Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra

Minden idők ötödik legnagyobb Ötöslottó-főnyereményét vitték el a szombati sorsoláson, a szerencsés játékosnak azonban még egy fontos teendője van, jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt.-nél. Erre mindössze 90 nap áll rendelkezésére, ellenkező esetben elveszítheti a több milliárd forintos összeget. Bár ritkán fordul elő, hogy valaki nem veszi át a nyereményét, az elmúlt évtizedekben több százmilliós, sőt milliárdos főnyeremény is gazdátlanul maradt. Ráadásul az új milliárdosnak egy másik kérdéssel is számolnia kell: a tervezett vagyonadó évente több tízmillió forintos kiadást jelenthet számára.

Október 24-én, szombaton elvitték az Ötöslottó főnyereményét, amely a játék történetének ötödik legnagyobb összege. A szerencsés játékosnak azonban nem elegendő, hogy eltalálta mind az öt nyerőszámot, a nyeremény átvételéhez a Szerencsejáték Zrt.-nél is jelentkeznie kell.

Már ketyeg az óra, hiszen a szabályok szerint a nyertesnek a sorsolástól számítva 90 nap áll rendelkezésére a nyereményigénylésre. A sorsolást 2026. október 24-én tartották, ez pedig azt jelenti, hogy

a szombati lottómilliárdosnak 2027. január 22-ig kell jelentkeznie, különben elveszítheti jogosultságát a főnyereményre.

A határidő elmulasztása végleges következményekkel járhat: a fel nem vett összeget a társaság a szabályoknak megfelelően további nyereményekre és különsorsolásos akciókra fordíthatja.

Így veheti át a milliárdos nyereményt

A 300 millió forintot meghaladó nyeremények esetében a játékosoknak a Szerencsejáték Zrt. külön erre a célra fenntartott, úgynevezett nagynyertes-vonalán kell jelentkezniük. Ezt követően a társaság egyezteti a nyereményigénylés és a személyes ügyintézés részleteit.

A nyertesnek igazolnia kell személyazonosságát és a nyereményre való jogosultságát. A hagyományos, papíralapú játék esetében ehhez elengedhetetlen a nyertes szelvény bemutatása, amelynek érvényességét és biztonsági elemeit is ellenőrzik.

A több milliárd forintos összeget nem készpénzben adják át. A nyereményt kizárólag Magyarországon működő banknál vezetett, forintalapú lakossági bankszámlára utalják át, a nyereményigénylés benyújtását követő 30 napon belül. A jelentkezés és a kifizetés tehát külön folyamat: a játékosnak előbb igazolnia kell a jogosultságát, majd a szükséges ellenőrzések és egyeztetések után juthat hozzá a pénzéhez.

Milliárdokat is elbuktak már a magyar lottónyertesek

Az idei évben eddig egyszer vitték el az Ötöslottó főnyereményét. Áprilisban egy szerencsés játékos 6,8 milliárd forintot nyert, amivel megdőlt a játék 70 éves történetének rekordja. Azon a héten ráadásul nemcsak az Ötöslottón született telitalálat: a Hatoslottó, a Skandináv lottó és a Joker főnyereményét is elvitték. A négy játék összesen több mint 8 milliárd forintot fizetett, és valamennyi nyertes jelentkezett a pénzéért.

Bár egy ekkora főnyereményről nehéz elképzelni, hogy bárki megfeledkezzen, korábban többször is előfordult, hogy a nyertes nem jelentkezett a pénzéért. A Szerencsejáték Zrt. korábbi tájékoztatása szerint az elmúlt mintegy 25 évben nyolc alkalommal fordult elő, hogy egy legalább százmillió forintos nagyságrendű nyereményt nem vettek át. Ez átlagosan háromévente egy ilyen esetet jelent.

