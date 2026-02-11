2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A lövedék általában egy hegyes henger vagy golyó alakú fémlövedék, amelyet egy lőfegyverből, különösen egy puskából vagy kézifegyverből lőnek ki.
Szórakozás

Megszólalt a polgármester, akire rálőttek: ezért támadhatta meg az idős férfi

Pénzcentrum
2026. február 11. 16:29

Sikeres műtéten esett át Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere, akit kedden kora délután lőttek meg hivatali irodájában. A településvezető állkapocssérüléseket szenvedett, de állapota stabil, a 76 éves elkövető ellen emberölési kísérlet miatt indult eljárás, és a hatóságok őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását - írta meg a 24.hu.

A lövöldözés a polgármesteri hivatal épületében történt, ahol óvoda is működik. Magyar Péter tájékoztatása szerint a gyermekeket az óvodapedagógusok az ablakokon keresztül menekítették ki az épületből. A három lövést elszenvedő polgármestert súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról. Elmondása szerint az állkapcsa két helyen eltört, de a csont nem mozdult el. Két műtét során eltávolították a lövedékeket az állkapcsából és a füléből. Kiemelte, hogy rendkívül hálás a mentőknek, az operáló orvosi csapatnak és az ápolóknak, akik szerinte példaszerűen, professzionálisan jártak el.

A hatóságok információi alapján a támadó idős férfi mentális problémákkal küzdött, és korábban több alkalommal is felkereste a polgármestert különböző ügyekben. Orbán Sándor elmondta, hogy a férfi korábban szociális támogatásban részesült, és az ingatlanával kapcsolatban nem merült fel semmilyen hatósági beavatkozás szükségessége.

A polgármester részletesen ismertette az események lefolyását. Beszámolója szerint a támadónak nem volt valódi oka a cselekedetre: néhány nappal korábban még segélyt kapott, és nem fenyegette az sem, hogy elbontják a házát. Orbán Sándor úgy tudja, hogy a férfinél körülbelül egy éve jelentkeztek komoly mentális problémák.

Elmondása alapján az eset egy békésnek tűnő beszélgetés után történt. A férfi felállt, mintha távozni készülne, majd hirtelen elővette a pisztolyt, és azzal a kijelentéssel, hogy ezzel most mindennek vége, háromszor rálőtt a polgármesterre. A fegyver egy riasztópisztoly volt, amelyben a gumilövedékekbe csavarhúzófejeket illesztettek. Orbán Sándor ekkor felugrott, kivitte a támadót az előtérbe, a földre vitte és elvette tőle a fegyvert, mert az irodában tartózkodó Gitta biztonsága is veszélyben volt. Ezután leszaladt segítségért, mivel erősen vérzett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Beszámolója szerint Fehér László és munkatársai tartották az ajtót, hogy az elkövető ne tudjon elmenekülni. Közben hívták a 112-es segélyhívót, de László és Mariann előbb a helyszínre értek, és megkezdték a sérült ellátását.

Orbán Sándor kifogásolta, hogy a történteket többen félreértelmezték, és téves információk kezdtek terjedni az esetről. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a támadásnak nincs politikai háttere, az kizárólag az elkövető mentális állapotával hozható összefüggésbe. A polgármester arról is beszámolt, hogy Takács Péter államtitkár személyesen kereste fel a kórházban, és támogatásáról biztosította - írta meg a 24.hu.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #rendőrség #belföld #bűncselekmény #polgármester #szórakozás #bűnügy #támadás #mentális betegségek #lövöldözés #emberölés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Keleti Éva

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:01
16:55
16:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
4
4 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteldíjak és jutalékok
A bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket foglalják magukban ezek a díjak és jutalékok, melyekről az ügyféllel kötendő hitelszerződés, és a Hirdetmény rendelkezik és az ügyfél által kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 16:03
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 13:01
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
Agrárszektor  |  2026. február 11. 16:32
Mégis mi történik a kakaóval? Döbbenetes hírek jöttek