Megtörte a csendet Lovász László: ezért távozik Bochkor Gábor stábjából a jól ismert rádiós

Lovász László nemrég az RTL Klub a Reggeli című műsorban elárulta, miért hagyta ott Bochkor Gábor rádióműsorát, és miért választotta a Dumaszínház kreatív igazgatói pozícióját.

A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett, amit részben a korai keléssel indokolt. "Öt év öt hónap, négy órakor kelek… én már 49 éves vagyok" – fogalmazott Lovász a műsorban.

Elmondása szerint a Dumaszínház, amely közel két évtizede jelen van az életében, most főállású lehetőséget kínált számára kreatív igazgatóként.

"Most már brutálisan nagyra nőtt a Dumaszínház, és ennek van egy kreatív része. Ez alá minden betartozik, és én ezt szeretem ebben" – magyarázta, hozzátéve, hogy vonzó számára a rugalmasabb munkaidő is.

A Bochkor műsorában töltött időszakot értékelve Lovász kiemelte, hogy országos ismertségre tett szert és rengeteget tanult.

"A rádiózásban Bochkor Gábortól lehet tanulni Magyarországon a legtöbbet" – jelentette ki, bár elismerte, hogy a döntés anyagi szempontból is dilemmát jelentett számára, hiszen rádió télen-nyáron van, színház viszont nem mindig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A humorista a jövőbeli terveiről is beszélt: továbbra is fellép a Dumaszínházban és a Showder Klubban, valamint Hadházi Lászlóval közös estet is terveznek az idei évre.

Januárban Sebestyén Balázs a saját műsorában kommentálta Lovász távozását, ahol arra utalt, hogy a humorista új munkahelyén talán jobban megbecsülik majd. Erre Bochkor Gábor később reagált, utalva Vadon Jani korábbi távozására Sebestyén műsorából.