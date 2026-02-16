2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
1950-es évekbeli szeleprádió, előtte gőzölgő bögre forró ital és nyitott könyv, rajta olvasószemüveggel.
Szórakozás

Itt a nagy bejelentés! Ő lesz Bochkor Gáborék új műsorvezetője

Pénzcentrum
2026. február 16. 11:33

Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában. A sportolóból lett médiaszemélyiség a Borsnak adott exkluzív interjúban beszélt az új kihívásról, a korai keléshez való viszonyáról és arról, hogyan talált rá a humorra az élsport befejezése után.

Hétfő reggel vált hivatalossá a hír: Risztov Éva csatlakozik Magyarország egyik leghallgatottabb reggeli rádiós csapatához. Az olimpiai bajnok úszó a távozó Lovász László pozícióját tölti be a Retro Rádióban, ahol Bochkor Gábor, Héjja Anett és Háder György mellett dolgozik majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sportolóból médiaszemélyiséggé vált Risztov számára nem ismeretlen terep a rádiózás világa. Korábban már bizonyított a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, emellett többször szerepelt a #Bochkor című televíziós műsorban is. A 2012-es londoni olimpián 10 kilométeres nyílt vízi úszásban aranyérmet szerző sportoló az élsport befejezése után találta meg a humorát. Ez a stílus azóta a média-megjelenéseinek védjegyévé vált - jelentette a Bors.

Az új műsorvezető a lapnak adott interjúban részletesen beszélt arról, hogy számára nem jelent problémát a hajnali ébredés. Kilencéves kora óta megszokta ezt az életritmust, amikor még a reggel hatórás edzésekre készült. "Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát" – nyilatkozta. Elmondása szerint a korai kelés természetessé vált számára, olyannyira, hogy képtelen tovább aludni napfelkelte után.

A mindennapi rutinjáról szólva Risztov elmondta, hogy a Nemzeti Sportrádióból közvetlenül a Gyarmati Dezső Uszodába ment, ahol úszóiskolát vezet. "A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe szorultak, de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja" – tette hozzá. A sportoló-műsorvezető különleges helyzetben van: minden tevékenysége szenvedélyből fakad, így nem érzi munkának, amit csinál.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #interjú #sztár #úszás #műsorvezető #szórakozás #média #műsor #úszó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:23
11:15
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
2026. február 15.
400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
4 hete
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:11
Hamarosan zár a Városligeti Műjégpálya: közeleg a szezon vége, eddig csúszhatnak még
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:01
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Agrárszektor  |  2026. február 16. 10:29
Mi lesz itt? Nem érdekli már a gazdák gyerekeit a termelés