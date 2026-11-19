Enyhén erősödött a forint csütörtök délelőtt, miközben a dollár nemzetközi piacokon mutatott ereje továbbra is komoly kockázatot jelent a hazai fizetőeszközre. A csütörtöki állampapír-aukciókon a tervezett 50 milliárd helyett végül 77,5 milliárd forintnyi papír kelt el, miután valósággal elkapkodták a tízéves kötvényt a befektetők.

Csütörtök délelőtt tíz óra körül az euró jegyzése 368,15 forinton állt, ami mintegy 0,1 százalékos forinterősödést jelentett az előző napi szinthez képest. A dollár árfolyama 334,85 forintig csökkent. A magyar kötvénypiacon közben a tízéves állampapírra a meghirdetett mennyiség ötszörösét meghaladó kereslet érkezett, így az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) jelentősen megemelte az elfogadott mennyiséget.

A forint a reggeli kereskedéshez képest is javítani tudott. Fél kilenc előtt még 368,51 forintot kellett adni egy euróért és 335,71 forintot egy dollárért. A magyar deviza ezzel a hét korábbi gyengüléséből dolgozott le valamennyit, szerdán ugyanis a dollár jegyzése még 336 forint fölött is járt.

Másfél éves csúcs közelében a dollár

A nemzetközi devizapiacon eközben tovább erősödött az amerikai fizetőeszköz. A dollár főbb devizákkal szembeni teljesítményét mérő dollárindex csütörtök reggel 0,1 százalékkal, 103,97 pontra emelkedett, ilyen magasan legutóbb 2025 áprilisában állt.

Az EUR/USD jegyzés a kora reggeli kereskedésben 1,0963-ig gyengült, megközelítve a tavaly áprilisi mélypontját. A dollárért 159,56 jent adtak, így ismét megközelítette a jegyzés a piacon kiemelten figyelt 160-as szintet.

Az amerikai kötvénypiacon ugyanakkor a hosszabb futamidőkön csökkentek a benchmark hozamok. A húszéves államkötvények sikeres aukcióját követően a tízéves hozam 0,04 százalékponttal, 5,05 százalékra süllyedt.

Ötszörös kereslet a magyar tízéves kötvényre

Az ÁKK csütörtöki aukcióján a tízéves, 2037/A sorozatból meghirdetett 20 milliárd forintra 100,78 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az adósságkezelő végül 47,5 milliárd forintot fogadott el, vagyis az eredetileg tervezett mennyiség közel két és félszeresét értékesítette. Az átlaghozam 5,48 százalék lett, 0,11 százalékponttal magasabb az előző aukcióénál.

A 2051/G zöldkötvényből a meghirdetett 10 milliárd forintnyi mennyiség talált gazdára, 14,11 milliárd forintos kereslet mellett. Az aukciós átlaghozam 5,60 százalékra csökkent, ami 0,32 százalékpontos mérséklődés a sorozat legutóbbi értékesítéséhez képest.

A 12 hónapos diszkont kincstárjegynél (DKJ) a 20 milliárd forintos kínálatra 49,69 milliárd forintnyi ajánlat futott be. Az ÁKK itt végül nem emelte meg az elfogadott volument. Az átlaghozam 5,09 százalék lett, 0,02 százalékponttal alacsonyabb a legutóbbi aukciós szintnél.

Eltérő kamatkilátások nehezíthetik a forint helyzetét

A dollárt a szigorúbb amerikai kamatvárakozások támogatják. A Federal Reserve a legutóbbi ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó rátát, a szerdán közzétett jegyzőkönyv szerint azonban a döntéshozók növekvő esélyét látják annak, hogy az infláció megfékezéséhez további monetáris szigorítás szükséges.

Christopher Waller Fed-kormányzó szerint már decemberben egy 50 bázispontos emelésre lenne szükség, vagy legalább egyértelműen jelezni kellene, hogy 2027-ben az eddig árazottnál gyorsabb szigorítási ciklus jöhet.

Ezzel szemben az MNB kedden 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és felvetette a későbbi monetáris lazítás lehetőségét. Amennyiben az amerikai jegybank emel, miközben a magyar jegybank kamatot vág, érdemben szűkülhet a forint kamatelőnye a dollárral szemben. A kamatpályák alakulásának megítéléséhez a csütörtök délután megjelenő friss amerikai heti segélykérelmi adatok adhatnak újabb iránymutatást.

Újra közeledik az amerikai adósságplafon

Az Egyesült Államok 2027 februárjában vagy márciusában elérheti a 41 100 milliárd dolláros adósságplafont, vagyis a szövetségi eladósodás törvényben megszabott felső korlátját. A pénzügyminisztérium rendkívüli likviditási intézkedésekkel néhány hónapig még garantálhatja a fizetési kötelezettségek teljesítését, de az előrejelzések szerint augusztusra ez a mozgástér is teljesen kimerülhet.

A kongresszusnak ezért záros határidőn belül döntenie kell az adósságplafon megemeléséről vagy felfüggesztéséről. A megállapodás időzítésének komoly politikai tétje van, januárban ugyanis a demokraták veszik át a kongresszus irányítását, így Donald Trumpnak ezt követően már velük kellene kompromisszumos egyezséget kötnie.