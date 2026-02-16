2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Otthon

Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított

Pénzcentrum
2026. február 16. 19:33

Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak, további 8 ezer igénylés elbírálása pedig jelenleg is zajlik. A támogatott hitelek szerződéses összege megközelíti a 850 milliárd forintot, és havi 5 ezer új kérelemmel számolva a konstrukció egy év alatt akár 80 ezer fiatal otthonhoz jutását is segítheti - írta a Portfolio.

Hatvanban tartott sajtótájékoztatóján Panyi Miklós államtitkár részletes adatokat közölt a szeptember elsején elindított Otthon Start Program eddigi eredményeiről. Tájékoztatása szerint az elmúlt közel hat hónapban a folyósított hitelek száma már meghaladta a 25 ezret, miközben a pénzintézeteknél jelenleg is mintegy 8 ezer beérkezett igénylés elbírálása zajlik - írta a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2025. év végi statisztikái 597 milliárd forint értékben rögzítettek aláírt hitelszerződéseket, ami közel 17 600 megállapodást jelentett. Az azóta eltelt időszak dinamikus növekedése alapján a teljes szerződött állomány összege mára már megközelítheti a 850 milliárd forintot.

A jövőbeli várakozásokról szólva az államtitkár havi 5 ezer új igényléssel számolt. Kiemelte: figyelembe véve, hogy a szerződések felét házaspárok írják alá, "a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő".

A területi adatokból kiderült, hogy Heves vármegyében a beérkezett igénylések száma meghaladta a 800-at, az átlagos hitelösszeg pedig 28,3 millió forint. A kérelmezők háromnegyede már hozzá is jutott a kedvezményes kamatozású kölcsönhöz. Az államtitkár kiemelte: a vármegyében eddig folyósított, közel 18 milliárd forint összértékű, 3 százalékos kamatozású hitel több mint ezer ember lakáshoz jutását segítette.

A beszámoló szerint a program keretében finanszírozott ingatlanok több mint négyötöde meghaladja az 50 négyzetméteres alapterületet, a kedvezményes forrást pedig túlnyomórészt családi házak vásárlására fordították. Ez a tendencia nemcsak az érintett családoknak kedvező, hanem a helyi építőipari vállalkozásokra is pozitív hatást gyakorol.

A hatvani járást külön vizsgálva megállapítható, hogy a térségben 150 hitelkérelmet nyújtottak be, amelyek kétharmada esetében már a folyósítás is megtörtént.

Az államtitkár szerint a konstrukció vonzerejét tovább erősíthetik a 2025-ben várható, átlagosan 10 százalék körüli béremelkedések. Hasonló hatása lehet a kibővített családi adókedvezménynek, valamint a közszféra dolgozói számára elérhető egymillió forintos otthontámogatásnak is. Utóbbi a lakásvásárláshoz szükséges önerő részeként is felhasználható.

A program jövőjével kapcsolatban Panyi Miklós egyértelműen fogalmazott: "Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitelprogram is marad és folytatódik".

Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #kamat #otthonteremtés #ingatlanpiac #családtámogatás #magyar nemzeti bank #támogatott hitelek #otthon start

