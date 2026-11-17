Másfél millió forintos pénzbüntetést és tíz hónapos járművezetéstől való eltiltást kapott Majka ittas vezetés miatt. A bíróság döntése egyelőre nem jogerős, mert bár a védelem tudomásul vette az ítéletet, az ügyészség három nap gondolkodási időt kért - közölte a Blikk.

A zenész még tavaly, 2025 decemberében ült volán mögé egy koccintást követően, majd a IV. kerületben igazoltatták a rendőrök. A kedd reggeli bírósági meghallgatáson Majka teljes mértékben elismerte a felelősségét, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és hangsúlyozta, hogy mélységesen megbánta a tettét. Elmondása szerint az elmúlt tizenegy hónap komoly nehézségeket okozott az életében.

Mivel a munkája miatt rengeteget utazik, eddig sofőr segítségére szorult, ám az igazi nehézséget a magánéletében tapasztalta meg. A legnagyobb szívfájdalma az volt, hogy a családi logisztikából – a két gyermeke iskolába vagy edzésre hordásából – majdnem egy éve teljesen kiesett, így minden teher a feleségére hárult. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak kemény lecke volt számára arról, milyen az élet jogosítvány nélkül, közszereplőként pedig különösen érzi a példamutatás felelősségét.

A bírósági ülés fókuszában leginkább az eltiltás kezdetének időpontja állt. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetést a jogerős ítélet kimondásától, vagyis a mai naptól kellett volna számítani. Ennek hátterében egy adminisztrációs hiba állt, ugyanis a rendőrség a tavaly decemberi igazoltatáskor a helyszínen nem jegyezte be a vezetéstől való eltiltást. A bírónő azonban a zenész javára döntött, és az eltiltás kezdetét 2026. január 27-ben határozta meg. Mivel a tíz hónap így már majdnem letelt, Majka hamarosan visszakaphatja a vezetői engedélyét.

A bíróság az előkészítő ülésen bűnösnek mondta ki a rappert ittas járművezetés vétségében. A büntetlen előéletű, kifogástalan közlekedési múlttal rendelkező zenészt a tíz hónapos eltiltás mellett 1,5 millió forint – 150 napi tételből álló – pénzbüntetés, valamint 67 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.