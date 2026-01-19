A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
A 18 éves Egressy Mátyás péntek este tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről. Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
Széles körű összefogás indult a péntek este eltűnt Egressy Mátyás felkutatására. A 18 éves fiatalember az V. kerületi Ötkert szórakozóhelyen töltötte az estét, majd szombaton, hajnali két óra körül távozott a Zrínyi utcai helyről. A XI. kerületi otthonába azonban már nem érkezett meg.
Az eltűnését követő órákban Budapest különböző pontjain többen is látni vélték a diákot. A szemtanúk beszámolói szerint zavart állapotban volt, és amikor megszólították, elmenekült. A családtagok, barátok és iskolatársak mellett több ezer önkéntes is bekapcsolódott a keresésbe. Facebook-csoportok alakultak az információk megosztására és a család támogatására.
Vasárnap este olyan hírek kezdtek terjedni a közösségi médiában, hogy sikerült megtalálni a fiatalembert, ezek azonban tévesnek bizonyultak. A Blikk információi szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok egyre inkább tragikus végkifejletre utalnak.
Térfigyelő kamerák felvételei igazolják, hogy Mátyás vasárnap reggel felsétált a Lánchídra. Olyan felvétel azonban nem készült, amelyen látszana, hogy elhagyja a hidat. Lapinformációk szerint a hatóságok birtokába került egy dunai hajó kamerája által rögzített videó is. A felvételen vasárnap reggel 6 óra 37 perckor látható, amint egy személy a Lánchídról a folyóba zuhan.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A feltételezéseket egy fontos tárgyi bizonyíték is erősíti: a híd azon szakaszán, ahonnan a személy a vízbe esett, találtak egy kulcscsomót, amelyet az édesapa fiáéhoz tartozóként azonosított.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság legfrissebb közleménye szerint továbbra is eltűnt személyként tartják nyilván Egressy Mátyást, és folytatják a keresését. Az MTK sportegyesület, ahol a fiatalember teniszezett, hétfő reggeli közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban:
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/03. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 400 millió forintos főnyereményt!
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...