyi évre vonatkozó értékesítési előrejelzését. A Take-Two hivatalos eladási adatokat egyelőre nem közölt.

A Manchester United részvénye már az amerikai pre-market kereskedésben közel 10 százalékot zuhant. A klub szeptember végén zárult negyedévének árbevétele ugyan 4,1 százalékkal, 146,1 millió fontra nőtt, de elmaradt a 152 millió fontos elemzői konszenzustól. Az egy évvel korábbi 13 millió fontos üzemi nyereség után 3 millió fontos üzemi veszteség keletkezett, elsősorban a játékoseladásokon elért eredmény visszaesése miatt. A klub az éves eredményvárakozását nem módosította.

Az IMF szerint még nincs vége az AI-szektor korrekciójának

A technológiai részvényeket az elmúlt hetekben a magas árazási szintek és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése körüli kétségek terhelték. A Nasdaq 100 a csütörtök kora délutáni állapot szerint több mint 4 százalékot veszített értékéből novemberben.

Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója további, de nem drasztikus korrekcióra számít. Különösen kockázatosnak tartja a körkörös finanszírozást, amelynek során például a chipgyártók tőkét biztosítanak vevőiknek saját termékeik megvásárlásához. Az ilyen ügyletek volumene már megközelíti az 1000 milliárd dollárt, és mintegy kétharmadukat hitelből finanszírozzák.

Georgieva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az AI már érdemben támogatja a globális gazdasági növekedést. Az IMF óvatos becslése szerint a hozzájárulása elérheti a fél százalékpontot.

Juttatás és leépítés a Telekomnál, újabb Mol-részvényeladások

A Magyar Telekom az érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján bruttó 750 ezer forintos egyszeri juttatást fizet minden munkavállalójának az idei negyedik negyedévben, összesen 4,7 milliárd forint értékben. A Magyar Telekomot és a Telekom Rendszerintegrációt érintő egyezség szerint 2027. április 1-jétől átlagosan 2,8 százalékkal nőnek az alapbérek, a cafeteria-keret pedig 7 százalékkal emelkedik.

Ezzel párhuzamosan mintegy 96 pozíció szűnik meg, várhatóan nagyrészt 2027 első negyedévében. A végkielégítések megközelítőleg egymilliárd forintos költségének döntő részét még az idei évben elszámolják.

A Mol közlése szerint a Csányi Sándor által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány szerdán további 14 898 darab Mol-részvényt értékesített, 4905 forintos átlagáron. A hét első három kereskedési napjára bejelentett eladások így összesen 253 470 darab részvényt és közel 1,25 milliárd forintot tettek ki. A tranzakciók okát nem hozták nyilvánosságra.

Éleződik a német autóipari bérvita

A Volkswagen kétéves bérbefagyasztást és a 35 órás munkahét felülvizsgálatát kezdeményezi. A menedzsment rugalmasabban rendelne el hosszabb munkaidőt többletdíjazás nélkül, és kivezetne egy készpénzben vagy szabadnapként igénybe vehető juttatási elemet is. Az IG Metall szakszervezet határozottan elutasította a terveket.

A mintegy 120 ezer munkavállalót érintő tárgyalások jövő kedden kezdődnek Emdenben, a Volkswagennél januártól sztrájkok is jöhetnek. Az ágazat más szereplőinél már közvetlen a leállás veszélye: pénteken 24 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak az Audi ingolstadti, valamint a BMW müncheni, dingolfingi és landshuti üzemeiben, illetve több beszállítónál is.

A szupersportautókat gyártó Koenigsegg eközben új befektetőt vont be. A 65 Equity Partners kisebbségi részesedésszerzése mintegy 1,3 milliárd euróra értékeli a svéd luxusautó-gyártót, amely 20 millió euró friss tőkéhez jutott. A társaság a tőzsdére lépés lehetőségét is vizsgálja, erre azonban leghamarabb néhány év múlva kerülhet sor.

Űrbeli számítási kapacitást tesztelne a Google

A Google a Blue Origin New Glenn hordozórakétájával indítaná el következő generációs kísérleti műholdjait 2029 első negyedévében. A Project Suncatcher célja annak vizsgálata, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitások egy része Föld körüli pályára telepíthető-e, döntően napenergiára támaszkodva.

A műholdakat a Google saját, kifejezetten AI-modellek futtatására tervezett gyorsítóchipjeivel szerelik fel. A technológiai óriás már megkezdte az első prototípus földi tesztelését, ám a kozmikus sugárzás elleni védelem, a hőelvezetés, a rendkívül magas indítási költségek és a műholdgyártási kapacitások korlátai miatt a kereskedelmi hasznosításig még jelentős technológiai akadályokat kell leküzdeniük.