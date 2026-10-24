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Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 5,19 milliárdos főnyereményt

Pénzcentrum
2026. október 24. 20:18 2 perc

Ma este végre elvitték az Ötöslottó 5 milliárd 197 milliós nyereményét, a 12; 36; 68; 84; 89 számsorozattal. Ezen a héten gépi sorsolás volt, az új magyar milliárdos ötször is imába foglalhatja a játékot elindító műsorvezető, Tótfalusi Fanni nevét. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A "12; 36; 68; 84; 89" számsorozattal feladott szelvény birtokosa ma 5 milliárd 197 millió forintot kaszált az Ötöslottón; a sorsolást a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette.

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Mivel a Luxor utolsó nyerőszáma ezen a héten páratlan (X35) volt, így a szabályok szerint gépi sorsolásra került sor az Ötöslottón. A milliárdokat érő játékot a Szerencseszombat egyik műsorvezetője,

Tótfalusi Fanni indította, vagyis elmondható, hogy neki (is) köszönheti giganyereményét Magyarország legújabb milliárdosa.

Korábban a Pénzcentrum írt arról, hogy bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó 2027-ben több tízmillió forintot is kihúzhat a szerencsés játékos zsebéből. Viszont van egy kiskapu, amellyel az esetleges nyertes talán megúszhatja a vagyonadó 2027-es megfizetését - minden a jogértelmezés kérdése. A teljes cikket itt lehet elolvasni:

Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
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Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

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