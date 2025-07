Megéri bevállalni? Tízezreket spórolhatsz ezzel a kütyüvel a benzinen: hamar megtérülhet az ára

Mennyit ér egy e-roller, ha napi szinten használjuk városi ingázásra? A Xiaomi Electric Scooter 5 Elite modellt két héten át teszteltük a budapesti forgalomban, hogy kiderüljön, mennyire praktikus, kényelmes és gazdaságos alternatíva a tömegközlekedéssel vagy autóval szemben. Bár kompromisszumokat igényel, meglepően sokat spórolhatunk vele – főleg, ha van hol tölteni napközben, és nem rettent el minket a 20 kilós súly sem.

Az Electric Scooter 5 a Xiaomi elektromos rollercsaládjának ötödik generációját képviseli, amely négy változatban érhető el: Elite (belépőszint), alapmodell, Pro és Max. Mindegyik legfeljebb 25 km/h sebességre képes – ezt szabályozási és biztonsági előírások indokolják –, a különbségek pedig elsősorban a motor teljesítményében, a felfüggesztés kialakításában, az emelkedők leküzdésében és a hatótávban rejlenek.

A belépőszintű Elite modell a legkisebb teljesítményű: 400 wattos névleges (700 wattos maximális) motorral rendelkezik, és egyetlen töltéssel akár 45 kilométert is meg lehet vele tenni - miután megkötöttük rá a biztosítást.

Ezt a most 139 990 Ft-ért megvehető rollert kaptuk meg bő két hétre. Arra voltam kiváncsi, mennyire élhető egy ilyennel közlekedni belvárosi környezetben, és mennyivel egyszerűbb vele munkába járni (már ha..), mint felpattanni a buszra vagy a biciklire. Egyáltalán mennyire érzem magam biztonságban rajta, és persze mennyit spórolhatok az egésszel, azaz mennyi idő alatt hozhatja vissza az árát a roller.

Ennyit megy el egy töltéssel

Jórészt munkába járáshoz használtam, az Árpád híd pesti hídfőjétől a Bem József térig, az útvonal pedig adta magát: minden alkalommal átkeltem a Margit-szigeten, ahol viszonylag biztonságban érezheti magát az ember, hiszen a forgalom elenyésző. Emellett a XIII. kerületben mászkáltam vele az Árpád-híd - Lehel tér vonalon. Ebben a viszonylatban az autót inkább nem is említem, totális agyhalál megindulni például a II. kerületbe, főleg, amióta felújítják a 4-6-os villamos vonalát és földi pokollá vált a Margit-híd környéke.

Nulláról nagyjából 7-8 óra alatt tölthetjük fel 100 százalékra a 10 000 mAh kapacitású akksit - ezt nyilván minden alkalommal az irodában tettem meg, hiszen hát mégiscsak az a cikk lényege, hogy mennyit lehet vele spórolni. Amúgy sima rollerként akkor is lehet használni, ha minden kötél szakad, de mindig biztosra mentem. Az appban kiírt hatótávolságot fenntartásokkal kell kezelni, inkább azt néztem, hogy hány százalékot vesz le az akkuból egy-egy út. Nos, a Margit-szigeten, sport módban, javarészt nyélgázon a kb. 5 kilométeres út olyan 14-15 százalékot emésztett fel - a szigeten nincsenek nagy emelkedők, csak a két végén ahogy a hidakra felhajt az ember.

Szóval a beígért 45 kilométer helyett ilyen stílusban haladva inkább 34-35-el lehet számolni, persze nem kötelező sport módot használni és az appban lehet állítani, hogy lassításkor milyen erővel töltsön vissza a roller, ami szintén hozhat valamennyi hatótávot. Mindenesetre a városban mindennapi közlekedésre bőségesen elég ez a 35 kilométer is - főleg, ha nap közben valahol tölteni is lehet.

