Akár egy milliárdos értékű vállalkozás is összeomolhat, és több tízmillió forintnyi örökség válhat végleg hozzáférhetetlenné, ha az elhunyt nem gondoskodott időben digitális vagyona sorsáról.
Széttépték a magyar állampapírt a befektetők, megmozdult a forint – De a kanyarban van az újabb veszély
Enyhén erősödött a forint csütörtök délelőtt, miközben a dollár nemzetközi piacokon mutatott ereje továbbra is komoly kockázatot jelent a hazai fizetőeszközre. A csütörtöki állampapír-aukciókon a tervezett 50 milliárd helyett végül 77,5 milliárd forintnyi papír kelt el, miután valósággal elkapkodták a tízéves kötvényt a befektetők.
Csütörtök délelőtt tíz óra körül az euró jegyzése 368,15 forinton állt, ami mintegy 0,1 százalékos forinterősödést jelentett az előző napi szinthez képest. A dollár árfolyama 334,85 forintig csökkent. A magyar kötvénypiacon közben a tízéves állampapírra a meghirdetett mennyiség ötszörösét meghaladó kereslet érkezett, így az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) jelentősen megemelte az elfogadott mennyiséget.
A forint a reggeli kereskedéshez képest is javítani tudott. Fél kilenc előtt még 368,51 forintot kellett adni egy euróért és 335,71 forintot egy dollárért. A magyar deviza ezzel a hét korábbi gyengüléséből dolgozott le valamennyit, szerdán ugyanis a dollár jegyzése még 336 forint fölött is járt.
Másfél éves csúcs közelében a dollár
A nemzetközi devizapiacon eközben tovább erősödött az amerikai fizetőeszköz. A dollár főbb devizákkal szembeni teljesítményét mérő dollárindex csütörtök reggel 0,1 százalékkal, 103,97 pontra emelkedett, ilyen magasan legutóbb 2025 áprilisában állt.
Az EUR/USD jegyzés a kora reggeli kereskedésben 1,0963-ig gyengült, megközelítve a tavaly áprilisi mélypontját. A dollárért 159,56 jent adtak, így ismét megközelítette a jegyzés a piacon kiemelten figyelt 160-as szintet.
Az amerikai kötvénypiacon ugyanakkor a hosszabb futamidőkön csökkentek a benchmark hozamok. A húszéves államkötvények sikeres aukcióját követően a tízéves hozam 0,04 százalékponttal, 5,05 százalékra süllyedt.
Ötszörös kereslet a magyar tízéves kötvényre
Az ÁKK csütörtöki aukcióján a tízéves, 2037/A sorozatból meghirdetett 20 milliárd forintra 100,78 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az adósságkezelő végül 47,5 milliárd forintot fogadott el, vagyis az eredetileg tervezett mennyiség közel két és félszeresét értékesítette. Az átlaghozam 5,48 százalék lett, 0,11 százalékponttal magasabb az előző aukcióénál.
A 2051/G zöldkötvényből a meghirdetett 10 milliárd forintnyi mennyiség talált gazdára, 14,11 milliárd forintos kereslet mellett. Az aukciós átlaghozam 5,60 százalékra csökkent, ami 0,32 százalékpontos mérséklődés a sorozat legutóbbi értékesítéséhez képest.
A 12 hónapos diszkont kincstárjegynél (DKJ) a 20 milliárd forintos kínálatra 49,69 milliárd forintnyi ajánlat futott be. Az ÁKK itt végül nem emelte meg az elfogadott volument. Az átlaghozam 5,09 százalék lett, 0,02 százalékponttal alacsonyabb a legutóbbi aukciós szintnél.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Eltérő kamatkilátások nehezíthetik a forint helyzetét
A dollárt a szigorúbb amerikai kamatvárakozások támogatják. A Federal Reserve a legutóbbi ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó rátát, a szerdán közzétett jegyzőkönyv szerint azonban a döntéshozók növekvő esélyét látják annak, hogy az infláció megfékezéséhez további monetáris szigorítás szükséges.
Christopher Waller Fed-kormányzó szerint már decemberben egy 50 bázispontos emelésre lenne szükség, vagy legalább egyértelműen jelezni kellene, hogy 2027-ben az eddig árazottnál gyorsabb szigorítási ciklus jöhet.
