Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is

A Budapest-Bamako évről évre a sivatagi rally-k hagyományát viszi tovább afrikai helyszíneken a legendás Dakar Rally szellemi örököseként. A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, az első csoport 23-26-án, az Adventure Extra pedig február 17-20-án startol. Elindult továbbá a nevezés a Budapest-Bamako 2028-as szezonjára is. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a jelenleg zajló versenyről és a 2028-as rally nevezés kapcsán.

A Budapest-Bamako rally 2026-ban is elstartolt, a rajt ezúttal sem Párizs, hanem Budapest. A sivatagi ralik hagyományát a Dakar alapozta meg, melyet 1979-ben rendezték meg először, Párizs és Dakar között. A verseny később több átalakuláson ment át, a célállomást többször Dakar helyett más városba helyezték. A 2008-as vereny elmaradását követően a helyszínt Dél-Amerikába helyezték, 2020-tól pedig Ázsiába, Szaúd-Arábiába került át a rally útvonala. Így a klasszikus afrikai sivatagi versenyek közül a Bamako rally viszi tovább a hagyományt, mely egyébként szintén már több mint 20 éves múltra tekint vissza.

Cikkünk első részében a Budapest Bamako 2026-os tudnivalóit ismertetjük, a 2028-as futamot érintő tudnivalókért görgess lejjebb. Lesz továbbá 2027-ben egy Bamako Extreme különkiadás, melyre a nevezés 2026 áprilisában nyílik.

Budapest Bamako útvonal 2026-ban

A Bamako rally útvonal 2026-ban is Budapestről indult, az első csoport és az Adventure Extra is részt vehettek a rajtceremónián. A hivatalos oldal szerint az idei futam is egy extra hosszú, 3 és fél napos szuper maratoni etappal kezdődik. Marokkóban a rali Tanger városából indul, majd rögtön kettéválik a mezőny: a versenyzők és a 4×4-es csapatok Midelt felé veszik az irányt, míg a túrázók következő úti célja Marrákes lesz. A csapatok Mhamid térségében találkoznak újra, miután az Atlasz- és a Sarhro-hegységen átkelve a Draa-völgyön keresztül haladnak tovább dél felé.

Mauritániában kezdődik a Szahara-szakasz: homokdűnék, sómezők és klasszikus sivatagi szakaszok várhatók. Az útvonal érinti a Banc d'Arguin Nemzeti Park területét, a legendás B2 Beach-et, valamint a Terjit-oázis vidékét, sőt egy extra kemény sivatagi etap is szerepel Oued Naga irányába. Szenegálban már szavannás tájak, falusi élet és vadregényes környezet fogadja a csapatokat, többek között a Gambia folyó mentén és a Simenti Nemzeti Park közelében. Guineában a Fouta Jalon fennsík hűvösebb klímája, vízesései és különleges magasföldi tájai nyújtanak felüdülést a sivatagi szakaszok után.

A kaland végén Sierra Leone tengerpartja következik: a mezőny az utolsó estét a festői Bureh Beach partján tölti, majd egy 50 kilométeres győzelmi körrel ér célba a fővárosban, Freetown-ban.

A Budapest Bamako 2026 rajt és cél, idei etapok

A Bamako rally 2026-os útvonala is Budapestről indult, az első etap Tangierbe vezet. A végállomás pedig Freetown, Sierra Leone fővárosa. Az alábbi táblázat mutatja az első csoportra és az Adventure extrára vonatkozó etapokat, állomásokat.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a versenyzők tartsák szem előtt: ez a világnak egy instabil része. Változások bármikor bekövetkezhetnek a rally célba érkezéséig.

Budapest Bamako nevezési díjak 2026-ban

A Dakar 2026-os, vagy korábbi futamai képest a Bamako rally 2026-os költségei elviselhetőbbek, a szabályok kötetlenebbek, de a kaland és a kihívás változatlan. A kaland 4×4 túrán 100 csapat nevezhetett 2025 novemberéig. A nevezési díjak így alakultak:

1800 €/jármű (max 4 fő) 2024. Június 30-ig

2200 €/jármű (max 4 fő) 2024. Augusztus 31-ig

2600 €/jármű (max 4 fő) 2025. November 1-ig

A 4×4 Túra kategória látványos, izgalmas offroad útvonalakra viszi be az indulókat. Nincs pontgyűjtés, versenyzés vagy kiértékelés, viszont van extrém kaland, izgalmas terep, kövek, homok és földutak. A 4×4 túrában is lesznek navigációs feladatok, amelyeket mindenki saját maga szórakoztatására oldhat meg. Járművenként 4 fő indulhat. Extra személyek 200 Euróért vehetnek részt. Az útvonal tábortól táborig természetesen aszfalton is teljesíthető. A 4×4 túra kategóriához egy jó terepjáró melegen ajánlott - írták.