A rollerek viszonylag kis kerekekkel rendelkeznek, így értelemszerűen korlátozott, hogy mekkora úthibákkal - bukkanókkal, padkákkal vagy kátyúkkal – képesek megbirkózni. Tapasztalataim szerint azonban ez jól ki van találva: egyetlen alkalommal sem estem el, igaz, elsősorban jó minőségű utakon közlekedtem, de azért a Margit-szigeten és a XIII. kerületben sem makulátlan az aszfalt, járda. Kisebb padkákon gond nélkül át lehet vele hajtani, de nagyobbaknál már érdemes megállni, és kézzel átemelni a rollert. Az első lengéscsillapító jó szolgálatot tesz, viszont hátul alig van csillaptás, így azért lehet érezni az úthibákat, és olykor nyekergett is a paripa - bár nem tudom, ez egyedi probléma volt-e, vagy mind ilyen. Arra is gondoltak, ha satuzva kell megállni: a fékkar viszont nemcsak az első kereket fékezi, hanem a hátsót is, így nem bukik orra az ember, ha hirtelen meg kell állni.

A biztonságérzettel az iroda és a lakás között nem volt baj, hiszen a szigeten amúgy sincs nagy forgalom - csak a bringóhintókat kell kerülgetni... Viszont az "Újlipiben" már más a helyzet: hiába az úttesten kijelölt bicikliút, és a KRESZ különféle rendelkezései, nagyon észnél kell lenni, mert sok autós nem ismeri a jobb kezét, vagy simán nem vesznek észre egy rollerest (vagy kerékpárost), valamint a robogós, bicajos ételfutárok is hajlamosak életveszélyesen közlekedni - sokak nem is értették, mi volt a problémám. Járdán meg a gyalogosok miatt kényelmetlen vele közlekedni, és mellesleg balesetveszélyes is.

Mivel a roller nem rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek lehetővé tennék a biztonságos otthagyását – például egy bolt előtt –, legfeljebb az appon keresztül zárhatjuk le a motort, de ez nem nyújt valódi védelmet, a tolvajbiztos lelakatolása pedig körülményes. Így jobb híján minden alkalommal kénytelenek vagyunk összecsukni (szerencsére ez gyors és egyszerű), majd felemelni, és mint egy nagyobb, nehezebb aktatáskát magunkkal vinni. A 20 kilogrammos súly nem extrém, de egy kézzel cipelni hosszabb távon kényelmetlen, még akkor is, ha néha cserélgetjük a kezeinket. Nálunk például nincs lift, még szerencse, hogy csak az első emeletre kellett felvinni. Ja, és akinek kis lakása van, annak is érdemes meggondolni a rollervásárlást, nálunk kicsi az előszoba, jobb híján a fürdőszobában pihent a gép, amikor épp egyikre sem volt szükség (mármint sem a fürdőre, sem a rollerre).

Összességében a Xiaomi Electric Scooter Elite, meg úgy bármilyen e-roller azoknak ideális, akik a munkájuk miatt gyakran mozognak a városban, gyorsan szeretnének eljutni egyik helyről a másikra anélkül, hogy leizzadnának. Nekik remek választás lehet, míg másoknak továbbra is ott van a tömegközlekedés, a bicikli, a robogó, a motor – vagy végső soron az autó.

Mennyi az annyi?

És akkor jöjjön az összegzés, mennyit lehet spórolni a roller használatával. Nos, a kerekítve 140 ezer forintos hivatalos vételár kerekítve 16 hónapnyi Budapest bérlet (8490 Ft) árából jönne ki, feltéve, hogy azért nagyon hidegben, esőben, hóban nem rollerezik az ember, számoljunk úgy, hogy durván 20-22 hónap alatt visszahozza az árát a jármű - feltéve, ha közben nem kell javítani rajta semmit a garancián felül.

És mi lenne, ha az autómat váltanám ki vele? Az iroda 5,5 kilométerre van a lakástól autóval is, azaz oda-vissza 11 kilométer, heti szinten 55, ha minden nap be kell járni - a parkolást nem számolom bele, mert a munkában és itthon is le van rendezve. Így havi szinten durván 220 kilométert tennék meg a munkába és haza, mivel javarészt dugó van, így számoljunk azzal, hogy az autó 8 litert fogyaszt 100 kilométeren. A 95-ös benzin múltheti átlagára 589 forint volt literenként, egy hónap alatt 17,6 liter fogyna el, azaz ezen az áron számolva havonta 10 370 forint, azaz a roller ára kevesebb mint 14 hónap alatt bejönne, ha kiváltanám vele az autómat. Természetesen, ha nő az üzemanyagár, akkor csökken ez az intervallum.