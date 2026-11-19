A Comcast és a Skydance 2027 végén végleg leállítja a több mint húsz európai országban elérhető SkyShowtime streamingszolgáltatást. A döntéssel párhuzamosan Monty Sarhan vezérigazgató is távozik a platform éléről

A vállalat igazgatótanácsa szerdán tájékoztatta a munkatársakat a szolgáltatás megszüntetéséről. A lépés nem teljesen váratlan, hiszen a menedzsment idén szeptemberben már jelezte, hogy megkezdték a cég stratégiai lehetőségeinek felülvizsgálatát. Bár a vezérigazgató akkor még a többmilliós előfizetői bázist és a piaci versenyképességet hangsúlyozta, a közös európai projekt sorsa mostanra megpecsételődött - írja a Hollywood Reporter.

A 2021-ben elindított szolgáltatás kivezetésének hátterében a két anyavállalatnál zajló nagyszabású strukturális átalakulások állnak. A Comcast idén nyáron döntött úgy, hogy médiaüzletágát – beleértve az NBCUniversalt és a Skyt – jövőre teljesen leválasztja a távközlési és internetes divíziójáról.

Mindeközben a partnervállalatnál is hatalmas piaci átrendeződés ment végbe, miután a Paramount Skydance felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt, így egyebek mellett a CNN, az HBO és a Warner Bros. filmstúdió is a tulajdonába került. Az akvizíció nyomán Skydance Corporation néven létrejövő új médiaóriás megalakulása, valamint a Comcast küszöbönálló szétválása együttesen okafogyottá tette a korábbi formában működő, közös európai streamingplatform fenntartását.