Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: ezt mindenkinek tudnia kell, aki szombaton Ötöslottót játszik
Halmozódik a főnyeremény összege Magyarország két legismertebb lottójátékán. Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Előbbi 4,56 milliárd forinttal kecsegtet, utóbbin 2,464 milliárd forint várja a játékosokat.
Az Ötöslottón tavaly október elején volt utoljára telitalálat, így az eltelt több mint 4 hónapban már 4,56 milliárd forintra dagadt a jackpot összege. Október óta több mint félezer játékos jutott a legközelebb a főnyereményhez 4 találatával. Ha százmilliókkal nem is, milliós nyereményekkel így is gazdagodtak.
A számstatisztikák szerint az elmúlt hónapok sztárja az Ötöslottón az 55-ös szám, amelyet már ötször sorsoltak ki, szorosan követi őt a 11-es szám, amely már négyszer került ki a sorsológömbből. Akik az eddig ki nem húzott számokra pályáznának, nekik jó tudni, hogy október óta még egyszer sem húzták ki a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 35-ös és a 50-es számokat - írta közleményében az állami lottócég.
Nemcsak az Ötös-, a Hatoslottó is csigázza a játékosok kedélyeit, hiszen itt is hetek óta nő a jackpot, most vasárnap 2,464 milliárd forint várja a szerencsés nyertest, ami a játék történetének harmadik legnagyobb összege. A játék számstatisztikáját böngészve látszik, hogy - ebben a halmozódási ciklusban - a Hatoslottón is páratlan számok oldalán áll a szerencse. Kilencszer került már ki a sorsológömbből a 7-es szám, amelyet a 13-as és a 35-ös szám követ.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
