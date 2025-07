Vallottak a visszatérő magyarok: tényleg nincs kinn kolbászból a kerítés, megéri még a külföldi munka?

Bár az utóbbi években sokat hallunk a magyar munkaerő elvándorlásáról, kevesebb figyelem jut azoknak, akik külföldi munkatapasztalat után hazatérnek. Egy friss kutatás most ezt a kevéssé vizsgált csoportot állítja középpontba: a visszatérő magyarokat. Az adatok szerint a hazatérők jellemzően magasabban képzettek, jobb nyelvtudással rendelkeznek, és gyakrabban vállalkoznak, mint az itthon maradók, mégis nehezebben illeszkednek vissza a hazai munkaerőpiacra. Bár a külföldi tapasztalat némi jövedelmi előnyt jelenthet számukra, a foglalkoztatottságuk alacsonyabb, és a vállalkozás gyakran nem tudatos döntés, hanem kényszermegoldás. A tanulmány szerint a visszatérés nem feltétlenül sikertörténet, sokszor inkább a külföldi életforma feladásának következménye.

A Pénzcentrumon számos alkalommal foglalkoztunk már azzal a jelenséggel, hogy egyre több magyar dönt úgy, hogy külföldön próbál szerencsét – főként olyan országokban, mint Ausztria, Svájc vagy Hollandia. Ezek a munkavállalók sokszor évekre hagyják el az országot, vállalva azt is, hogy elszakadnak családjuktól, barátaiktól, és kevesebb személyes kapcsolatuk marad az itthoni élettel.

A fizikai távolság és a lelki megterhelés, mint a honvágy vagy a társas támogatás hiánya, sok esetben megnehezíti ezt az életformát. Mostani cikkünkben azonban a fókuszt megfordítjuk: annak járunk utána, hogy mi történik akkor, amikor valaki hazatér. Kik azok a magyarok, akik külföldi munkatapasztalat után úgy döntenek, hogy ismét itthon vállalnak munkát? Mi jellemzi őket, hogyan boldogulnak a hazai munkaerőpiacon, és vajon előnyt vagy hátrányt jelent számukra a külföldi múlt?

Az elmúlt évtizedekben egyre többen hagyták el Magyarországot, hogy külföldön próbáljanak szerencsét – jobb fizetés, biztosabb megélhetés vagy új lehetőségek reményében. Ez a jelenség, amit munkaerő-elvándorlásnak nevezünk, komoly kihívások elé állította a hazai munkaerőpiacot. Az elvándorlók pótlása, a munkaerőhiány kezelése, valamint a kivándorlás mögötti motivációk és következmények mind olyan kérdések, amelyekre a szakpolitika évek óta keresi a válaszokat.

A visszatérés – vagyis a külföldön dolgozók hazaköltözése – sokszor háttérbe szorul ebben a diskurzusban, pedig a hazatérők jelentősége nem elhanyagolható. A tanulmány, amely Hárs Ágnes és Simon Dávid közös munkája, éppen erre a kevéssé vizsgált területre irányítja a figyelmet. Arra keresik a választ, kik térnek vissza külföldről, milyen formában helyezkednek el újra itthon, és vajon a migrációs tapasztalatuk előnyt jelent-e számukra a munkaerőpiacon, például magasabb jövedelem formájában.

A szerzők egy új adatfelvétel alapján vizsgálják a visszatérő munkavállalók jellemzőit, és különösen azt a kettős szelekciós folyamatot, amely meghatározza, hogy ki megy el, majd később ki tér vissza. Ez a szelekció nem véletlenszerű: lehet, hogy a külföldre távozók közül a legmotiváltabbak vagy legképzettebbek indulnak el, és ugyanígy, a visszatérők között is lehetnek olyanok, akik különböző okokból – akár személyes, akár gazdasági – hazaköltöznek.

A migráció tehát nem csak egyirányú mozgás, hanem egy dinamikus, soktényezős folyamat.

A kutatás első eredményei betekintést nyújtanak abba, hogyan alakul a hazatérők munkaerőpiaci helyzete, és milyen tényezők befolyásolják az újrabeilleszkedést. Bár a tanulmány nem tér ki részletesen arra, milyen hatást gyakorolhatnak ezek az emberek a hazai gazdaságra hosszú távon, ez a kérdés a kutatás következő szakaszában vár majd megválaszolásra. Egy biztos: a hazatérők nemcsak saját életük szempontjából hoznak fontos döntéseket, hanem a magyar munkaerőpiac jövője szempontjából is kulcsszereplők lehetnek.

Kik a hazatérők?

A legutóbbi, 2022-es népszámlálási adatok szerint a magyar lakosság körülbelül 5 százaléka tartozik a visszatérő migránsok körébe – vagyis azokhoz, akik korábban külföldön éltek és dolgoztak, majd hazatértek Magyarországra. Ez az arány különösen magas a diplomások körében: a felsőfokú végzettségűek 7,7 százaléka tartozik ebbe a csoportba. Ha csak az elvándorlásban érintetteket – vagyis a jelenleg külföldön élőket és a már hazatérteket – nézzük, akkor körülbelül 42–43 százalék tért vissza. Ez azt mutatja, hogy a külföldi tapasztalat után sokan döntenek úgy, hogy újra Magyarországon próbálnak meg boldogulni.

A tanulmány alapját képező kutatás két, gondosan kialakított kérdőíves adatfelvételen alapul, amelyek a hazatérők és az itthon maradók válaszait hasonlítják össze. A minták súlyozása a 2022-es népszámlálás adatai alapján történt, hogy a felmérés jobban tükrözze a valós társadalmi viszonyokat. A kutatók fejlett statisztikai módszerekkel becsülték meg a hazatérés munkaerőpiaci hatásait. Az eredmények szerint

önmagában a hazatérés nem befolyásolja szignifikánsan, hogy valaki dolgozik-e vagy sem, viszont jelentősen növeli annak az esélyét, hogy az érintett vállalkozóként helyezkedjen el.

Emellett a visszatérők átlagosan magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint azok, akik sosem hagyták el az országot. A kutatás részletesen vizsgálta a visszatérők egyéni jellemzőit is: többek között a nemet, kort, iskolai végzettséget, lakóhelyet, a nyelvtudás szintjét, családi állapotot, valamint a gyermekkori és felnőttkori életkörülményeket is figyelembe vették. Az adatok alapján kirajzolódik, hogy a visszatérők jellemzően jobban beszélnek idegen nyelveket, gyakrabban rendelkeznek magasabb végzettséggel, és hajlamosabbak a nagyobb önállóságot, kockázatvállalást igénylő vállalkozói tevékenységre.

A mobilitási szándékok terén is érezhető a különbség a hazatérők és az itthon maradók között. Míg a teljes magyar népesség 70 százaléka mondta azt, hogy a következő egy évben semmiképpen nem tervez külföldre menni, a hazatérők körében ez az arány csak 60 százalék. Vagyis ők nyitottabbak arra, hogy ismét elmenjenek – legalább gondolati szinten. Az otthon maradók körében ez az arány jóval magasabb, 80 százalék. Azok aránya, akik már konkrét lépéseket is tettek a kivándorlás felé, vagy már meg is van, hova mennének, a teljes népességen belül körülbelül 10 százalék, a hazatérők között viszont 15 százalék – az itthon maradóknál ez az arány jóval alacsonyabb, alig 5 százalék alatt van. A kutatásban született adatokról ábrát is készítettünk:

Ha hosszabb távra tekintünk – például három évre előre –, szintén jól látható a különbség. Míg az emberek 56 százaléka gondolja úgy, hogy három év múlva is biztosan itthon fog élni, ez az arány a hazatérők körében csak 45 százalék, az otthon maradóknál viszont 65 százalék. A visszatérők között többen vannak tehát olyanok, akik hosszabb távon sem zárják ki, hogy újra külföldre költözzenek: 25 százalékuk valószínűnek tartja ezt, szemben az itthon maradók 12,5 százalékával. Ez is megerősíti, hogy a visszatérés nem feltétlenül végleges döntés, sokan inkább egyfajta ideiglenes állomásként tekintenek rá.

Mi a közös a "hazatérőkben"?

Ahogy a tanulmány is hangsúlyozza

a visszatérés nemcsak a migráció eredményességének függvénye, hanem komplex szelekciós folyamatok hatása is,

például hogy kik indultak el eleve, milyen volt a sikerélményük külföldön, vagy milyen személyes és társadalmi tényezők befolyásolták döntésüket. Demográfiai és társadalmi jellemzők szerint a hazatérők között magasabb a férfiak és a 40–49 éves korosztály aránya, valamint nagyobb arányban vannak jelen felsőfokú végzettségűek, különösen a mesterszinten végzettek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az alacsonyan képzettek, különösen alapfokú végzettséggel rendelkezők kevésbé térnek haza.

A családi állapot is számít; a visszatérők körében jóval magasabb az egyedülállók aránya, miközben az otthon maradóknál több a házas. A migráció ideje alatt a családtagjaikat anyagilag támogató migránsok nagyobb valószínűséggel térnek haza.

