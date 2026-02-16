Hamarosan zár a Városligeti Műjégpálya: közeleg a szezon vége, eddig csúszhatnak még

Érdemes lehet még kihasználni a következő hetet, heteket annak, aki még korcsolyázni szeretne: várhatóan február utolsó hétvégéjén zár a Városligeti Műjégpálya. "A jégszezon hosszát – ahogy minden évben – az időjárás is befolyásolja, de mi mindent megteszünk azért, hogy minél tovább nyitva maradjunk" - közölték a közösségi médiában.

Egy február 10-i bejegyzés szerint február utolsó hétvégéig még korizhatunk a Városligeti Műjégpályán! A jégszezon hosszát idén is befolyásolja az időjárás is: a most visszatért hűvösebb napok azoknak kedveznek, akik még szívesen koriznának. Fontos: az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek – mivel a jegyek és bérletek nem névre szólnak, ha valaki nem tud már eljmenni korcsolyázni, érdemes elajándékozni, továbbadni a megmaradt jegyeket.

Városligeti Műjégpálya nyitvatartás​ és jegyárak

A nyitvatartás és jegyárak szempontjából megkülönböztetnek normál és kiemelt időszakot. A normál időszak hétfőtől csütörtökig 9 és 13 óra között, valamint 17 és 21 között van, illetve pénteken 9 és 13 óra között. A kiemelt időszak A normál időszakban a jegyárak:

Diák / Nyugdíjas --- 2 500 HUF

Felnőtt --- 3 500 HUF

Családi jegyek a gyermekeknek 14 éves korig --- 3 fő részére (min. 1 gyerek) 7 500 HUF --- 4 fő részére (min. 2 gyerek) 9 500 HUF --- 5 fő részére (min. 3 gyerek) 11 500 HUF

Kiegészítő jegy 1 500 HUF (3. gyereken felüli további gyerek részére)

A kiemelt időszak​ péntek 17 órától 21 óráig, szombaton a 10 és 14 óra közötti és 16-tól 21 óráig tartó időszak, valamint a vasárnap 10-14 óra és 16-20 óra közötti időszak. A jegyárak a kiemelt időszakban:

Diák / Nyugdíjas --- 3 500 HUF

Felnőtt --- 4 500 HUF

Családi jegyek a gyermekeknek 14 éves korig --- 3 fő részére (min. 1 gyerek) 10 000 HUF --- 4 fő részére (min. 2 gyerek) 12 500 HUF --- 5 fő részére (min. 3 gyerek) 15 000 HUF

Kiegészítő jegy 2 000 HUF (3. gyereken felüli további gyerek részére)

Ezenfelül 2 órás csoportos diákjegy váltható 10 fő felett tanítási napokon, csak délelőttönként 1 500 HUF / fő összegért. Emellé a jegytípus mellé a korcsolyakölcsönzés ugyancsak 1 500 HUF / fő. A csoportos diákjegy igénybevételéhez az iskolai csoportoknak kötelező előre regisztrálni. Regisztráció nélkül érkező csoportoknak teljesárú jegyet kell váltani. Ezenkívül vannak egyéb szolgáltatások is:

Korcsolyakölcsönzés 3 500 HUF / alkalom (Kaució: 2000 HUF/pár (kölcsönzéskor fizetendő))

Bukósisak-kölcsönzés 1 500 HUF / db (Kaució: 5000 HUF/db (kölcsönzéskor fizetendő))

Korcsolya oktatás 1 500 HUF / fő (Jelentkezés az oktatási irodában!)

Fóka kölcsönzés 1 000 HUF / 30 perc (Kaució: 5000 HUF (kölcsönzéskor fizetendő))

6 éves kor alatti gyermekek részére a belépés díjtalan. 12 év alatti gyermekek szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Műjégpálya területére. 12-14 év közötti gyermekek írásos szülői engedéllyel látogathatják a Műjégpályát. Kísérőknek is jegyváltás szükséges, kísérőjegy vásárlására nincsen lehetőség.

Pénztárzárás: 60 perccel a Műjégpálya zárása előtt.

Nagyon fontos, hogy a Műjégpálya aktuális nyitvatartásáról, állapotáról előzetesen tájékozódjunk. Kövessük a közösségi média oldal friss bejegyzéseit, mert előfordulhat, hogy - pl. az időjárás miatt - változik a nyitvatartás a megszokotthoz képest. Mint ahogy a következő napokon is: