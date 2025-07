Ledöbbensz, ha megtudod, mennyit fizetett Orbán egy ebédért: te meg tudnád engedni ezt?

Ha esetleg lemaradtál volna: ezek voltak 2025 28. hetének legfontosabb, legolvasottabb, na meg legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes vagy sima textlinkes kiajánlókra.

Leesik az állad! Ennyiért ebédelt meg Orbán az ország egyik legismertebb halászcsárdájában

Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétvégén Bács-Kiskun vármegyei településeken járt, az akasztói Halascsárdában pedig helyben tenyésztett halból készült hallét ebédelt — a videós beszámolók szerint nem spórolt az erőspaprikával sem.

A látogatás apropója az aszály sújtotta mezőgazdasági térség bejárása volt, de a halászlé nemcsak gasztronómiai élményként jelent meg: közösségi szimbólum, vidéki tradíció és turisztikai üzenet is egyben. De vajon mennyiért fogyasztható egy klasszikus hallé a híres csárdákban — és miért esik jól épp a legnagyobb kánikulában?

Kiderült a igazság Kapu Tibor űrutazásáról: ennyibe került valójában a magyar űrhajós küldetése

Hosszú idő után ismét magyar űrhajós dolgozik a világűrben: Kapu Tibor az Axiom Mission 4 keretében érkezett a Nemzetközi Űrállomásra. A küldetés nemcsak tudományos jelentőségű, hanem mérföldkő a magyar űripar és a HUNOR program szempontjából is. A NAPICSÁRT epizódjában az emberi jelenléttel zajló űrkutatás múltját, költségeit és jövőjét is elemezzük.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a igazság Kapu Tibor űrutazásáról: ennyibe került valójában a magyar űrhajós küldetése Kapu Tibor űrutazása mérföldkövet jelent hazánk számára. De hogyan alakult az emberes űrrepülések evolúciója? És hogyan csökkentek drámaian a költségek? Mutatjuk!



Igazi „éghajlat-tökönrúgás” lesz: a hazai kutató szerint drámai változások előtt áll a Balaton

Nem fér kétség hozzá, hogy az éghajlatunk – és vele a Balaton – példa nélküli változásokon megy keresztül. „Már rég nem éghajlatváltozásról beszélünk, ennél sokkal keményebb a helyzet – én inkább úgy mondanám: klíma-K.O – nyilatkozta a Hellovidéknek Dr. Tóth Viktor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Bár nem szeretne jóslásokba bocsátkozni, szerinte éveken belül a Balaton mediterrán jellegű tóvá válhat, annak minden lehetséges következményeivel.

EZ IS ÉRDEKELHET Igazi „éghajlat-tökönrúgás” lesz: a hazai kutató szerint drámai változások előtt áll a Balaton A víz melegedése csak a jéghegy csúcsa; példa nélküli folyamatok zajlanak a Balaton körül, amelyekre fel kell készülnünk. Ez nem csupán klímaváltozás — ez egy igazi klíma-K.O. lesz.

Több tízezer magyarnak megy tönkre a nyaralása idén: mégsem olyan, mint elképzelték

Bár nyár közepe van, ezen a héten pulóveres kirándulásokra és esernyős városnézésre kell készülni a Balatonnál. A hőmérséklet visszaesik, szerdán már csak 18-23 fok várható, és esőből, zivatarból is több jut. Pedig sokan most kezdik a nyaralásukat – de szerencsére a magyar tenger rossz időben sem unalmas. Összegyűjtöttük a legjobb fedett és borongós időben is élvezhető balatoni programokat.

Ezzel a trükkel töredékébe kerülhet az idei vakációd: kevesen csinálják, holott aranyat ér

Utazáskor sokan engednek a „megérdemlem” érzésnek, és ezzel együtt az impulzív költekezésnek is — gyakran napi keret vagy tudatos tervezés nélkül. Egy nyaralás könnyen pénzügyi stresszbe fordulhat, ha nem készülünk előre: szakértők szerint egy jól megtervezett utazási költségvetés, napi limit és egy kis önreflexió segíthet abban, hogy az élmény ne a hitelkártya-terheléssel érjen véget.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezzel a trükkel töredékébe kerülhet az idei vakációd: kevesen csinálják, holott aranyat ér Utazáskor sokan engednek a „megérdemlem” érzésnek, és ezzel együtt az impulzív költekezésnek is — gyakran napi keret vagy tudatos tervezés nélkül.

