Fizetett szabadnapokat ad a dolgozóknak egy cég a GTA 6 megjelenése miatt

Több mint 12,5 millió amerikai játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki a Grand Theft Auto 6 alig három nap múlva, november 19-én esedékes megjelenése miatt. A tizenhárom éve várt videójáték elképesztő kulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely immár a munkaerőpiacra és a munkahelyek mindennapi működésére is közvetlen hatással van - jelentette a PCGuru.

A PCMag megbízásából készített, több mint kétezer amerikai felnőtt bevonásával készült YouGov-felmérés rámutatott, hogy a játékosok mintegy 8 százaléka szervezi át a munkabeosztását vagy az iskolai teendőit a premier miatt. A válaszadók 3 százaléka legalább két nap, további 3 százaléka pedig egy teljes nap szabadságot igényelt, míg 2 százalékuk fél nap elengedését vagy módosított munkaidő-beosztást kért. Az adatok alapján a fiatalabb korosztály a leglelkesebb, a Z generáció tagjainak ugyanis 13 százaléka áldozza fel a munkanapjait a játék oltárán.

Bár a játékosok jelentős része egyszerűen a megszokott napi rutinjába illeszti be a szórakozást, illetve az estéit és a hétvégéjét teszi szabaddá Leonida állam felfedezésére, a tömeges szabadságolásokra felkészülve akad olyan vállalat is, amely proaktívan kezelte a helyzetet.

A Worldworthy nevű cég alapítója, Jevgenyij Zarubinszkij bejelentette, hogy munkatársaik a november 19-i rajttól kezdve önkéntes alapon akár három fizetett szabadnapot is kivehetnek. A menedzsment szerint célravezetőbb hivatalosan engedélyezni a távollétet, mint a munkavállalók váratlan hiányzásaival és mondvacsinált kifogásaival szembesülni.

A felfokozott érdeklődés egyáltalán nem meglepő, hiszen a Rockstar Games sikersorozatának legutóbbi epizódja 2013-ban jelent meg, így a rajongóknak több mint egy évtizedet kellett várniuk a folytatásra. A GTA 6 először PlayStation 5, valamint Xbox Series X és S konzolokra érkezik, így a PC-seknek még egy kicsit várniuk kell.