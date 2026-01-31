2026. január 31. szombat Marcella
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2015. JÚLIUS 13: Lottózó és Szerencsejáték Szolgálat Budapesten, Magyarországon.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Pénzcentrum
2026. január 31. 19:16

Kihúzták az Ötöslottó 2025/5. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 6. héten már 4 milliárd 290 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 5. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

9; 25; 44; 45; 55.

Ezen a játékhéten (5.) sem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 290 millió forint lesz a következő, 6. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón az 5. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 862 150 Ft
  • 3 találat: egyenként 20 755 Ft
  • 2 találat: egyenként 2 705 Ft

Jokerszám: 001533

Ezen a játékhéten két telitalálat is volt a Jokeren; két szerencsés játékos 17 010 910 forinttal lett gazdagabb, a 6. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