Perzselő hőség, pusztító viharok, hideg július: lassan búcsút inthetünk a megszokott nyaralásainknak is

A világ klímaválsága nem csupán meteorológiai rekordokban mérhető: egyre nyilvánvalóbb, hogy az élet minden területére hatással van - gondoljunk csak az elmúlt hét itthoni eseményeire. A nyári szezon kiszámíthatatlanná vált: hőhullámok, vízhiány és időjárási szélsőségek mind rontják a hagyományos vízparti desztinációk kilátásait, miközben új lehetőségek nyílnak a hegyvidéki és hűvösebb térségek számára. Az ágazat csak akkor maradhat versenyképes, ha valódi szemléletváltás történik — nemcsak a környezetvédelem szintjén, hanem az adatalapú működés, a közösségi részvétel és a helyi gazdaságok integrációja terén is. A fenntarthatóság nem PR-kérdés, hanem alapfeltétele annak, hogy a hazai turizmus gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag is fenntartható maradjon a következő évtizedekben.

EZ IS ÉRDEKELHET Perzselő hőség, pusztító viharok, hideg július: lassan búcsút inthetünk a megszokott nyaralásainknak is A világ klímaválsága nem csupán meteorológiai rekordokban mérhető: egyre nyilvánvalóbb, hogy az élet minden területére hatással van

15 millió forint alatt lakást szerezni Budapesten: nem álom, mutatjuk hol lehetséges ez

Bár a budapesti lakásárak sokakat elriasztanak, még mindig van esély kedvező áron saját otthonhoz jutni, csak tudni kell, hol és hogyan érdemes keresni. Összeszedtük, milyen praktikákkal, kompromisszumokkal és trükkökkel lehet még olcsó ingatlanokat találni a fővárosban, és mely kerületek rejtik a legjobb lehetőségeket.

EZ IS ÉRDEKELHET 15 millió forint alatt lakást szerezni Budapesten: nem álom, mutatjuk hol lehetséges ez Összeszedtük, milyen praktikákkal, kompromisszumokkal és trükkökkel lehet még olcsó ingatlanokat találni a fővárosban, és mely kerületek rejtik a legjobb lehetőségeket.

Megéri bevállalni? Tízezreket spórolhatsz ezzel a kütyüvel a benzinen: hamar megtérülhet az ára

Mennyit ér egy e-roller, ha napi szinten használjuk városi ingázásra? A Xiaomi Electric Scooter 5 Elite modellt két héten át teszteltük a budapesti forgalomban, hogy kiderüljön, mennyire praktikus, kényelmes és gazdaságos alternatíva a tömegközlekedéssel vagy autóval szemben. Bár kompromisszumokat igényel, meglepően sokat spórolhatunk vele – főleg, ha van hol tölteni napközben, és nem rettent el minket a 20 kilós súly sem.

EZ IS ÉRDEKELHET Megéri bevállalni? Tízezreket spórolhatsz ezzel a kütyüvel a benzinen: hamar megtérülhet az ára Bár kompromisszumokat igényel, meglepően sokat spórolhatunk vele – főleg, ha van hol tölteni napközben, és nem rettent el minket a 20 kilós súly sem.

Banki karrier, 600 ezres fizuval papír nélkül? Beindult a toborzási hullám a 3%-os hitel miatt

Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start Program, amely fix 3 %-os kamattal kínál akár 50 millió forintos lakáshitelt első lakásukat vásárlóknak – a pénzintézetek pedig már most gőzerővel toboroznak, hogy lépést tartsanak a várható ügyfélrohammal. Az OTP és a K&H friss álláshirdetései világosan mutatják: nemcsak front office hitelügyintézőkre van szükségük, hanem back-office, panaszkezelési és adminisztratív munkatársakat is keresnek, többek közt határozott idejű szerződésekkel, versenyképes fizetéssel és kedvező juttatási csomagokkal. Aki most lép, még időben bekerülhet a szeptemberi lendületbe – akár karriert is válthat a lakossági hitelboom hátán.

EZ IS ÉRDEKELHET Banki karrier, 600 ezres fizuval papír nélkül? Beindult a toborzási hullám a 3%-os hitel miatt Az OTP és a K&H friss álláshirdetései világosan mutatják: nemcsak front office hitelügyintézőkre van szükségük, hanem back-office, panaszkezelési és adminisztratív munkatársakat is keresnek.

