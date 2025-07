Kiderült a igazság Kapu Tibor űrutazásáról: ennyibe került valójában a magyar űrhajós küldetése

Több mint négy évtized után ismét magyar űrhajós dolgozik a világűrben: Kapu Tibor az Axiom Mission 4 keretében érkezett a Nemzetközi Űrállomásra. A küldetés nemcsak tudományos jelentőségű, hanem mérföldkő a magyar űripar és a HUNOR program szempontjából is. A NAPICSÁRT friss epizódjában az emberi jelenléttel zajló űrkutatás múltját, költségeit és jövőjét is elemezzük.

Több mint négy évtized után újra magyar űrhajós tartózkodik a Nemzetközi Űrállomáson. Kapu Tibor gépészmérnök június végén indult útnak az Axiom Mission 4 keretében, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX közös küldetésében. Az utazás nem csupán tudományos jelentőségű: Magyarország az űrkutatás területén ismét aktív szerepet vállal, ráadásul egy sor hazai fejlesztésű kísérlet is helyet kapott az űrállomás fedélzetén. A HUNOR program révén a magyar tudomány és ipar egyaránt reflektorfénybe került.

A NAPICSÁRT friss epizódjában annak jártunk utána, mit jelent ma emberes űrutazást szervezni, és hogyan változott az űrkutatás gazdasági és technológiai háttere az elmúlt hatvan évben. Megvizsgáltuk, milyen kísérletek zajlanak most a világűrben, és milyen árakat fizetnek a helyekért a különböző országok vagy akár magánszemélyek. A videóból az is kiderül, miért lehet valódi mérföldkő a magyar részvétel.

A Nemzetközi Űrállomás, amely 16 ország közös projektje, ma is a nemzetközi tudományos együttműködés zászlóshajója. A magyar űrhajós jelenléte nem csupán szimbolikus: a HUNOR program célja, hogy hosszú távon kutatási és iparági előnyt szerezzen hazánk. A modern űrkutatás egyik fő hajtóereje ma már nem a presztízs, hanem a technológiai innováció, az adatgyűjtés és az űripar fejlődése – ez utóbbi mára önálló gazdasági ágazattá nőtte ki magát.

Az űrverseny története azonban nem ma kezdődött. Az 1960-as években indult szovjet–amerikai versenyfutás a Holdig és vissza tartott, ám a költségek akkoriban szinte elképzelhetetlenül magasak voltak. Egyetlen ülőhely az Apollo-programban 390 millió dollárt tett ki, míg ma a SpaceX Crew Dragon-ján ugyanez 55 millió körül mozog. Egy kilogramm rakomány fellövése mára néhány száz dollárra csökkent a hetvenes évek több tízezer dolláros szintjéhez képest. Az emberes űrrepülés nemcsak elérhetőbbé, de sokkal hatékonyabbá is vált – és ebben most Magyarország is aktív szereplő.

