2026. február 16. hétfő
-2 °C Budapest
Sokkoló lista készült: két magyar étel is bekerült a világ 100 legrosszabb fogása közé
Szórakozás

Sokkoló lista készült: két magyar étel is bekerült a világ 100 legrosszabb fogása közé

Pénzcentrum
2026. február 16. 20:01

A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára. A borleves és a rántott gomba mellett olyan különlegességek szerepelnek a százas rangsorban, mint a svéd túlpakolt pizza vagy az izlandi juhfej - tudósított a velvet.hu.

A TasteAtlas idei rangsorát közel 468 ezer felhasználói vélemény alapján állították össze. A szervezők különös figyelmet fordítottak a hamis értékelések és a túlzott nemzeti elfogultság kiszűrésére. A lista készítői kiemelték: a rangsor célja nem a különböző konyhák megbélyegzése, hanem éppen ellenkezőleg, az érdeklődés felkeltése az egyes kultúrák sajátos ételei iránt.

A lista élén egy svéd kreáció, a Pizza Vulcan található, amely nevével ellentétben csak távoli hasonlóságot mutat a hagyományos pizzával. A fogás gyakorlatilag a gyorséttermi konyhákban fellelhető összes alapanyagot tartalmazza: salátát, marhahúst, sült krumplit, szalámit, sonkát és sajtot. Bizonyos verziói négy különálló részből állnak, emiatt az étel sokkal inkább emlékeztet egy maradékok felhasználásával készült fogásra, mintsem klasszikus pizzára.

A harmadik pozíciót szintén egy izlandi specialitás, a Thorramatur szerezte meg. Ezt a pácolt hal- és húsételeket tartalmazó válogatást a régi naptár szerinti Thorri hónapban – január közepétől február közepéig – fogyasztják. Az ételeket szeletekre vagy harapásnyi darabokra vágva, rozskenyérrel (rúgbraud) és vajjal tálalják. A választék olyan különleges fogásokat foglal magában, mint az erjesztett cápa, a füstölt birka, a juhfej és a véres hurka.

A top tízes lista további érdekes fogásokat tartalmaz: megtalálható rajta a svéd véres palacsinta, a londoni utcai ételként számon tartott zselés angolna, valamint a jeruzsálemi kugli is. A százas rangsor olyan kuriózumokat sorol fel, mint a kambodzsai sült pók, a vietnámi nyers vérpuding vagy a dél-koreai erjesztett rája.

A magyar gasztronómia két képviselője is felkerült a listára. A 67. pozícióban a borleves található. Ez egy fűszeres, jellemzően tojássárgájával dúsított leves, amely elsősorban az ünnepekhez, különösen a karácsonyhoz kötődik, és nem része a hétköznapi étkezéseknek. A 99. helyet a rántott gomba foglalja el. Ez hazai viszonylatban meglepő lehet, mivel Magyarországon népszerű és megszokott fogásnak számít. A külföldi értékelők számára azonban az olajban kisütött gomba textúrája és kinézete szokatlannak tűnhet.

Címlapkép: Getty Images
