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Kvíz: Téged is lenyűgöznek a híres hidak a nagyvilágból? Lássuk, mennyit tudsz róluk valójában!

Pénzcentrum
2026. november 8. 18:02 2 perc

A világ leghíresebb hídjai nemcsak folyókat és városrészeket kötnek össze, hanem sokszor egy-egy város jelképévé is váltak. Némelyikük évszázadok óta áll, mások a modern mérnöki tudomány lenyűgöző alkotásai, és akadnak köztük olyanok is, amelyekhez különös történetek és legendák kapcsolódnak. Most egy földrajzi kvízben tesztelheted, mennyire ismered ezeket az ikonikus építményeket!

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Kvíz: Téged is lenyűgöznek a híres hidak a világból? Lássuk, mennyit tudsz róluk valójában!

1/10 kérdés
Melyik híres, vöröses színű függőhíd San Francisco egyik legismertebb jelképe?
Golden Gate híd
Bay Bridge
Brooklyn híd
Tower Bridge
2/10 kérdés
Melyik folyón ível át a kölni Hohenzollern híd?
Rajna
Duna
Elba
Majna
3/10 kérdés
Melyik olasz városban található a híres Sóhajok hídja?
Velence
Firenze
Róma
Nápoly
4/10 kérdés
Melyik híres budapesti hidat őrzik kőoroszlánok a két hídfőnél?
Szabadság híd
Széchenyi lánchíd
Margit híd
Erzsébet híd
5/10 kérdés
Melyik folyó fölött ível át London egyik legismertebb látványossága, a Tower Bridge?
Temze
Trent
Mersey
Severn
6/10 kérdés
Melyik két országot köti össze az Øresund híd?
Németország és Dánia
Norvégia és Dánia
Svédország és Finnország
Dánia és Svédország
7/10 kérdés
Melyik Párizs legrégebbi, ma is álló hídja?
Pont de l'Alma
Pont des Arts
Pont Neuf
Pont Alexandre III
8/10 kérdés
Melyik folyón ível át a prágai Károly híd?
Morva
Moldva
Elba
Odera
9/10 kérdés
Melyik folyó fölött ível át a római Angyalhíd, azaz a Ponte Sant'Angelo?
Adige
Tiberis
Arno
10/10 kérdés
New York melyik városrészével köti össze Brooklynt a híres Brooklyn híd?
Queens
Bronx
Staten Island
Manhattan
Címlapkép: Getty Images
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