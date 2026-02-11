2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy hatalmas jávorszarvasbika lépked a vastag és mély hóban a Grand Teton Nemzeti Parkban, WY.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban

Pénzcentrum
2026. február 11. 21:38

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait 2026. február 11-én este. Ezen a héten született telitalálatos szelvény. Egy nyertes több mint 300 millió forintot nyert.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:

12; 16; 19; 20; 25; 29; 33

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:

3; 12; 13; 14; 15; 21; 26

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, ami 300 568 340 forintot nyert, ezért a 2026. 8. játékhetén a várható főnyeremény 70 millió forint lesz a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 7. héten:

  • 6 találat: egyenként 412 660 forint
  • 5 találat: egyenként 7 970 forint
  • 4 találat: egyenként 2 540 forint
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
EZ IS ÉRDEKELHET
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Keleti Éva

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

FRISS HÍREK
Több friss hír
22:17
21:38
21:15
20:44
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
4
4 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 19:01
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 18:05
Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról!
Agrárszektor  |  2026. február 11. 20:34
Meglepő, milyen virágok jelentek meg itthon: ezt nem láttuk jönni