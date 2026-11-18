A műsorvezető már el is költözött a család budapesti otthonából.
Milliárdos üzleti háború robbanhat ki az új James Bond-film körül: luxusmárkák feszülnek egymásnak Robert Pattinson miatt
A negyvenéves Robert Pattinson lesz az új James Bond, a bejelentés pedig azonnal éles versenyt indított el a luxusmárkák között. Az Amazon MGM Studios égisze alatt, Denis Villeneuve rendezésében készülő alkotás ritka lehetőséget kínál a világ vezető divatházainak, óragyártóinak és autómárkáinak, hogy újraosszák Hollywood egyik legértékesebb termékelhelyezési piacát.
A Daniel Craig búcsúját hozó 2021-es Nincs idő meghalni óta tartó találgatásoknak véget vető szereposztás alaposan felbolygatta a reklámszakmát. A brit titkosügynök karaktere ugyanis több mint hatvan éve az egyik legkeresettebb marketingeszköz, amelynek felépítéséhez a viselt ruhák, az autók és az italok is szorosan hozzátartoznak. Pattinson kiválasztása marketinges szempontból különösen előnyös, hiszen a színész az Alkonyat-szériától a Batmanig ívelő karrierje révén több generációt, és ami a franchise számára kiemelten fontos, széles női közönséget is képes megszólítani.
A legnagyobb szakmai konfliktus az óragyártók között várható, nem véletlenül keltett komoly feltűnést az iparágban, hogy Pattinson csuklóján nem volt karóra a bemutatásakor. A színész szeptemberben lett a Richemont-csoporthoz tartozó svájci luxusmárka, a Jaeger-LeCoultre globális márkanagykövete. Ez komoly feszültséget szülhet a Swatch tulajdonában lévő Omegával, amely az 1995-ös Aranyszem óta a 007-es ügynök hivatalos órája. A helyzetet bonyolítja, hogy a korábbi filmekben szereplő márkáknak elővásárlási joguk lehet a visszatérésre - írja a Reuters.
Hasonló átrendeződés jöhet a férfidivat területén is. Pattinson 2013 óta az LVMH-hoz tartozó Dior divat- és parfümnagykövete. A francia divatház máris gratulált a színésznek az Instagramon, és a szakértők szerint megpróbálhatja kiszorítani Tom Fordot, aki a 2008-as A Quantum csendje óta öltöztette a titkosügynököt. A Dior ugyan megerősítette, hogy örömmel folytatja az együttműködést Pattinsonnal, az esetleges filmes megállapodásokról azonban sem ők, sem az óragyártók, sem a Bond-filmekben eddig tucatnyi alkalommal feltűnő Aston Martin nem kívánt nyilatkozni.
Iparági bennfentesek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a színész meglévő reklámszerződései nem öröklődnek automatikusan a karakterre, a vásznon felbukkanó márkákról a végső szót a producerek és a rendező mondják ki. Mivel mind Denis Villeneuve, mind Pattinson a visszafogottabb, művészibb megközelítéséről ismert, a várakozások szerint az új film kevésbé lesz kommersz, és egy sötétebb, csendesebb luxust képviselő Bondot mutat majd be.
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Ez a művészi koncepció jelentősen korlátozhatja a nyílt reklámokat, ami még élesebb versenyt generál a szűkösebb megjelenési lehetőségekért. A 2028-ra tervezett bemutató idején a cégeknek ráadásul egy jóval tudatosabb közönséggel kell szembenézniük, a fiatalabb nézők ugyanis kifejezetten kritikusak az erőltetett termékelhelyezésekkel szemben. Eric Nebot, a korábbi Bond-filmeken is dolgozó Hill Valley ügynökség vezetője szerint a következő részben nem a pénz lesz a döntő tényező, így az, hogy a titkosügynök milyen órát visel majd, kizárólag a történet alakulásán és Villeneuve elképzelésein múlik.
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