A magyar lottótörténelem legnagyobb fel nem vett nyereménye 1,428 milliárd forint volt. Az Ötöslottó 2017. évi 46. heti sorsolásán valaki mind az öt számot eltalálta, a 90 napos határidőn belül azonban nem jelentkezett, így elveszítette a hatalmas összeget. A második legnagyobb gazdátlanul maradt nyeremény 429,2 millió forint volt, amelyet szintén az Ötöslottón nyertek meg, még 2007-ben.

2000 áprilisában a Hatoslottó egyik játékosa 214,4 millió forintot nyert, de nem vette át az összeget. 2014 októberében szintén a hatos nyereményét nem vitték el, akkor 200,2 millió forint maradt a Szerencsejáték Zrt-nél. A következő években elsősorban a Jokeren maradtak gazdátlanul jelentősebb összegek. 2019 márciusában 245,6 millió forintot, 2020 februárjában 79,1 millió forintot, 2022 februárjában pedig közel 149 millió forintot nem vettek át a nyertesek.

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A legutóbbi ilyen eset 2025 januárjában zárult le, amikor a Skandináv lottón megnyert, több mint 300 millió forintos főnyeremény maradt gazdátlanul. A nyertes számokat még 2024. október 16-án húzták ki, a telitalálatos szelvény tulajdonosa azonban a sajtóban megjelent felhívások ellenére sem jelentkezett a pénzéért.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a fel nem vett összeg nem marad a társaságnál: különsorsolásos akciók és nyereményjátékok révén visszajuttatják a játékosokhoz, illetve egy része az adott játék nyereményalapját növelheti.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen nincs! Most közölte a Szerencsejáték: bukta a főnyereményt a magyar lottónyertes Visszakerül a játékosokhoz az a több mint 300 millió forint, amelyért tavaly október közepe óta nem jelentkezett a nyertes.

A vagyonadó is érintheti az új lottómilliárdost?

A szombati nyertesnek nemcsak a nyeremény átvételével kell foglalkoznia, hanem azzal is, milyen adókötelezettségei keletkezhetnek a hirtelen megszerzett vagyon után. A magyarországi, engedélyezett számsorsjátékok nyereménye után jelenleg nem kell külön személyi jövedelemadót fizetni. Ez azt jelenti, hogy az Ötöslottó főnyereményét a játékos teljes egészében megkaphatja.

A 2027-re tervezett vagyonadó azonban már érintheti a lottón szerzett milliárdokat is. A kormány október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslata alapján az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrész után évente 1 százalékos adót kellene fizetni, míg a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

A Pénzcentrum korábbi számítása szerint egy 5 milliárd forintos lottónyeremény esetében az első egymilliárd forint adómentes lenne, az e fölötti négymilliárd forint után viszont évente 40 millió forintos vagyonadó keletkezhetne. A tényleges fizetési kötelezettség ugyanakkor a nyertes teljes nettó vagyonától, az esetlegesen levonható tartozásoktól és a végleges jogszabályi rendelkezésektől is függne.

EZ IS ÉRDEKELHET Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

A tervezet alapján a vagyonadót az év utolsó napján fennálló vagyoni helyzet szerint kellene megállapítani, a bevallás és a befizetés határideje pedig a következő év augusztus 31. lenne. Ez a mostani nyertes esetében különösen érdekes helyzetet teremthet. A 90 napos jelentkezési határidő ugyanis 2027 januárjáig tart, így akár az is előfordulhat, hogy a játékos csak az új évben igényli a pénzét.

Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy elkerülhetné az első vagyonadó-fizetési kötelezettséget. A döntő kérdés az lehet, hogy a sorsolással keletkező, de még ki nem fizetett nyereményre vonatkozó követelést hogyan kellene figyelembe venni a 2026. december 31-i vagyon megállapításakor.

A kifizetés későbbre halasztása persze önmagában nem garantál adómentességet. A pontos jogértelmezéshez azonban a végleges szabályozás ismeretére lenne szükség. A szombati Ötöslottó-nyertesnek tehát egyelőre két fontos határidőre is érdemes figyelnie: a nyereményigénylésre rendelkezésre álló 90 napra, valamint az esetleges vagyonadóval kapcsolatos későbbi kötelezettségekre.

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