Kvíz: Téged is lenyűgöznek a híres hidak a nagyvilágból? Lássuk, mennyit tudsz róluk valójában!

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A világ leghíresebb hídjai nemcsak folyókat és városrészeket kötnek össze, hanem sokszor egy-egy város jelképévé is váltak. Némelyikük évszázadok óta áll, mások a modern mérnöki tudomány lenyűgöző alkotásai, és akadnak köztük olyanok is, amelyekhez különös történetek és legendák kapcsolódnak. Most egy földrajzi kvízben tesztelheted, mennyire ismered ezeket az ikonikus építményeket!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Téged is lenyűgöznek a híres hidak a világból? Lássuk, mennyit tudsz róluk valójában! 1/10 kérdés Melyik híres, vöröses színű függőhíd San Francisco egyik legismertebb jelképe? Golden Gate híd Bay Bridge Brooklyn híd Tower Bridge Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyón ível át a kölni Hohenzollern híd? Rajna Duna Elba Majna Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik olasz városban található a híres Sóhajok hídja? Velence Firenze Róma Nápoly Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres budapesti hidat őrzik kőoroszlánok a két hídfőnél? Szabadság híd Széchenyi lánchíd Margit híd Erzsébet híd Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik folyó fölött ível át London egyik legismertebb látványossága, a Tower Bridge? Temze Trent Mersey Severn Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik két országot köti össze az Øresund híd? Németország és Dánia Norvégia és Dánia Svédország és Finnország Dánia és Svédország Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Párizs legrégebbi, ma is álló hídja? Pont de l'Alma Pont des Arts Pont Neuf Pont Alexandre III Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik folyón ível át a prágai Károly híd? Morva Moldva Elba Odera Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik folyó fölött ível át a római Angyalhíd, azaz a Ponte Sant'Angelo? Adige Pó Tiberis Arno Következő kérdés 10/10 kérdés New York melyik városrészével köti össze Brooklynt a híres Brooklyn híd? Queens Bronx Staten Island Manhattan Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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