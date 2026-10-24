Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 5,19 milliárdos főnyereményt

Ma este végre elvitték az Ötöslottó 5 milliárd 197 milliós nyereményét, a 12; 36; 68; 84; 89 számsorozattal. Ezen a héten gépi sorsolás volt, az új magyar milliárdos ötször is imába foglalhatja a játékot elindító műsorvezető, Tótfalusi Fanni nevét.

A "12; 36; 68; 84; 89" számsorozattal feladott szelvény birtokosa ma 5 milliárd 197 millió forintot kaszált az Ötöslottón; a sorsolást a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette.

Mivel a Luxor utolsó nyerőszáma ezen a héten páratlan (X35) volt, így a szabályok szerint gépi sorsolásra került sor az Ötöslottón. A milliárdokat érő játékot a Szerencseszombat egyik műsorvezetője,

Tótfalusi Fanni indította, vagyis elmondható, hogy neki (is) köszönheti giganyereményét Magyarország legújabb milliárdosa.

Korábban a Pénzcentrum írt arról, hogy bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó 2027-ben több tízmillió forintot is kihúzhat a szerencsés játékos zsebéből. Viszont van egy kiskapu, amellyel az esetleges nyertes talán megúszhatja a vagyonadó 2027-es megfizetését - minden a jogértelmezés kérdése. A teljes cikket itt lehet elolvasni:

EZ IS ÉRDEKELHET Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon