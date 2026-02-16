2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Kész, vége! Végleg eltűnt a magyar turisták egyik kedvenc olasz látványossága
Utazás

Kész, vége! Végleg eltűnt a magyar turisták egyik kedvenc olasz látványossága

MTI
2026. február 16. 16:27

A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye, amelyet a szerelmesek ívének vagy hídjának is neveztek.

Az impozáns sziklaív, a Faraglioni di Sant'Andrea a magas part sziklafalához kapcsolódott egy természetes mészkőhíddal az Adriai-tenger déli partvidékén fekvő település, Melendugno közelében. Összeomlását az elmúlt napok heves viharai és erős esőzései idézték elő.

A boltívet alkotó szikla éppen Valentin-napon roskadt a tengerbe. Az évezredek alatt a szél és a tenger eróziója által kialakított mészkőív festői módon emelkedett az Adriai-tenger türkizkék vize fölé. A "szerelem boltíve" elnevezést romantikus legendák ihlették: a fáma szerint ha egy pár együtt kelt át rajta, megtalálhatta a boldogságot.

A tengerbe nyúló, természetes sziklahíd alatt át lehetett csónakázni vagy úszni a vízben. A "szerelmesek ívét" gyakran fotózták, látványa sok látogatót vonzott a világ minden tájáról. Melendugno polgármestere, Maurizio Cisternino "szörnyű csapásnak" nevezte a sziklaív leomlását. "Tengerpartunk és egész Olaszország egyik leghíresebb turisztikai célpontja tűnik el, egy olyan úticél, amely még ismert tévéreklámokban is szerepelt" - mondta. A település a helyi híradások szerint ugyan igyekezett tenni azért, hogy a part menti erózió hatásait csökkentsék, a közelmúltban el is nyertek egy finanszírozási pályázatot a régióban, de a projektet még nem tudták elkezdeni.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #turizmus #tengerpart #adria #olaszország #tenger #esőzés #természet #természeti katasztrófa #látnivaló

Egyre nagyobb veszélyben vannak ezek a területek itthon: ebből baj lehet