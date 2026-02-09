A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Megtörte a csendet Lovász László: ezért távozik Bochkor Gábor stábjából a jól ismert rádiós
Lovász László nemrég az RTL Klub a Reggeli című műsorban elárulta, miért hagyta ott Bochkor Gábor rádióműsorát, és miért választotta a Dumaszínház kreatív igazgatói pozícióját.
A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett, amit részben a korai keléssel indokolt. "Öt év öt hónap, négy órakor kelek… én már 49 éves vagyok" – fogalmazott Lovász a műsorban.
Elmondása szerint a Dumaszínház, amely közel két évtizede jelen van az életében, most főállású lehetőséget kínált számára kreatív igazgatóként.
"Most már brutálisan nagyra nőtt a Dumaszínház, és ennek van egy kreatív része. Ez alá minden betartozik, és én ezt szeretem ebben" – magyarázta, hozzátéve, hogy vonzó számára a rugalmasabb munkaidő is.
A Bochkor műsorában töltött időszakot értékelve Lovász kiemelte, hogy országos ismertségre tett szert és rengeteget tanult.
"A rádiózásban Bochkor Gábortól lehet tanulni Magyarországon a legtöbbet" – jelentette ki, bár elismerte, hogy a döntés anyagi szempontból is dilemmát jelentett számára, hiszen rádió télen-nyáron van, színház viszont nem mindig.
A humorista a jövőbeli terveiről is beszélt: továbbra is fellép a Dumaszínházban és a Showder Klubban, valamint Hadházi Lászlóval közös estet is terveznek az idei évre.
Januárban Sebestyén Balázs a saját műsorában kommentálta Lovász távozását, ahol arra utalt, hogy a humorista új munkahelyén talán jobban megbecsülik majd. Erre Bochkor Gábor később reagált, utalva Vadon Jani korábbi távozására Sebestyén műsorából.