Ezzel szemben az MNB kedden 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és felvetette a későbbi monetáris lazítás lehetőségét. Amennyiben az amerikai jegybank emel, miközben a magyar jegybank kamatot vág, érdemben szűkülhet a forint kamatelőnye a dollárral szemben. A kamatpályák alakulásának megítéléséhez a csütörtök délután megjelenő friss amerikai heti segélykérelmi adatok adhatnak újabb iránymutatást.
Újra közeledik az amerikai adósságplafon
Az Egyesült Államok 2027 februárjában vagy márciusában elérheti a 41 100 milliárd dolláros adósságplafont, vagyis a szövetségi eladósodás törvényben megszabott felső korlátját. A pénzügyminisztérium rendkívüli likviditási intézkedésekkel néhány hónapig még garantálhatja a fizetési kötelezettségek teljesítését, de az előrejelzések szerint augusztusra ez a mozgástér is teljesen kimerülhet.
A kongresszusnak ezért záros határidőn belül döntenie kell az adósságplafon megemeléséről vagy felfüggesztéséről. A megállapodás időzítésének komoly politikai tétje van, januárban ugyanis a demokraták veszik át a kongresszus irányítását, így Donald Trumpnak ezt követően már velük kellene kompromisszumos egyezséget kötnie.
Hatalmas fordulat a tőzsdéken: elolvadt az Nvidia lendülete, zuhan az arany, és Budapesten is ütik a részvényeket
Elolvadt az Nvidia nyitás előtti lendülete, a részvény szerda délutánra már jelentős mínuszba került, miközben az arany több mint egyéves mélypontra süllyedt.
A szerda reggeli gyengülés után délelőtt valamelyest erősödött a forint, az előző napi záráshoz képest azonban továbbra is mínuszban állt az euróval és a dollárral...
Megrogyott az AI-láz a tőzsdén: majdnem 50 százalékot zuhantak ezek a részvények, a befektetők menekülnek
A befektetők egyre óvatosabban kezelik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokat, különösen azokat, amelyek hatalmas összegeket költenek.
Elképesztő számokat közölt az Nvidia: azonnal kilőtt a techszektor, de vészjósló jelek érkeztek a piacról
A technológiai részvényeknek hatalmas lendületet adott az Nvidia várakozásokat messze felülmúló gyorsjelentése.
Az MNB változatlanul hagyta az alapkamatot, a Mol és az MVM pedig újabb négy hónapra szankciós könnyítést kapott az orosz energiahordozók beszerzéséhez.
Ütést kapott a forint a száguldó dollártól, miközben aggasztó hírek érkeztek a magyar költségvetésről
A dollár erősödése nyomás alatt tartja a forintot: a déli órákra 332 forint fölé emelkedett az amerikai deviza jegyzése.
A pénzintézet megszüntette a forint ATM-ek használati díját a Magyarországon kibocsátott bankkártyák esetében.
A JPMorgan felülsúlyozásra módosította a török részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel a nemrég lezajlott befektetésialap-válság miatt a részvénypiac erősen túladottá vált.
Eséssel indult a keddi kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, miután hétfőn jelentős veszteségekkel zárt a Wall Street.
Könnyen csapdába kerülhet, aki most nagyot bukik a tőzsdén: sokan nem is sejtik, mekkora bajban vannak
Az elmúlt időszakban szabad szemmel jól látható árfolyamesések rázták meg a tőzsdéket, különösen az amerikai technológiai részvények.
A technológiai részvények gyengülése húzta le hétfőn az amerikai tőzsdéket, miközben Európában csak kisebb elmozdulások látszottak.
Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot.
A két devizapár eltérő mozgását elsősorban a dollár nemzetközi felértékelődése magyarázza.
Emelkedéssel indította a hetet a magyar tőzsde: a Magyar Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsot ért el hétfő reggel.
Drasztikusan kettészakadt a magyar társadalom: felőröli a családok pénzét az élelmiszerárak emelkedése
A magyar társadalom egyre mélyülő megélhetési válsággal néz szembe, amit jól mutat, hogy a háztartások a kiadásaik egyre nagyobb részét kénytelenek élelmiszerre fordítani.
Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is
Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.
Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
Egyre nagyobb mínuszba kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.