A magyarok 21 százaléka tervezi, hogy utazási irodán keresztül foglal külföldi nyaralást 2027 nyarára. Az előfoglalásoknál Törökország, Egyiptom és Görögország a legkeresettebb, a korai döntést pedig nemcsak az árak, hanem a szállodák és szobatípusok szélesebb választéka is indokolhatja.

A 2027-es nyári nyaralás tervezése már javában zajlik. Az Invia megbízásából készült felmérés szerint a magyarok 21%-a tervez külföldi utazást utazási irodán keresztül foglalni a jövő nyárra. A kérdés már nem az, hogy utaznak-e, hanem az, hogy mikor foglalnak, és mi lesz még elérhető, mire döntenek.

A felmérés adatai egyértelmű mintázatot mutatnak. Az utazási csomagot vásárlók 43%-a jellemzően novembertől februárig foglalja le a nyári nyaralását, további 22%-uk márciustól májusig. Ez azt jelenti, hogy az utazási csomagot vásárlók közel fele az év első öt hónapjában meghozza a döntését. Az utolsó pillanatra, a nyári hónapokra várók az utazási csomagot vásárlók 11%-át teszik ki.

Ez nem pusztán megszokás kérdése. A korai foglalás nagyobb választékot jelent, és az utazási csomagot vásárlók láthatóan fontosnak tartják ezt: 34%-uk számára a szálloda minősége és értékelései a három legfontosabb szempont közé tartoznak a nyaralás kiválasztásakor. Az iroda foglalási adatai megmutatják, hová vezet ez. Az előfoglalások között a törökországi foglalások 76%-a ötcsillagos szállodára szól, és az összes előfoglalás közel fele az indulás előtt négy-hat hónappal születik. A legkeresettebb szállodák fogynak el először, ezért aki konkrét szállodát vagy indulást tart szem előtt, jobban jár, ha korán dönt. Az utolsó pillanatos foglalásnak mindig lesz helye, de ez azoknak az utazóknak szól, akik rugalmasak az időpontok és az úti célok tekintetében.

„A korai foglalás nem csupán az árról szól, hanem a valódi választások lehetőségéről, és ez különösen a családok számára igaz. Egy négyfős családnak meghatározott szobatípusra, a gyerekeknek megfelelő szálloda-felszereltségre és az iskolai naptárhoz illeszkedő indulásra van szüksége. Minél közelebb kerülünk a szezonhoz, annál kevesebb ajánlat felel meg egyszerre mindezeknek a feltételeknek” – mondta Zakar Jozef, az INVIA magyarországi és szlovákiai országigazgatója.

Mi dönt, és mit keresnek valójában az utazási csomagot vásárlók?

A felmérés arra is rávilágít, hogyan választanak nyaralást a magyarok. Az általános lakosság körében a három legfontosabb döntési tényező az ár (66%), a biztonság (43%) és a konkrét helyszín vagy úti cél (42%). Az utazási csomagot vásárlóknál a szálloda minősége és értékelései lényegesen fontosabb szempontként emelkednek ki, mint az önállóan utazóknál: 34%-uk említette a három legfontosabb között. Ez a megállapítás hangsúlyozza, mennyit ér, ha a foglalás pillanatában ellenőrzött szállodai értékelések állnak rendelkezésre.

Törökország, Egyiptom és Görögország vezeti a 2027-es nyári keresletet

A 2027-es nyári úti célok iránti preferenciák ismerős mintát követnek. Jelenleg Törökország, Egyiptom és Görögország vezeti a foglalásokat, összhangban azzal, hogy a 2026-os nyári szezonban is ez volt az első három úti cél. A foglalási ciklus jelenlegi szakaszában a június és a július a legnépszerűbb indulási hónap, ami az előszezon növekvő vonzerejét és a kisebb gyermekes családok rugalmasságát tükrözi, hiszen ők még nem kötődnek az iskolai naptárhoz.

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A teljes kínálat eléréséhez most kell foglalni

A korai foglalás melletti gyakorlati érv túlmutat az áron. A szezon közeledtével szűkül a kínálat. Egyiptomban, Görögországban és Spanyolországban a ciklus korábbi szakaszában elérhető ajánlatok 20-30%-a már nem volt foglalható, mire 2026-ban az utolsó pillanatos kereslet tetőzött.

A nyári nyaralás most történő lefoglalásához nem kell azonnal az egész összeget kifizetni. A korai foglalásokhoz jellemzően csak alacsony előleg szükséges, a hátralék az indulás közelében esedékes. Egy négyfős család számára ez azt jelentheti, hogy az utazás teljes költségének töredékéért lekötheti a megfelelő szállodát, a megfelelő időpontot és a megfelelő szobatípust, miközben még a teljes kínálat elérhető.

Az előfoglalás ráadásul rugalmasságot is adhat. Egyes utazásszervezők lehetővé teszik, hogy a korán foglaló utazó később díjmentesen vagy kedvezményes díjért módosítsa az időpontot, az úti célt vagy a szállodát: van, ahol a módosítás az indulás előtti meghatározott határidőig többször és ingyenesen lehetséges, másutt egyszeri ingyenes módosítás vagy személyenként fix díjért igénybe vehető időpontcsere érhető el.

Az alacsony előleg önmagában általában nem jelent árgaranciát. Az árgarancia azt biztosítja, hogy a lefoglalt út ára akkor sem változik, ha emelkedik az üzemanyag ára vagy romlik az árfolyam. Szervezőtől függően személyenként nagyjából 9-13 ezer forintért kérhető (egyes szervezőknél a foglalást követő 48 órán belül), vagy díjmentes, de ilyenkor magasabb, 40%-os előleg befizetéséhez és határidőhöz kötött. A kedvezmények részletei és elérhetősége utazásszervezőnként eltérnek és változhatnak, ezért foglalás előtt érdemes a konkrét ajánlat feltételeit átnézni.