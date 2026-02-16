Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Sokkoló lista készült: két magyar étel is bekerült a világ 100 legrosszabb fogása közé
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára. A borleves és a rántott gomba mellett olyan különlegességek szerepelnek a százas rangsorban, mint a svéd túlpakolt pizza vagy az izlandi juhfej - tudósított a velvet.hu.
A TasteAtlas idei rangsorát közel 468 ezer felhasználói vélemény alapján állították össze. A szervezők különös figyelmet fordítottak a hamis értékelések és a túlzott nemzeti elfogultság kiszűrésére. A lista készítői kiemelték: a rangsor célja nem a különböző konyhák megbélyegzése, hanem éppen ellenkezőleg, az érdeklődés felkeltése az egyes kultúrák sajátos ételei iránt.
A lista élén egy svéd kreáció, a Pizza Vulcan található, amely nevével ellentétben csak távoli hasonlóságot mutat a hagyományos pizzával. A fogás gyakorlatilag a gyorséttermi konyhákban fellelhető összes alapanyagot tartalmazza: salátát, marhahúst, sült krumplit, szalámit, sonkát és sajtot. Bizonyos verziói négy különálló részből állnak, emiatt az étel sokkal inkább emlékeztet egy maradékok felhasználásával készült fogásra, mintsem klasszikus pizzára.
A második helyezést az izlandi Svid érte el, amely egy kettévágott juhfejből készül. Az elkészítés során a szőrzetet nyílt lángon perzselik le, majd a fejet megfőzik. Hagyományosan burgonyapürével és rebarbarazselével tálalják. Az ételt jellemzően a Thorrablót nevű téli fesztivál alatt fogyasztják, amikor az izlandiak tradicionális fogásokkal elevenítik fel történelmüket.
A harmadik pozíciót szintén egy izlandi specialitás, a Thorramatur szerezte meg. Ezt a pácolt hal- és húsételeket tartalmazó válogatást a régi naptár szerinti Thorri hónapban – január közepétől február közepéig – fogyasztják. Az ételeket szeletekre vagy harapásnyi darabokra vágva, rozskenyérrel (rúgbraud) és vajjal tálalják. A választék olyan különleges fogásokat foglal magában, mint az erjesztett cápa, a füstölt birka, a juhfej és a véres hurka.
A top tízes lista további érdekes fogásokat tartalmaz: megtalálható rajta a svéd véres palacsinta, a londoni utcai ételként számon tartott zselés angolna, valamint a jeruzsálemi kugli is. A százas rangsor olyan kuriózumokat sorol fel, mint a kambodzsai sült pók, a vietnámi nyers vérpuding vagy a dél-koreai erjesztett rája.
A magyar gasztronómia két képviselője is felkerült a listára. A 67. pozícióban a borleves található. Ez egy fűszeres, jellemzően tojássárgájával dúsított leves, amely elsősorban az ünnepekhez, különösen a karácsonyhoz kötődik, és nem része a hétköznapi étkezéseknek. A 99. helyet a rántott gomba foglalja el. Ez hazai viszonylatban meglepő lehet, mivel Magyarországon népszerű és megszokott fogásnak számít. A külföldi értékelők számára azonban az olajban kisütött gomba textúrája és kinézete szokatlannak tűnhet.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Sok nemzetközi előadó lesz, pl. Moby, Rilés vagy ZAZ; és több előadónak most lesz az első önűlló koncertje a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co...
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett.
A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 6. heti sorsolásán?
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén