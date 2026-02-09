2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
A radio stations live room with a mic stand and headphones on a workbench, digital mixing console and mixing system.
Szórakozás

Megtörte a csendet Lovász László: ezért távozik Bochkor Gábor stábjából a jól ismert rádiós

Pénzcentrum
2026. február 9. 15:03

Lovász László nemrég az RTL Klub a Reggeli című műsorban elárulta, miért hagyta ott Bochkor Gábor rádióműsorát, és miért választotta a Dumaszínház kreatív igazgatói pozícióját.

A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett, amit részben a korai keléssel indokolt. "Öt év öt hónap, négy órakor kelek… én már 49 éves vagyok" – fogalmazott Lovász a műsorban.

Elmondása szerint a Dumaszínház, amely közel két évtizede jelen van az életében, most főállású lehetőséget kínált számára kreatív igazgatóként.

"Most már brutálisan nagyra nőtt a Dumaszínház, és ennek van egy kreatív része. Ez alá minden betartozik, és én ezt szeretem ebben" – magyarázta, hozzátéve, hogy vonzó számára a rugalmasabb munkaidő is.

A Bochkor műsorában töltött időszakot értékelve Lovász kiemelte, hogy országos ismertségre tett szert és rengeteget tanult.

"A rádiózásban Bochkor Gábortól lehet tanulni Magyarországon a legtöbbet" – jelentette ki, bár elismerte, hogy a döntés anyagi szempontból is dilemmát jelentett számára, hiszen rádió télen-nyáron van, színház viszont nem mindig.

A humorista a jövőbeli terveiről is beszélt: továbbra is fellép a Dumaszínházban és a Showder Klubban, valamint Hadházi Lászlóval közös estet is terveznek az idei évre.

Januárban Sebestyén Balázs a saját műsorában kommentálta Lovász távozását, ahol arra utalt, hogy a humorista új munkahelyén talán jobban megbecsülik majd. Erre Bochkor Gábor később reagált, utalva Vadon Jani korábbi távozására Sebestyén műsorából.
Címlapkép: Getty Images