A túra kategóriában szintén 100 csapat nevezhetett tavaly novemberig. A díjak így alakultak:

650 €/fő 2024. Június 30-ig

800 €/fő 2024. Augusztus 31-ig

950 €/fő 2025. November 1-ig

Túra kategóriában nincsenek szabályok, időmérés, pontozás és díjkiosztás. Csak a cél és a kihívás számít. Nincsen komoly terepezés. Földutak és vacak minőségű utak előfordulhatnak, de nem kell sziklákon egyensúlyozni a verdát. Bármilyen útvonalon mehetnek a résztvevők. Az etapok nagy részét 2 kerék meghajtású autóval is lehet teljesíteni - írták.

A spirit kategóriába 20 csapat nevezését várták. A Bamako Spirit kategória a futam eredeti szellemiségét hivatott ápolni. Itt minél olcsóbb, minél viccesebb, minél öregebb járműk nevezését várják: Moszkviccsal, Ladával, oldalkocsis motorral, mentővel, fagyiskocsival, kosaras autóval, reptéri lépcső autóval, hókotróval is lehet nevezni. A nevezésnél 300 Euro kauciót kértek, amit ha az ígért jármű elrajtolt, visszatérítenek. Plusz személyek a kocsiban 150 Euro per fő áron nevezhettek. A Bamako Spirit nevezés nem átruházható.

Továbbá minden jármű tulajdonosának 200 Euro adminisztratív díjat kellett fizetnie. Az elmúlt években nagyon megnövekedtek az adminisztrációs költségek Afrikában és elképzelhetetlen bonyolult az ügyintézés - írják. Biztonsági kaució gyanánt minden csapatnak kötelező 250 Euro/csapat összeget kellett fizetni.

A nevezési díj befizetésével a résztvevő a 2026-os Budapest-Bamakon való indulás jogát szerzi meg. Ezenkívül a következő díjmentes juttatásokban részesül:

részvétel az összes fogadáson/eseményen start és cél ceremónián

vízumok megszervezése az afrikai országokba

biztosítások megszervezése az afrikai országokba

katonai védelem a veszélyes szakaszokon

komplett itiner és túlélő kalauz GPS koordinátákkal

kormány engedélyek és ajánló levelek

rajtszámok

mentés és elsősegély szolgálat a rally alatt

alapfokú orvosi ellátás a táborokban

szponzor ajándékok, kedvezmények

Budapest Bamako 2026 csapatok

A benevezett csapatok listája a honlapon itt érhető el.

Erről szól a Budapest-Bamako 2026-ban

A 2026-os futam három nap alatt betelt honlap információi szerint. Akárcsak 2024-ben, 2026-ban is indítottak egy második csoportot, a Budapest-Bamako Advenutre Extrát. Azt írták, hogy Bamako továbbra is a rally szellemi célállomása, de a geopolitikai helyzet miatt Malit idén is ki kell hagyniuk. Sierra Leone viszont örömmel fogadja a szervezőket.

A honlapon azt írják, hogy a Budapest-Bamako egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny. Nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok. Mindenki a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségre számíthat. A Bamako nagy közösségi esemény, ahol esténként a tábortűznél hozzád hasonló őrültekkel oszthatod meg a napi élményeket és a sólet konzerved - írják.

Budapest Bamako 2028 - Elindult a nevezés

A honlapon közölt tájékoztatás szerint 2028-ban nem lesz Adventure Extra futam három héttel az első után. Két majdnem párhuzamos, de teljesen külön útvonalon halad majd a túra/spirit valamint a verseny/4×4 túra útvonal. A határátlépések nem egy napon lesznek. Azt is írták, hogy a túra könnyebb lesz és a látványosságok megtekintését tartja szem előtt, a verseny/4×4 pedig az offroadozás szerelmeseinek szól. A 4×4-nek minden napra megadnak könnyebb útvonalat is.

