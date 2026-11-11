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Most érkezett! Kirúgták a Nemzeti Színház igazgatóját: azonnali hatállyal távozik

Pénzcentrum
2026. november 11. 14:10 2 perc

November 15-ével távozik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, dr. Vadász Dániel. A társulattal kialakult konfliktus miatt a városvezetés nem fogadta el a közös megegyezéses távozást, az intézményt átmenetileg a jelenlegi produkciós vezető irányítja majd.

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 Azonnali hatályú felmondással, november 15-én távozik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház éléről dr. Vadász Dániel. A kialakult vezetői és társulati konfliktus miatt a városvezetés nem fogadta el a közös megegyezéssel történő távozást. Az intézmény irányítását átmenetileg Ferenczy Csaba produkciós vezető veszi át - közölte Papp László debreceni polgármester. 

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Változás történik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház vezetésében: dr. Vadász Dániel igazgató november 15-ével, azonnali hatályú felmondással távozik posztjáról – közölte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A fenntartó önkormányzat tájékoztatása szerint a döntés hátterében a színház vezetése és a társulat között kialakult konfliktus áll. A városvezetés korábban jelezte, hogy az ügyet a színház belső problémájának tekinti, és tiszteletben tartja a társulat véleménynyilvánítását az igazgatóval kapcsolatban.

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Az önkormányzat ugyanakkor a kialakult helyzetre tekintettel nem tartotta elfogadhatónak, hogy Vadász Dániel közös megegyezéssel távozzon az intézmény éléről, ezért az igazgató azonnali hatályú felmondással fejezi be munkáját.

A vezetőváltást követő átmeneti időszakban a színház belső működési rendjének megfelelően Ferenczy Csaba jelenlegi produkciós vezető irányítja majd az intézményt. Feladata a folyamatos és zavartalan működés biztosítása, valamint a folyamatban lévő szakmai és művészeti feladatok ellátása lesz.

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Az önkormányzat azt is közölte, hogy elindították a belső vizsgálati eljárást. Ennek eredményéről, illetve az esetleges jogkövetkezményekről a vizsgálat lezárását követően tájékoztatják a nyilvánosságot. A debreceni önkormányzat a törvényi határidőn belül nyílt pályázatot hirdet a színházigazgatói pozíció betöltésére. A fenntartó közlése szerint erre az előző évek gyakorlatának megfelelően kerül sor.

A városvezetés célja, hogy az átmeneti időszakban is stabil maradjon az intézmény működése, és a Csokonai Nemzeti Színház a jövőben is meghatározó szerepet töltsön be Debrecen és a régió kulturális életében.
Címlapkép: Getty Images
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