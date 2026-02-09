2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
2 °C Budapest
A close up image of buttery popcorn. cinema movie snack
Szórakozás

Ez a két magyar film tarol a mozipénztáraknál: rengetegen váltanak most jegyet, itt a toplista

Pénzcentrum
2026. február 9. 19:43

Január 29-én mutatták be Enyedi Ildikó új filmjét, a Csendes barátot, melyre már több mint 23 ezer jegyet váltottak múlt vasárnapig. A friss mozis statisztikákból az is kiderül, hogy a Magyar mennyegző már harmadik hete őrzi első helyét a ranglistában. 

A Filmforgalmazók Egyesületének friss hétvégi adatai szerint két magyar film is bebetonozta magát a top10-es listába: a január 22-én bemutatott Magyar mennyegző harmadik hete a legnézettebb film a hétvégéken, és a január 29-én debütált Csendes barát is sok friss filmet utasított maga mögé. A magyar filmeken túl tarol a pénztáraknál Jason Statham legújabb akciófilmje A megmentő, az animációs Zootropolis 2, a 9 Oscar-díjra jelölt Marty Supreme Timothée Chalamet főszereplésével. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu. A múlt hétvége - ami a mozis naptárban a csütörtöktől vasárnapig tartó időszakot jelenti -, nem volt a legerősebb, de ha összevetjük a korábbi évek bevételi adataival, még mindig erősnek mondható. A január végi, február eleji időszak egyébként sem szokott kiugró lenni a mozikban: hamarosan indul viszont az Oscar-szezon, amíg még látható lesz a Marty Supreme, mozikba kerül A titkosügynök és a Ha tudnék, beléd rúgnék is.

Az alábbi toplistán látható, hogy továbbra is őrzi első helyét bemutatása óta a Magyar mennyegző, a legújabb filmek közül pedig a Marty Supreme, a Silent Hill - Visszatérés, és a Father Mother Sister Brother jutott be a top10-be a hétvégén. Az Iram, a Drakula és a Bérelt család csak a top20-ba fért volna bele. Enyedi Ildikó legújabb filmje, a Csendes barát pedig - ugyan a 9. helyre csúszott -, még mindig az egyik legnépszerűbb film a magyar mozikban. 

A Csendes barát egyébként négy díjat – legjobb film, legjobb operatőr, legjobb vágó és legjobb producer – kapott a hétvégén zárult 45. Magyar Filmszemlén. Pálos Gergelynek a chicago-i filmfesztiválon is odaítélték a legjobb operatőr díját. A még ősszel, a Velencei Filmfesztiválon debütált film azóta számos díjat nyert és a premier előtti vetítések alkalmával már volt lehetősége meghódítani a magyar közönséget is. 
Címlapkép: Getty Images
#mozi #toplista #magyarország #film #bevétel #kultúra #szórakozás #jegyek #filmek #mozijegy #oscar-díj #2026

