2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Budapest, 2018. március 2. Bánovits Vivianne (b) Vöröskarom és Molnár Gusztáv (j) Fülig Jimmy szerepében a Rejtõ Jenõ mûvei alapján készült, A piszkosak címû bohózat próbáján a budapesti Karinthy Színházban 2018. március 1-jén. A dar
Szórakozás

Rendőrök várták Molnár Gusztávot a budapesti repülőtéren: súlyos vád merült fel ellene

Pénzcentrum
2026. február 16. 17:15

Molnár Gusztáv színészt kiskorú veszélyeztetése miatt körözték, majd a Ciprusról való hazaérkezése után a reptéren rendőrök várták, akik a Gödöllői Járásbíróságra kísérték, ahol átvette a korábban kézbesíthetetlen határozatot - írja a 24.hu.

A Gödöllői Járásbíróság pénteken rendelt el körözést Molnár Gusztáv ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. A Cipruson tartózkodó színész egy bulvárlapnak nyilatkozva elmondta, meglepte az elfogatóparancs, és feltételezte, hogy egy korábbi címére küldött határozat átvételének elmulasztása állhat a háttérben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket. A színész a Borsnak elmondta: "Nagyon készségesek voltak, szóval rajtaütésről nem beszélhetünk, az is erős túlzás, hogy lecsaptak volna rám."

A rendőrök a Gödöllői Járásbíróságra kísérték a színészt, ahol átvette azt a határozatot, amit korábban nem tudtak kézbesíteni neki, és ami miatt országos körözést adtak ki ellene. Időközben a körözést visszavonták, és eltávolították a rendőrség honlapjáról.

Később a Budapesti Környéki Törvényszék közleményéből kiderült, hogy a bíró már meghallgatta Molnárt, aki megadta aktuális lakcímét és elérhetőségeit. A bíróság ezt követően visszavonta az elfogatóparancsot, és beidézte a színészt a március 30-ai előkészítő ülésre. A meghallgatás után Molnár szabadon távozhatott.

Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA 
#Budapest #rendőrség #celeb #belföld #bíróság #bűncselekmény #szórakozás #bulvár #reptér #bűnügy #liszt ferenc repülőtér

