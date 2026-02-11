Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait 2026. február 11-én este. Ezen a héten született telitalálatos szelvény. Egy nyertes több mint 300 millió forintot nyert.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:
12; 16; 19; 20; 25; 29; 33
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 7. héten:
3; 12; 13; 14; 15; 21; 26
Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, ami 300 568 340 forintot nyert, ezért a 2026. 8. játékhetén a várható főnyeremény 70 millió forint lesz a Skandináv lottón.
Nyeremények a Skandináv lottón a 7. héten:
- 6 találat: egyenként 412 660 forint
- 5 találat: egyenként 7 970 forint
- 4 találat: egyenként 2 540 forint
