Emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés a magyar és a legtöbb európai tőzsdén, miközben az arany új idei mélypontról kapaszkodott vissza. A vállalati hírek közül az AutoWallis veszteséges negyedéve és a GTA VI sikeres rajtja került előtérbe, az amerikai piacon pedig az Anthropic rekordméretű elsődleges részvénykibocsátását (IPO) követő tőzsdei debütálására figyelhetnek a befektetők.

Jó hangulatban nyitottak a részvénypiacok

A BUX a nyitást követően 0,5 százalékkal, 143 317 pontra emelkedett, míg az európai Stoxx 600 három egymást követő eső nap után 0,3 százalékos pluszba került. A nagyobb európai piacok közül Milánó teljesített a legjobban, az FTSE MIB 0,81 százalékkal erősödött. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 egyaránt 0,45 százalékkal, a madridi IBEX 35 pedig 0,32 százalékkal került feljebb. London kilógott a sorból, az FTSE 100 0,09 százalékos mínuszban kezdte a napot.

A hazai blue chipek többsége drágult a reggeli kereskedésben. Az OTP 0,9, a Richter 0,4, a Mol 0,3 százalékkal emelkedett, miközben a Magyar Telekom 0,1 százalékkal gyengült. A közepes kapitalizációjú vállalatok részvényei közül az Opus és a Waberer's a jobban, az AutoWallis és a Duna House a gyengébben teljesítők közé tartozott.

Ázsiában vegyes kép rajzolódott ki. A kora reggeli adatok szerint a japán Nikkei 1,26 százalékos pluszban állt, miközben a hongkongi Hang Seng 2,13, a kínai CSI 300 pedig 1,47 százalékkal esett. A Sony részvényei közel 3 százalékkal erősödtek Tokióban a Grand Theft Auto VI megjelenéséhez kapcsolódó üzleti várakozások hatására. A játék fejlesztőjének anyavállalata, a Take-Two Interactive már szerdán 6,5 százalékkal drágult New Yorkban.

Az amerikai részvénypiac egésze szerdán felemásan zárt. A Dow Jones 1,1 százalékkal, az S&P 500 0,2 százalékkal csökkent, a Nasdaq viszont 0,4 százalékkal emelkedett. Csütörtök kora reggel a határidős indexek már kedvezőbb nyitás lehetőségét jelezték: a Dow futures jegyzése 0,57, az S&P 500-é 0,9, a Nasdaqé 1,59 százalékos pluszt mutatott.

Az arany jegyzése hajnalban 3693 dollárig zuhant, amivel nemcsak új idei mélypontra, hanem 2025 szeptemberének vége óta nem látott szintre került. Ezt reggel kisebb technikai korrekció követte, és az árfolyam már 0,2 százalékos napi emelkedést mutatott.

Veszteségbe fordult az AutoWallis

Jelentősen romlott az AutoWallis jövedelmezősége a harmadik negyedévben. Árbevétele éves összevetésben 14,8 százalékkal, 100,3 milliárd forintra csökkent, EBITDA-ja – vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye – 28,7 százalékkal, 3,2 milliárd forintra esett vissza. A társaság 2,6 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 1,1 milliárdos nyereség után. Az első kilenc hónap összesített vesztesége 2,4 milliárd forint lett.

A gyengülést elsősorban a hagyományos autómárkák visszaesése, az új kínai márkák bevezetési költségei és az árfolyamhatások magyarázták. A nagykereskedelmi üzletág negyedéves bevétele 25,7 százalékkal csökkent. A KGM értékesítését az erősödő verseny és a román piac gyengélkedése, az Opelét gyártási problémák hátráltatták. Az új márkák forgalma egyelőre csak részben ellensúlyozta a kiesést.

A kiskereskedelemben a gyártói és importőri ösztönzők csökkenése, valamint az új tevékenységek induló kiadásai rontották a marzsokat. Kedvező kivételt jelentettek a mobilitási szolgáltatások, amelyek negyedéves bevétele 25 százalékkal, EBITDA-ja pedig 40 százalékkal nőtt.

A forint mozgása több csatornán keresztül is terhelte az eredményt. Az első kilenc hónap átlagában erősebb hazai deviza csökkentette a külföldi bevételek forintértékét, a harmadik negyedévi forintgyengülés viszont a devizás kötelezettségek átértékelésén keresztül okozott pénzügyi veszteséget. Eközben a készletállomány növekedése fokozta a finanszírozási igényt.

A menedzsment átmenetinek tartja a visszaesést, és továbbra is elérhetőnek látja a 2028-as stratégiai célokat. Rövid távon ugyanakkor további terhekkel számolnak, az új üzletfejlesztések a negyedik negyedévben várhatóan még 1,6 milliárd forinttal csökkentik az adózás előtti eredményt.

A Sony is sokat nyerhet a GTA VI sikerén

A csütörtökön megjelent GTA VI-ból a Sensor Tower becslése szerint már több mint 17 millió példány fogyott, ami 1,65 milliárd dollárt meghaladó árbevételt jelenthet. Az eladások mintegy háromnegyede PlayStation 5-höz kötődött, így a Take-Two mellett a Sony is a siker fontos haszonélvezője lehet.

A kiváló kritikai fogadtatású videojáték élénkítheti a szoftvereladásokat, és mérsékelheti a PS5 konzolok értékesítésének visszaesését. A Sony a július–szeptemberi negyedévben 2,6 millió konzolt adott el, szemben az egy évvel korábbi 4 millióval. A játékértékesítésből származó bevételek különösen fontosak lehetnek a vállalatnak a memóriachipek drágulása és a saját fejlesztésű God of War Laufey 2027 májusára halasztott megjelenése mellett.

Japánban ugyanakkor visszafogottabb lehet a GTA VI sikere. A szigetország konzolpiacán a Nintendo dominál, és a közönség ízlése is eltér a nyugati piacokétól. A Sony számára azonban elsősorban a nemzetközi kereslet jelentheti a növekedés motorját.

Rekordkibocsátás után érkezik az Anthropic

Az amerikai kereskedés kiemelt eseménye lehet csütörtökön az Anthropic tőzsdei bemutatkozása. A Claude mesterségesintelligencia-modell fejlesztőjének részvényeivel a rekordméretű, 81,3 milliárd dolláros részvénykibocsátást követően indul meg a kereskedés a Nasdaqon.

A makrogazdasági naptár ezzel szemben viszonylag csendes. Magyarországon a befektetési vállalkozások friss statisztikái látnak napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a szokásos heti munkanélkülisegély-kérelmek alakulását ismerhetik meg a piaci szereplők.