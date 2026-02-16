Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Kész, vége! Végleg eltűnt a magyar turisták egyik kedvenc olasz látványossága
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye, amelyet a szerelmesek ívének vagy hídjának is neveztek.
Az impozáns sziklaív, a Faraglioni di Sant'Andrea a magas part sziklafalához kapcsolódott egy természetes mészkőhíddal az Adriai-tenger déli partvidékén fekvő település, Melendugno közelében. Összeomlását az elmúlt napok heves viharai és erős esőzései idézték elő.
A boltívet alkotó szikla éppen Valentin-napon roskadt a tengerbe. Az évezredek alatt a szél és a tenger eróziója által kialakított mészkőív festői módon emelkedett az Adriai-tenger türkizkék vize fölé. A "szerelem boltíve" elnevezést romantikus legendák ihlették: a fáma szerint ha egy pár együtt kelt át rajta, megtalálhatta a boldogságot.
A tengerbe nyúló, természetes sziklahíd alatt át lehetett csónakázni vagy úszni a vízben. A "szerelmesek ívét" gyakran fotózták, látványa sok látogatót vonzott a világ minden tájáról. Melendugno polgármestere, Maurizio Cisternino "szörnyű csapásnak" nevezte a sziklaív leomlását. "Tengerpartunk és egész Olaszország egyik leghíresebb turisztikai célpontja tűnik el, egy olyan úticél, amely még ismert tévéreklámokban is szerepelt" - mondta. A település a helyi híradások szerint ugyan igyekezett tenni azért, hogy a part menti erózió hatásait csökkentsék, a közelmúltban el is nyertek egy finanszírozási pályázatot a régióban, de a projektet még nem tudták elkezdeni.
Una violenta mareggiata ha cancellato uno dei simboli più suggestivi del Salento: l’imponente arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, noto anche come arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto dopo le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno… pic.twitter.com/21KppoTCcV— Repubblica (@repubblica) February 15, 2026
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
Sokk az utazásban: 150 járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén