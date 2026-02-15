Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat

Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát. A 2 492 130 995 forintos főnyeremény minden idők harmadik legnagyobb összege a játék történetében. A sorsoláson pedig, amit a Pénzcentrum élőben közvetített, Zsiros Anna, műsorvezető húzta ki a nyertes számokat.

Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-főnyereményét. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egyetlen szerencsés játékos 2 492 130 995 forinttal lett gazdagabb, miután eltalálta mind a hat nyerőszámot.

A közel 2,5 milliárd forintos összeg a játék történetének dobogós nyereményei közé került. A telitalálat azt jelenti, hogy a nyertes nemcsak az aktuális halmozódó jackpotot vitte el, hanem a Hatoslottó történetének 3. legnagyobb nyereményét is.

A nyertes számsor: 4; 10; 22; 26; 27; 38.

A sorsolást Zsiros Anna műsorvezető vezette, aki ezen a délután a nyerőszámokat is kihúzta. A friss milliárdos tehát százszor is imába foglalhatja a nevét, hiszen az ő keze alatt kerültek elő azok a golyók, amelyek végül közel 2,5 milliárd forintos vagyont hoztak a konyhára.

A nyertesnek a szabályok szerint 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a nyereményért.

