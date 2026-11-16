Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját.
Fizetett szabadnapokat ad a dolgozóknak egy cég a GTA 6 megjelenése miatt
Több mint 12,5 millió amerikai játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki a Grand Theft Auto 6 alig három nap múlva, november 19-én esedékes megjelenése miatt. A tizenhárom éve várt videójáték elképesztő kulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely immár a munkaerőpiacra és a munkahelyek mindennapi működésére is közvetlen hatással van - jelentette a PCGuru.
A PCMag megbízásából készített, több mint kétezer amerikai felnőtt bevonásával készült YouGov-felmérés rámutatott, hogy a játékosok mintegy 8 százaléka szervezi át a munkabeosztását vagy az iskolai teendőit a premier miatt. A válaszadók 3 százaléka legalább két nap, további 3 százaléka pedig egy teljes nap szabadságot igényelt, míg 2 százalékuk fél nap elengedését vagy módosított munkaidő-beosztást kért. Az adatok alapján a fiatalabb korosztály a leglelkesebb, a Z generáció tagjainak ugyanis 13 százaléka áldozza fel a munkanapjait a játék oltárán.
Bár a játékosok jelentős része egyszerűen a megszokott napi rutinjába illeszti be a szórakozást, illetve az estéit és a hétvégéjét teszi szabaddá Leonida állam felfedezésére, a tömeges szabadságolásokra felkészülve akad olyan vállalat is, amely proaktívan kezelte a helyzetet.
A Worldworthy nevű cég alapítója, Jevgenyij Zarubinszkij bejelentette, hogy munkatársaik a november 19-i rajttól kezdve önkéntes alapon akár három fizetett szabadnapot is kivehetnek. A menedzsment szerint célravezetőbb hivatalosan engedélyezni a távollétet, mint a munkavállalók váratlan hiányzásaival és mondvacsinált kifogásaival szembesülni.
A felfokozott érdeklődés egyáltalán nem meglepő, hiszen a Rockstar Games sikersorozatának legutóbbi epizódja 2013-ban jelent meg, így a rajongóknak több mint egy évtizedet kellett várniuk a folytatásra. A GTA 6 először PlayStation 5, valamint Xbox Series X és S konzolokra érkezik, így a PC-seknek még egy kicsit várniuk kell.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/46. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
Már az építése idején komoly viták övezték a Magyar Zene Házát, a Liget-projekt részeként sokan eleve fenntartásokkal fogadták az intézményt.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 460 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Megszülettek az Eurojackpot nyerőszámai a 2026/46. heti, pénteki sorsoláson. Itt vannak a friss Eurojackpot nyerőszámok, amelyekkel egy magyar játékos közel 129 milliót nyert.
November 28-án megnyitja kapuit a Budapest Parkban a KoriPark.
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
Pénz helyett token, felhalmozódó műanyag poharak és kérdéses környezeti előnyök. Megvizsgáltuk, mi a probléma a hazai repohárrendszerekkel.
A Leonidák meteorjai a radiánspontjukról kapták a nevüket: úgy tűnik, mintha az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából érkeznének.
Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Feltámad a Bánkitó Fesztivál: jövő nyáron visszatér az eredeti helyszínére, már a jegyeket is árulják
A 2025-ben megszűnt rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújult arculattal és a régi helyszínen tér vissza.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
A lottó népszerűsége részben azon az egyszerű ígéreten alapul, hogy a nyerőszámok kiválasztásakor minden játékos ugyanarra a véletlenre bízza magát.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
A társulattal kialakult konfliktus miatt a városvezetés nem fogadta el a közös megegyezéses távozást
Megmutatta vadiúj lakását Miskovits Marci: 30 évesen vette meg első otthonát, elképesztő ruhatárat építtetett magának
A műsorvezető korábban albérletben élt, most azonban sikerült megvásárolnia új otthonát, amelybe párjával, Nicóval együtt költöztek be.
Megszűnik egy régi horgásztilalom a Ráckevei-Soroksári-Dunán 2027-től: drágulnak a jegyek, változnak a szabályok
Jelentős változások jönnek 2027-ben a Ráckevei–Soroksári Dunán: több horgászati korlátozás enyhül
Sziget 2027: bejelentették az első nagy neveket, ők biztosan fellépnek a fesztiválon jövőre, Fontaines DC, Katseye, Lola Young is érkezik
Megérkezett a jövő évi Sziget első húsz fellépője: világsztárok és híres zenészcsaládok gyermekei is színpadra állnak.
Érkezik az Északi Tauridák meteorraj maximuma: november közepén fényes tűzgömbök is feltűnhetnek az égen
Az Északi Tauridák meteorraj különlegessége, hogy viszonylag ritkán ugyan, de kifejezetten fényes meteorokat, úgynevezett tűzgömböket is létrehozhatnak.
Kész, vége! Örökre lehúzza a rolót az ismert magyar tévészolgáltatás: már november végén jön a leállás
A tíz ingyenes alapcsatorna a jövőben is zavartalanul nézhető marad a hagyományos antennás vétellel.
Na, vajon elvitte valaki az 500 millió forintos főnyereményt a 45. játékhéten most vasárnap? Kattints a nyerőszámokért és a nyereményekért!
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.