Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait

A 18 éves Egressy Mátyás péntek este tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről. Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.

Széles körű összefogás indult a péntek este eltűnt Egressy Mátyás felkutatására. A 18 éves fiatalember az V. kerületi Ötkert szórakozóhelyen töltötte az estét, majd szombaton, hajnali két óra körül távozott a Zrínyi utcai helyről. A XI. kerületi otthonába azonban már nem érkezett meg.

Az eltűnését követő órákban Budapest különböző pontjain többen is látni vélték a diákot. A szemtanúk beszámolói szerint zavart állapotban volt, és amikor megszólították, elmenekült. A családtagok, barátok és iskolatársak mellett több ezer önkéntes is bekapcsolódott a keresésbe. Facebook-csoportok alakultak az információk megosztására és a család támogatására.

Vasárnap este olyan hírek kezdtek terjedni a közösségi médiában, hogy sikerült megtalálni a fiatalembert, ezek azonban tévesnek bizonyultak. A Blikk információi szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok egyre inkább tragikus végkifejletre utalnak.

Térfigyelő kamerák felvételei igazolják, hogy Mátyás vasárnap reggel felsétált a Lánchídra. Olyan felvétel azonban nem készült, amelyen látszana, hogy elhagyja a hidat. Lapinformációk szerint a hatóságok birtokába került egy dunai hajó kamerája által rögzített videó is. A felvételen vasárnap reggel 6 óra 37 perckor látható, amint egy személy a Lánchídról a folyóba zuhan.

A feltételezéseket egy fontos tárgyi bizonyíték is erősíti: a híd azon szakaszán, ahonnan a személy a vízbe esett, találtak egy kulcscsomót, amelyet az édesapa fiáéhoz tartozóként azonosított.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság legfrissebb közleménye szerint továbbra is eltűnt személyként tartják nyilván Egressy Mátyást, és folytatják a keresését. Az MTK sportegyesület, ahol a fiatalember teniszezett, hétfő reggeli közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban: