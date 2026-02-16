Ezek a legdrágább ételek Magyarországon: leesik az állad, mit eszik a dúsgazdag elit

Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
Mi számít kulináris értéknek és mi az, amit már első hallásra is nehéz elképzelni a tányéron? A világ különböző konyháiban egészen eltérő válaszok születnek erre a kérdésre. Ami az egyik országban hagyományos étel, az máshol akár meghökkentő vagy visszataszító is lehet. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában éppen ezt a különbséget mutatjuk be: a világ legmegosztóbb fogásait és a gasztronómia legdrágább alapanyagait vesszük sorra.
A kulturális különbségek talán sehol nem látszanak olyan élesen, mint az ételek esetében. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában beszélünk a délkelet-ázsiai balutról, a különféle erjesztett halakról, a belsőségekből készült fogásokról vagy a véres ételekről, amelyek sok országban mindennaposak, mások számára viszont szokatlanok vagy kifejezetten bizarrak. Rámutatunk arra is, hogy egy nemzet gasztronómiai hagyományai gyakran történelmi, földrajzi és gazdasági okokból alakultak ki, így ami kívülről nézve furcsa, az sok helyen évszázadok óta a mindennapok része.
A különbségek Európán belül is jól látszanak. Vannak országok, ahol a véres ételek vagy a belsőségek számítanak hagyományosnak, máshol az erjesztett halak vagy különleges húsfélék kerülnek az asztalra. A CHART by Pénzcentrum térképein megmutatjuk Magyarországot is, és a sült hagymás vér kultúráját. Vagy emlékeztek a tücskös fagyira a Balaton partján?
Vajon hogyan kérhetnek el tízmillió forintot egyetlen alapanyagért? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése a megosztó fogások mellett a luxusgasztronómia világáról is képet ad. Vannak olyan alapanyagok, amelyek ritkaságuk, nehéz begyűjtésük vagy különleges ízük miatt egészen elképesztő árakon kerülnek piacra. A prémium kaviárok, a különleges gombák, a ritka mézek vagy a fehér szarvasgomba mind olyan alapanyagok, amelyek a fine dining konyhák ikonikus szereplőivé váltak.
Kulináris adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is – néha még a tányérunkon is.
