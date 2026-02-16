Januári orosz légicsapás következtében megszakadt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben, a kiesett munkaórák száma pedig alig érte el az 1400-at. Az elmúlt tíz év adatai alapján jól látszik, mekkorát esett vissza a sztrájkhajlandóság a korábbi, tízezreket megmozgató évekhez képest.
Megérkeztek a 2025-ös sztrájkadatok, és a számok alapján egyértelmű a trend tárul elénk. Miközben az elmúlt évtizedben voltak kifejezetten erős mobilizációs évek, a tavalyi évben történelmi mélypontra süllyedt a munkabeszüntetésekben részt vevők száma.
2025-ben összesen 4 sztrájkot regisztráltak Magyarországon, ezekben mindössze 373 fő vett részt, a kiesett munkaórák száma pedig alig 1400 volt. Ez nemcsak az elmúlt tíz év legalacsonyabb részvételi adata, hanem nagyságrendileg is eltörpül a korábbi csúcsévekhez képest.
A legerősebb évek már mögöttünk vannak
Az adatsor alapján az elmúlt évtized két legjelentősebb sztrájkéve 2016 és 2022 volt.
- 2016-ban 7 sztrájk zajlott, közel 39 ezer résztvevővel és 270 500 kiesett munkaórával.
- 2022-ben ugyan csak 4 sztrájk volt, de ezekben csaknem ugyanannyian, 38 959-en vettek részt, a kiesett órák száma pedig 271 200 volt.
A feltúrjuk a múltat, megtudhatjuk, hogy mindkét évben meghatározó szerepe volt a pedagógusok munkabeszüntetéseinek. Úgy tűnik tehát, az elmúlt tíz évben a közoktatás volt az a terület, ahol valódi, tömeges sztrájkhajlandóság mutatkozott.
Érdekes, hogy 2019-ben 12 sztrájkot tartottak, ami a vizsgált időszak rekordja, a résztvevők száma azonban „csak” 20 905 fő volt.
Ugyanakkor ebben az évben regisztrálták a legtöbb kiesett munkaórát, 416 300 ezret, ami arra utal, hogy egynémely munkabeszüntetés időtartama jelentős volt. Ebben az évben egykébként a közszféra alkalmazottainak sztrjákja miatt volt hangos a média.
Hat éve nincs igazi sztrájkáttörés
Az elmúlt hat év adatai alapján kirajzolódik egy másik trend is. 2020 óta egyszer sem haladta meg az éves sztrájkok száma az ötöt, és a részvétel is jelentősen visszaesett.
- 2021-ben 4 sztrájk volt, 2 357 résztvevővel.
- 2022-ben 4 sztrájk, ám kivételesen magas részvétel (38 959).
- 2023-ban 3 sztrájk zajlott, 17 779 fővel.
- 2024-ben 5 sztrájk volt, de már csak 5 584 résztvevővel.
- 2025-ben pedig 4 sztrájk mellett a részvétel 373 főre zsugorodott.
A 2025-ös adat persze kiemelkedően beszédes: még az 500 főt sem érte el a teljes éves részvétel. A kiesett munkaórák száma is minimális volt.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mindez arra utal, hogy amennyiben nincs egy nagy, országos hatókörű, jól szervezett szakszervezeti háttér vagy egy olyan ügy, amely széles társadalmi rétegeket képes mobilizálni, a sztrájkok volumene rendkívül alacsony marad.
Kevesebb sztrájk, kisebb súly
Összességében az adatok azt mutatják, hogy bár formálisan továbbra is minden évben történnek munkabeszüntetések, azok társadalmi és gazdasági súlya jelentősen csökkent az elmúlt években.
A 2016-os és 2022-es csúcsévekhez képest 2025-ben a sztrájkok inkább szimbolikus jelentőségűek voltak, semmint tömeges érdekérvényesítési események.
2026-ban felpöröghetnek a sztrájkok?
Hiába ugyanakkor a jelentős sztrájkvisszaesés, könnyen lehet, hogy 2026-ban már nem erről lesz szó. Január végén a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke ugyanis arról beszélt, hogy hónapokon belül sztrájk jöhet az egészségügyi szakdolgozók körében, mivel elakadtak a tárgyalások a kormánnyal.
Ha tehát valóban megindul a munkabeszüntetés azokon a helyeken, ahol erre fogadókészség mutatkozik, az könnyen megtörheti az elmúlt évek visszafogott sztrájkstatisztikáját.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik.
Egy friss felmérés szerint Magyarországon a béremelések üteme jelentősen lassul.
Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Adóbevallás 2026: közeleg a határidő - Így zajlik az szja bevallás Ügyfélkapu és DÁP használatával, nyomtatványok, tudnivalók egy helyen
Több apróbb változást hozott 2026 adóbevallás terén, de a magánszemélyek számára az szja bevallás határideje idén is május 20-a. Mutatjuk a fontos dátumokat, teendőket, dokumentumokat.
Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától.
A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat.
Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Van, ahol öt év alatt még az infláció felét sem hozta a fizetésemelés – mutatjuk, kik jártak a legrosszabbul.
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló
A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén