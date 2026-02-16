Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Itt a nagy bejelentés! Ő lesz Bochkor Gáborék új műsorvezetője
Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában. A sportolóból lett médiaszemélyiség a Borsnak adott exkluzív interjúban beszélt az új kihívásról, a korai keléshez való viszonyáról és arról, hogyan talált rá a humorra az élsport befejezése után.
Hétfő reggel vált hivatalossá a hír: Risztov Éva csatlakozik Magyarország egyik leghallgatottabb reggeli rádiós csapatához. Az olimpiai bajnok úszó a távozó Lovász László pozícióját tölti be a Retro Rádióban, ahol Bochkor Gábor, Héjja Anett és Háder György mellett dolgozik majd.
A sportolóból médiaszemélyiséggé vált Risztov számára nem ismeretlen terep a rádiózás világa. Korábban már bizonyított a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, emellett többször szerepelt a #Bochkor című televíziós műsorban is. A 2012-es londoni olimpián 10 kilométeres nyílt vízi úszásban aranyérmet szerző sportoló az élsport befejezése után találta meg a humorát. Ez a stílus azóta a média-megjelenéseinek védjegyévé vált - jelentette a Bors.
Az új műsorvezető a lapnak adott interjúban részletesen beszélt arról, hogy számára nem jelent problémát a hajnali ébredés. Kilencéves kora óta megszokta ezt az életritmust, amikor még a reggel hatórás edzésekre készült. "Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát" – nyilatkozta. Elmondása szerint a korai kelés természetessé vált számára, olyannyira, hogy képtelen tovább aludni napfelkelte után.
A mindennapi rutinjáról szólva Risztov elmondta, hogy a Nemzeti Sportrádióból közvetlenül a Gyarmati Dezső Uszodába ment, ahol úszóiskolát vezet. "A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe szorultak, de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja" – tette hozzá. A sportoló-műsorvezető különleges helyzetben van: minden tevékenysége szenvedélyből fakad, így nem érzi munkának, amit csinál.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Sok nemzetközi előadó lesz, pl. Moby, Rilés vagy ZAZ; és több előadónak most lesz az első önűlló koncertje a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co...
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett.
A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 6. heti sorsolásán?
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
