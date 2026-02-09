Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
Ez a két magyar film tarol a mozipénztáraknál: rengetegen váltanak most jegyet, itt a toplista
Január 29-én mutatták be Enyedi Ildikó új filmjét, a Csendes barátot, melyre már több mint 23 ezer jegyet váltottak múlt vasárnapig. A friss mozis statisztikákból az is kiderül, hogy a Magyar mennyegző már harmadik hete őrzi első helyét a ranglistában.
A Filmforgalmazók Egyesületének friss hétvégi adatai szerint két magyar film is bebetonozta magát a top10-es listába: a január 22-én bemutatott Magyar mennyegző harmadik hete a legnézettebb film a hétvégéken, és a január 29-én debütált Csendes barát is sok friss filmet utasított maga mögé. A magyar filmeken túl tarol a pénztáraknál Jason Statham legújabb akciófilmje A megmentő, az animációs Zootropolis 2, a 9 Oscar-díjra jelölt Marty Supreme Timothée Chalamet főszereplésével.
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu. A múlt hétvége - ami a mozis naptárban a csütörtöktől vasárnapig tartó időszakot jelenti -, nem volt a legerősebb, de ha összevetjük a korábbi évek bevételi adataival, még mindig erősnek mondható. A január végi, február eleji időszak egyébként sem szokott kiugró lenni a mozikban: hamarosan indul viszont az Oscar-szezon, amíg még látható lesz a Marty Supreme, mozikba kerül A titkosügynök és a Ha tudnék, beléd rúgnék is.
Az alábbi toplistán látható, hogy továbbra is őrzi első helyét bemutatása óta a Magyar mennyegző, a legújabb filmek közül pedig a Marty Supreme, a Silent Hill - Visszatérés, és a Father Mother Sister Brother jutott be a top10-be a hétvégén. Az Iram, a Drakula és a Bérelt család csak a top20-ba fért volna bele. Enyedi Ildikó legújabb filmje, a Csendes barát pedig - ugyan a 9. helyre csúszott -, még mindig az egyik legnépszerűbb film a magyar mozikban.
A Csendes barát egyébként négy díjat – legjobb film, legjobb operatőr, legjobb vágó és legjobb producer – kapott a hétvégén zárult 45. Magyar Filmszemlén. Pálos Gergelynek a chicago-i filmfesztiválon is odaítélték a legjobb operatőr díját. A még ősszel, a Velencei Filmfesztiválon debütált film azóta számos díjat nyert és a premier előtti vetítések alkalmával már volt lehetősége meghódítani a magyar közönséget is.
A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 6. heti sorsolásán?
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait.
A decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter egyik utolsó televíziós szereplése kerül adásba szombaton a Kincsvadászok VIP új részében.
Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.
A színésznő M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorában elmondta, hogy számára az anyagiak soha nem voltak elsődleges szempontok.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint
A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait.
Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás