Most érkezett! Kirúgták a Nemzeti Színház igazgatóját: azonnali hatállyal távozik

November 15-ével távozik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, dr. Vadász Dániel. A társulattal kialakult konfliktus miatt a városvezetés nem fogadta el a közös megegyezéses távozást, az intézményt átmenetileg a jelenlegi produkciós vezető irányítja majd.

Azonnali hatályú felmondással, november 15-én távozik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház éléről dr. Vadász Dániel. A kialakult vezetői és társulati konfliktus miatt a városvezetés nem fogadta el a közös megegyezéssel történő távozást. Az intézmény irányítását átmenetileg Ferenczy Csaba produkciós vezető veszi át - közölte Papp László debreceni polgármester.

Változás történik a debreceni Csokonai Nemzeti Színház vezetésében: dr. Vadász Dániel igazgató november 15-ével, azonnali hatályú felmondással távozik posztjáról – közölte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A fenntartó önkormányzat tájékoztatása szerint a döntés hátterében a színház vezetése és a társulat között kialakult konfliktus áll. A városvezetés korábban jelezte, hogy az ügyet a színház belső problémájának tekinti, és tiszteletben tartja a társulat véleménynyilvánítását az igazgatóval kapcsolatban.

Az önkormányzat ugyanakkor a kialakult helyzetre tekintettel nem tartotta elfogadhatónak, hogy Vadász Dániel közös megegyezéssel távozzon az intézmény éléről, ezért az igazgató azonnali hatályú felmondással fejezi be munkáját.

A vezetőváltást követő átmeneti időszakban a színház belső működési rendjének megfelelően Ferenczy Csaba jelenlegi produkciós vezető irányítja majd az intézményt. Feladata a folyamatos és zavartalan működés biztosítása, valamint a folyamatban lévő szakmai és művészeti feladatok ellátása lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az önkormányzat azt is közölte, hogy elindították a belső vizsgálati eljárást. Ennek eredményéről, illetve az esetleges jogkövetkezményekről a vizsgálat lezárását követően tájékoztatják a nyilvánosságot. A debreceni önkormányzat a törvényi határidőn belül nyílt pályázatot hirdet a színházigazgatói pozíció betöltésére. A fenntartó közlése szerint erre az előző évek gyakorlatának megfelelően kerül sor.

A városvezetés célja, hogy az átmeneti időszakban is stabil maradjon az intézmény működése, és a Csokonai Nemzeti Színház a jövőben is meghatározó szerepet töltsön be Debrecen és a régió kulturális életében.