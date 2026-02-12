Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 7. héten, csütörtökön
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd volt a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény, ami ezen a héten hihetetlenül magas volt: 2,36 milliárd forint ütheti a markát a szerencsés nyertesnek.
Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 7. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:
20; 22; 36; 38; 41; 44
Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson már 2,464 milliárd forint lesz ezen a játékon a főnyeremény.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 7. héten. csütörtökön
- 3 találat: 3 740 Ft
- 4 találat: 11 125 Ft
- 5 találat: 648 685 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
