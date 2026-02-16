2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kaukázusi fiatal férfi tücsköt eszik az éjszakai piacon Thaiföldön. Evés rovar koncepció
Világ

Ezek a legdrágább ételek Magyarországon: leesik az állad, mit eszik a dúsgazdag elit

Jeki Gabriella
2026. február 16. 19:00

Mi számít kulináris értéknek és mi az, amit már első hallásra is nehéz elképzelni a tányéron? A világ különböző konyháiban egészen eltérő válaszok születnek erre a kérdésre. Ami az egyik országban hagyományos étel, az máshol akár meghökkentő vagy visszataszító is lehet. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában éppen ezt a különbséget mutatjuk be: a világ legmegosztóbb fogásait és a gasztronómia legdrágább alapanyagait vesszük sorra.

A kulturális különbségek talán sehol nem látszanak olyan élesen, mint az ételek esetében. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában beszélünk a délkelet-ázsiai balutról, a különféle erjesztett halakról, a belsőségekből készült fogásokról vagy a véres ételekről, amelyek sok országban mindennaposak, mások számára viszont szokatlanok vagy kifejezetten bizarrak. Rámutatunk arra is, hogy egy nemzet gasztronómiai hagyományai gyakran történelmi, földrajzi és gazdasági okokból alakultak ki, így ami kívülről nézve furcsa, az sok helyen évszázadok óta a mindennapok része.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A különbségek Európán belül is jól látszanak. Vannak országok, ahol a véres ételek vagy a belsőségek számítanak hagyományosnak, máshol az erjesztett halak vagy különleges húsfélék kerülnek az asztalra. A CHART by Pénzcentrum térképein megmutatjuk Magyarországot is, és a sült hagymás vér kultúráját. Vagy emlékeztek a tücskös fagyira a Balaton partján?

VIDEÓ

Vajon hogyan kérhetnek el tízmillió forintot egyetlen alapanyagért? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése a megosztó fogások mellett a luxusgasztronómia világáról is képet ad. Vannak olyan alapanyagok, amelyek ritkaságuk, nehéz begyűjtésük vagy különleges ízük miatt egészen elképesztő árakon kerülnek piacra. A prémium kaviárok, a különleges gombák, a ritka mézek vagy a fehér szarvasgomba mind olyan alapanyagok, amelyek a fine dining konyhák ikonikus szereplőivé váltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kulináris adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is – néha még a tányérunkon is.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #árak #luxus #prémium #gasztronómia #étel #világ #ételek #CHART by Pénzcentrum #kulináris

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:21
19:08
19:00
18:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
2
2 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
3
4 napja
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
4
4 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
5
6 napja
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:11
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:00
Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról?
Agrárszektor  |  2026. február 16. 18:28
Árrobbanás az európai piacokon: ennyibe kerül most egy kiló uborka