Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír

A Bonni Egyetem kutatói kimutatták, hogy a csernobili atomkatasztrófa során sugárterhelést szenvedett szülők gyermekeinél megnövekedett a DNS-károsodások száma.

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók az úgynevezett klaszterezett de novo mutációkat (cDNM) vizsgálták, amelyek olyan genetikai elváltozások, melyek a gyermekekben megtalálhatók, de a szülőkben nem.

A vizsgálat során 130 csernobili takarítómunkás leszármazottját, 110 német katonai radarkezelő gyermekét és 1275 olyan utódot vizsgáltak meg, akiknek szülei nem voltak kitéve sugárzásnak.

Az eredmények szerint a csernobili utódoknál gyermekenként átlagosan 2,65 cDNM-et találtak, a radarkezelők leszármazottainál 1,48-at, míg a kontrollcsoportban mindössze 0,88-at. A kutatók összefüggést találtak a sugárterhelés vélt mértéke és a mutációk száma között.

A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között, azonban a jelenlegi adatok alapján a sugárzásnak kitett szülők gyermekeinél nem volt magasabb a különböző betegségek kialakulásának kockázata.