Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak, további 8 ezer igénylés elbírálása pedig jelenleg is zajlik. A támogatott hitelek szerződéses összege megközelíti a 850 milliárd forintot, és havi 5 ezer új kérelemmel számolva a konstrukció egy év alatt akár 80 ezer fiatal otthonhoz jutását is segítheti - írta a Portfolio.
Hatvanban tartott sajtótájékoztatóján Panyi Miklós államtitkár részletes adatokat közölt a szeptember elsején elindított Otthon Start Program eddigi eredményeiről. Tájékoztatása szerint az elmúlt közel hat hónapban a folyósított hitelek száma már meghaladta a 25 ezret, miközben a pénzintézeteknél jelenleg is mintegy 8 ezer beérkezett igénylés elbírálása zajlik - írta a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2025. év végi statisztikái 597 milliárd forint értékben rögzítettek aláírt hitelszerződéseket, ami közel 17 600 megállapodást jelentett. Az azóta eltelt időszak dinamikus növekedése alapján a teljes szerződött állomány összege mára már megközelítheti a 850 milliárd forintot.
A jövőbeli várakozásokról szólva az államtitkár havi 5 ezer új igényléssel számolt. Kiemelte: figyelembe véve, hogy a szerződések felét házaspárok írják alá, "a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő".
A területi adatokból kiderült, hogy Heves vármegyében a beérkezett igénylések száma meghaladta a 800-at, az átlagos hitelösszeg pedig 28,3 millió forint. A kérelmezők háromnegyede már hozzá is jutott a kedvezményes kamatozású kölcsönhöz. Az államtitkár kiemelte: a vármegyében eddig folyósított, közel 18 milliárd forint összértékű, 3 százalékos kamatozású hitel több mint ezer ember lakáshoz jutását segítette.
A beszámoló szerint a program keretében finanszírozott ingatlanok több mint négyötöde meghaladja az 50 négyzetméteres alapterületet, a kedvezményes forrást pedig túlnyomórészt családi házak vásárlására fordították. Ez a tendencia nemcsak az érintett családoknak kedvező, hanem a helyi építőipari vállalkozásokra is pozitív hatást gyakorol.
A hatvani járást külön vizsgálva megállapítható, hogy a térségben 150 hitelkérelmet nyújtottak be, amelyek kétharmada esetében már a folyósítás is megtörtént.
Az államtitkár szerint a konstrukció vonzerejét tovább erősíthetik a 2025-ben várható, átlagosan 10 százalék körüli béremelkedések. Hasonló hatása lehet a kibővített családi adókedvezménynek, valamint a közszféra dolgozói számára elérhető egymillió forintos otthontámogatásnak is. Utóbbi a lakásvásárláshoz szükséges önerő részeként is felhasználható.
A program jövőjével kapcsolatban Panyi Miklós egyértelműen fogalmazott: "Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitelprogram is marad és folytatódik".