Tömegek állása van veszélyben: kódolva van az összeomlás a magyar cégeknél

A magyar kkv. szektor, a hazai családi vállalkozások igen heterogén képet mutatnak, hiszen harminc-negyvenfős mérnöki, ügyvédi irodáktól a kis boltokig, egy-két személyes fodrászatokig, autószerelő műhelyekig, zöldségesig, a vidéki piacokon lángost sütőkig terjed a paletta. Ami viszont egységesen elmondható, mindegyik cégforma esetében az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kihívás a generációváltás. Ennek pedig a rendszerváltás után, a kilencvenes indult vállalkozások esetében éppen a közepében vagyunk, most telik le az a 30-35 év, amikor az alapító családtagok már szeretnének visszavonulni és átadni a stafétát. Ez gyakran nem is egyszerű, és bonyolult jogi és élethelyzeteket kell megoldani.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegek állása van veszélyben: kódolva van az összeomlás a magyar cégeknél A hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektor, különösen a családi vállalkozások köre rendkívül sokszínű.

Ebben a viccesnek szánt mémben benne van az egész ország nyomorúsága: rengeteg családot érint

Egy humorosnak szánt mém könnyen felszínre hozhat társadalmi problémákat, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan: a családon belüli nemi szerepek, az alkoholizmus bagatellizálása és a gyerekek érzelmi szükségleteinek háttérbe szorítása olyan dinamikák, amelyek a nevetés mögött fájdalmas valóságként sejlenek fel. Miért nevetünk azon, ami egy gyerek szemszögéből szomorú? És milyen mélyebb mintákból táplálkozik a vicc? Pszichológusokkal jártuk körbe a témát. Egyfelől a családon belüli kassza kezelését, másfelől pedig a családon belül elharapódzó alkoholizmust.

EZ IS ÉRDEKELHET Ebben a viccesnek szánt mémben benne van az egész ország nyomorúsága: rengeteg családot érint Nevetünk, pedig lehetne sírni is: pszichológusokkal jártunk utána mit árul el egy vicces mém a függőségről.

EZ IS ÉRDEKELHET Mémekben él a nemzet: röhögnek a magyarok a kiégésen, közben belehalnak - szomorú a látlelet Az utóbbi években a közösségi médiát elárasztották azok a mémek, amelyek humorral ábrázolják a munkahelyi túlterheltséget, a kiégést és a kilátástalanságot.

Horvát tengerparti nyaralás 2025: íme a 10 legnépszerűbb város, az árkülönbségek sokkolóak!

Horvátország továbbra is a magyarok egyik legnépszerűbb üdülési célpontja, de már nem feltétlenül a pénztárcabarát kategóriába tartozik. Az Adria-part közelsége és a mediterrán hangulat miatt rengetegen indulnak útnak évről évre, viszont a vendéglátás és szolgáltatások árai látványosan emelkednek. A legfrissebb adatokat felhasználva összehasonlítottuk, mennyibe kerülnek a mindennapi kiadások Horvátország tíz legnagyobb városában – forintban számolva.

EZ IS ÉRDEKELHET Horvát tengerparti nyaralás 2025: íme a 10 legnépszerűbb város, az árkülönbségek sokkolóak! Horvátország továbbra is a magyarok egyik legnépszerűbb üdülési célpontja, de már nem feltétlenül a pénztárcabarát kategóriába tartozik.

Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak

A különösen forró nyarak idején magától értetődő, hogy több vizet iszunk – ez azonban Magyarországon nem csak szezonális reflex. Az ásványvíz itt sokak számára napi rutin, sőt identitás lett. Mindez egy olyan országban, ahol a csapvíz minősége nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Miért hisszük mégis, hogy a boltban vett, palackozott víz jobb, mint ami otthon a csapból folyik? A magyar vízfogyasztás mögött jóval több húzódik, mint ízlés vagy megszokás. Cikkünkben a főbb tudnivalóknak a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség segítségével jártunk utána.

Nyakunkon a családkatasztrófa: mi lesz így a nyugdíjasokkal, ezt még nagyon megjárhatjuk

Bár Magyarország a 25 százalékos arányával enyhén meghaladja az Európai Unió 23,6 százalékos átlagát, a 27 tagállam közül így is mindössze 11-ben alacsonyabb a gyermeket nevelő háztartások aránya. Hazánkban a háztartások háromnegyede gyermektelen, és a gyermeket nevelők túlnyomó része is legfeljebb egy-két gyereket vállal: az egymillió gyerekes háztartásból több mint fele csak egy gyereket nevel, míg három vagy több gyerek mindössze minden nyolcadik ilyen háztartásban él. Ez a demográfiai szerkezet pedig hosszú távon jelentős kockázatokat hordoz, de nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyakunkon a családkatasztrófa: mi lesz így a nyugdíjasokkal, ezt még nagyon megjárhatjuk Hazánkban a háztartások háromnegyede gyermektelen, és a gyermeket nevelők túlnyomó része is legfeljebb egy-két gyereket vállal.

Így működik 2025-ben az ősi lakástrükk: így lehet súlyos milliókat spórolni a vályogházakkal

Olcsók, természetesek, de van velük gond bőven – mégis egyre többen keresnek vályogházat Magyarországon. Megnéztük, mit érnek ma ezek az évszázados technológiával épült otthonok, és mikor éri meg ilyen ingatlant venni.

EZ IS ÉRDEKELHET Így működik 2025-ben az ősi lakástrükk: így lehet súlyos milliókat spórolni a vályogházakkal Megnéztük, mit érnek ma ezek az évszázados technológiával épült otthonok, és mikor éri meg beléjük vágni.

Tényleg börtönbe zárnak, ha van Bitcoinom? Itt az igazság a magyar kripto-razziáról

Kisebb zavart okoztak a hazai alternatív befektetésekkel foglalkozók, a bankok, az ügyvédek, a tanácsadók és számos magánbefektető körében a július elsejétől bevezetett állítólagos új szabályok, miszerint a kriptovaluta vásárlása jogszerűtlenné válik. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint csupán az történt, hogy a kriptovaluta - például Bitcoin - jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás igénybevételével történő beszerzése lesz szabálytalan. A részletszabályok egyelőre még a levegőben lógnak, ám kérdés, hogy a laikus vásárlótól elvárható-e, hogy pontos ismeretei legyenek a szolgáltatóról – még akkor is, ha az ígéretek szerint a felügyeleti hatóság rendelkezni fog nyilvános listával.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg börtönbe zárnak, ha van Bitcoinom? Itt az igazság a magyar kripto-razziáról Komoly zavart okoztak a hazai befektetők, de még a bankok, az ügyvédek, a tanácsadók és számos magánbefektető körében is a július elsejétől bevezetett állítólagos új szabályok.

Vallottak a visszatérő magyarok: tényleg nincs kinn kolbászból a kerítés, megéri még a külföldi munka?

Bár az utóbbi években sokat hallunk a magyar munkaerő elvándorlásáról, kevesebb figyelem jut azoknak, akik külföldi munkatapasztalat után hazatérnek. Egy friss kutatás most ezt a kevéssé vizsgált csoportot állítja középpontba: a visszatérő magyarokat. Az adatok szerint a hazatérők jellemzően magasabban képzettek, jobb nyelvtudással rendelkeznek, és gyakrabban vállalkoznak, mint az itthon maradók, mégis nehezebben illeszkednek vissza a hazai munkaerőpiacra. Bár a külföldi tapasztalat némi jövedelmi előnyt jelenthet számukra, a foglalkoztatottságuk alacsonyabb, és a vállalkozás gyakran nem tudatos döntés, hanem kényszermegoldás. A tanulmány szerint a visszatérés nem feltétlenül sikertörténet, sokszor inkább a külföldi életforma feladásának következménye.

EZ IS ÉRDEKELHET Vallottak a visszatérő magyarok: tényleg nincs kinn kolbászból a kerítés, megéri még a külföldi munka? Bár az utóbbi években sokat hallunk a magyar munkaerő elvándorlásáról, kevesebb figyelem jut azoknak, akik külföldi munkatapasztalat után hazatérnek.

Ennyivel jobb életre számíthatnak a gazdag magyar gyerekek, mint a szegények: ez már örökre így lesz?

A gyerekek önbizalma már az iskolakezdés előtt formálódik, amiben nagy szerep jut a szülők pénztárcájának is. A legfrissebb kutatások szerint a társadalmi és gazdasági háttér nemcsak a tanulmányi eredményeket, hanem a gyerekek énképét, céljait és jövőképét is jelentősen befolyásolja. De vajon minden hátrányos helyzetű gyerek önbizalomhiányos? Pszichológussal jártunk utána a legégetőbb kérdéseknek.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher