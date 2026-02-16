Itt a nagy bejelentés! Ő lesz Bochkor Gáborék új műsorvezetője

Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában. A sportolóból lett médiaszemélyiség a Borsnak adott exkluzív interjúban beszélt az új kihívásról, a korai keléshez való viszonyáról és arról, hogyan talált rá a humorra az élsport befejezése után.

Hétfő reggel vált hivatalossá a hír: Risztov Éva csatlakozik Magyarország egyik leghallgatottabb reggeli rádiós csapatához. Az olimpiai bajnok úszó a távozó Lovász László pozícióját tölti be a Retro Rádióban, ahol Bochkor Gábor, Héjja Anett és Háder György mellett dolgozik majd.

A sportolóból médiaszemélyiséggé vált Risztov számára nem ismeretlen terep a rádiózás világa. Korábban már bizonyított a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, emellett többször szerepelt a #Bochkor című televíziós műsorban is. A 2012-es londoni olimpián 10 kilométeres nyílt vízi úszásban aranyérmet szerző sportoló az élsport befejezése után találta meg a humorát. Ez a stílus azóta a média-megjelenéseinek védjegyévé vált - jelentette a Bors.

Az új műsorvezető a lapnak adott interjúban részletesen beszélt arról, hogy számára nem jelent problémát a hajnali ébredés. Kilencéves kora óta megszokta ezt az életritmust, amikor még a reggel hatórás edzésekre készült. "Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát" – nyilatkozta. Elmondása szerint a korai kelés természetessé vált számára, olyannyira, hogy képtelen tovább aludni napfelkelte után.

A mindennapi rutinjáról szólva Risztov elmondta, hogy a Nemzeti Sportrádióból közvetlenül a Gyarmati Dezső Uszodába ment, ahol úszóiskolát vezet. "A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe szorultak, de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja" – tette hozzá. A sportoló-műsorvezető különleges helyzetben van: minden tevékenysége szenvedélyből fakad, így nem érzi munkának, amit csinál.