A nyelvtudás meghatározó tényező. A visszatérők körében a német (35 százalékponttal) és az angol (20 százalékponttal) nyelvtudás jelentősen gyakoribb, mint az otthon maradók között. Az idegen nyelvet nem beszélők aránya viszont jóval magasabb az otthon maradóknál. A munkakörök típusa szerint a nyelvtudás különbözőképp értékes: a kékgalléros munkáknál a helyi nyelv, a fehérgallérosoknál inkább az angol számít. A nyelvtanulás utólagos megtörténte szintén gyakoribb a hazatérők esetében.

A lakóhely és a mobilitás kevésbé mutat szignifikáns eltéréseket a két csoport között. A földrajzi régiók közötti mobilitás alacsony hatást mutatott, ugyanakkor a lefelé történő mobilitás (alacsonyabb foglalkoztatottságú régióba való költözés) összefügg a hazatéréssel. Azok, akik gyermekkoruktól nem változtattak településtípust, inkább otthon maradók lettek. A gyermekkori szülői foglalkozás (vállalkozó vagy önfoglalkoztató szülő) inkább jellemző a hazatérőkre. A munkapiaci jellemzők és azok változása is fontos.

Azok, akik nem szereztek képzettséget a migráció alatt, nagyobb arányban tértek haza (30 százalékponttal), míg a képzettebbé válók körében gyakoribb az otthon maradás. A migráció előtti munkapiaci helyzet – például hogy valaki nem dolgozott – gyakoribb a hazatérők körében

- írják a tanulmány szerzői. Végül a kutatók arra jutnak, hogy a hazatérők és otthon maradók közötti különbségek nem magyarázhatók pusztán a visszatérés szándékával vagy a migráció eredményességével. A háttérben összetett társadalmi-demográfiai és munkaerőpiaci tényezők húzódnak meg, és a nyelvtudás, a családi kapcsolatok, valamint a foglalkozási mobilitás egyaránt meghatározó szerepet játszanak a visszatérés valószínűségében.

Mi lesz a visszatérőkkel? Hova helyezkednek el?

A publikáció végső megállapítása, hogy a hazatérők nagyobb valószínűséggel lesznek vállalkozók, mint azok, akik itthon maradtak. A modellek szerint a vállalkozóvá válás esélye 7,6 százalékponttal magasabb a visszatérők körében, minden más tényező azonos szinten tartása mellett. Ez a különbség szignifikáns (statisztikai próbákkal támasztják alá a tanulmányban a szerzők) és a magyar munkaerőpiacon kimutatható méretű eltérés.

Ez a jelenség azonban nem feltétlenül az önmegvalósítás sikertörténete, ugyanis a vállalkozás sok esetben kényszermegoldásként jelenik meg.

A nemzetközi példákhoz hasonlóan náluk a visszatérés nem ritkán a külföldi sikertelenség utáni "menekülőút", ami az önfoglalkoztatásban csúcsosodik ki. A visszatérők 18 százalékos jövedelemprémiumot élveznek az itthon maradókhoz képest. Ez a különbség statisztikailag szignifikáns és tartós, de a mértéke nem kiemelkedő más hatásokhoz (például iskolai végzettség, nem, régió) képest.

Vagyis a külföldi tapasztalat ugyan "ér valamennyit", de nem biztosít kiugró előnyt a hazai munkapiacon

- hangsúlyozzák a szerzők. A modell szerint a visszatérők kisebb valószínűséggel dolgoznak a hazatérésük után, mint az itthon maradók. Ez arra utal, hogy a hazatérés nem feltétlenül jelent zökkenőmentes reintegrációt a hazai munkaerőpiacra. A foglalkoztatottság csökkenése részben a vállalkozóvá válással függhet össze, de az is lehetséges, hogy egyes visszatérők számára nehezebben nyílik meg a munkaerőpiac.

Tehát megállapítható, hogy a visszatérők jellemzően nagyobb eséllyel lesznek vállalkozók, és valamivel magasabb jövedelmet érnek el, mint azok, akik végig itthon maradtak. Ugyanakkor a foglalkoztatottságuk alacsonyabb, és a vállalkozás sok esetben nem tudatos karrierépítés eredménye, hanem inkább alkalmazkodás vagy kényszer.

Ez azt sugallja, hogy a hazatérés sokszor nem tudatos és sikeres migrációs ciklus lezárása, hanem részben kényszerpálya, amelynek munkaerőpiaci következményei nem feltétlenül előnyösek. A visszatérők tehát egy köztes, átmeneti vagy peremhelyzetet foglalnak el; nem tudnak teljesen beilleszkedni sem a hazai munkapiacba, sem tovább haladni a külföldi pályán.