Budapest Bamako nevezési díj 2028-ban

Minden jármű tulajdonosának kategóriától függetlenül 200 Euro adminisztratív díjat kell fizetnie. Az elmúlt években nagyon megnövekedtek az adminisztrációs költségek Afrikában és elképzelhetetlen bonyolult az ügyintézés - írták. Ezenfelül minden csapatnak kötelező 250 Euro/csapat biztonsági kauciót fizetni. A nevezések kizárólag a rally hivatalos irodáján keresztül adhatók el és írhatók át. Az átírás díja minden esetben 200 EUR. (A Bamako Spirit nevezés nem átruházható.)

A verseny kategóriába maximum 40 csapat nevezését várják. Így alakulnak a nevezési díjak 2028-ban:

2250 €/jármű (max 4 fő) 2026. Február 20-ig

2400 €/jármű (max 4 fő) 2026. Június 30-ig

2600 €/jármű (max 4 fő) 2026. Augusztus 31-ig

2900 €/jármű (max 4 fő) 2027. November 1-ig

A versenyzőknek adott napi etapokat kell teljesíteniük, valamint logikai és tájékozódási feladatokat kell megoldaniuk. Minden nap pontokat lehet gyűjteni, az etap és a feladatok teljesítéséért. Az eredményeket pontozák és nyertest hirdetnek. A versenyútvonal 3-5 etap kihagyásával is teljesíthető különösebb nehézségek nélkül. A verseny útvonal izgalmasabb, keményebb és látványosabb, mint a túra - írták.

4×4 kategóriában 100 csapat nevezését várják. Így alakulnak a nevezési díjak:

1900 €/jármű (max 4 fő) 2026. Február 20-ig

2200 €/jármű (max 4 fő) 2026. Június 30-ig

2400 €/jármű (max 4 fő) 2026. Augusztus 31-ig

2600 €/jármű (max 4 fő) 2027. November 1-ig

A 4×4 túra kategória látványos, izgalmas offroad útvonalakra viszi be az indulókat. Nincs pontgyűjtés, versenyzés vagy kiértékelés, viszont van extrém kaland, izgalmas terep, kövek, homok és földutak. Járművenként 4 fő indulhat, az extra személyek 200 Euróért vehetnek részt.

A túra kategóriában 100 csapat vehet részt, és így alakulnak a nevezési díjak:

750 €/fő 2026. Február 20-ig

900 €/fő 2026. Június 30-ig

1100 €/fő 2026. Augusztus 30-ig

1200€/fő 2027. November 1-ig

Túra kategóriában nincsenek szabályok, időmérés, pontozás és díjkiosztás. Bármilyen útvonalon mehetnek a résztvevők. Az etapok nagy részét 2 kerék meghajtású autóval is lehet teljesíteni.

Spirit kategóriában nevezni 2028-ban is ingyenes, csak a mindenkire vonatkozó költségeket kell megfizetni. 20 csapat nevezését várják, az adminisztrációs díj 200 Euro. A nevezésnél 300 Euro kauciót kérnek, amit rajtolást követően visszatérítenek. Plusz személyek a kocsiban 150 Euro per fő áron nevezhetnek. A Bamako Spirit nevezés nem átruházható.

A nevezési díj befizetésével a résztvevő a 2028-as Budapest-Bamakon való indulás jogát szerzi meg. Ezenkívül a következő díjmentes juttatásokban részesül:

részvétel az összes fogadáson/eseményen start és cél ceremónián

vízumok megszervezése az afrikai országokba

biztosítások megszervezése az afrikai országokba

katonai védelem a veszélyes szakaszokon

komplett itiner és túlélő kalauz GPS koordinátákkal

kormány engedélyek és ajánló levelek

rajtszámok

mentés és elsősegély szolgálat a rally alatt

alapfokú orvosi ellátás a táborokban

szponzor ajándékok, kedvezmények

A szervezők azt javasolják, ha komolyan gondolod a részvételt, akkor gyorsan nevezz és fizess be. A rally általában napokon belül betelik.

Budapest Bamako útvonal 2028-ban

A Bamako rally 2028-as útvonala még nem ismert.

Lesz Budapest-Bamako 2027-ben is?

A Bamako Extreme 2027 a Budapest-Bamako egyszeri különkiadása lesz. Minden Bamakonál nehezebb és hoszabb lesz. 11,000km, 3 hét Elefántcsontpartig, Budapesttől Abidjánig. A nevezés 2026 áprilisában nyílik. Itt látható a 2027-es Bamako térkép: