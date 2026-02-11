A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait 2026. február 11-én este. Ezen a héten született telitalálatos szelvény. Egy nyertes több mint 300 millió forintot nyert.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:

12; 16; 19; 20; 25; 29; 33

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:

3; 12; 13; 14; 15; 21; 26

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, ami 300 568 340 forintot nyert, ezért a 2026. 8. játékhetén a várható főnyeremény 70 millió forint lesz a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 7. héten:

6 találat: egyenként 412 660 forint

5 találat: egyenként 7 970 forint

4 találat: egyenként 2 540 forint

