Rengetegen undorodnak ettől az ételtől, pedig nagyon egészséges és még olcsó is!

A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk. Egy tápláló fehérjeforrás azonban továbbra is hiányzik a nyugati étrendből: a rovarok

Az elmúlt évtizedben világszerte 213 százalékkal nőtt a fehérjére vonatkozó keresések száma, és 2025-ben történelmi csúcsot ért el. Rovarokat ezzel szemben a világ főként Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Óceániában fogyaszt rendszeresen, sok helyen alapélelmiszerként. Mi tartja vissza a nyugati társadalmakat attól, hogy kövessék ezt a példát?

Sok embernél már a gondolat is ellenérzést kelt, hogy rovarokat egyen. Bár az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság engedélyezett bizonyos ehető rovarfajokat, egy 2020-as felmérés szerint tíz európaiból mindössze egy cserélné le a húst rovaralapú élelmiszerekre. A nyugat-európai fogyasztók leggyakrabban az undort, a kulturális normákat, az újdonságtól való félelmet és a biztonsággal kapcsolatos aggályokat nevezik meg elutasításuk okaként - számolt be a BBC.

A szakértők szerint ha az Egyesült Államokban és Európában sikerülne túllépni ezen az irtózáson, az ehető rovarok alapjaiban alakíthatnák át az élelmiszerrendszereket. A klímaváltozás elleni küzdelem részeként segíthetnének enyhíteni az éhezést és az élelmiszerhiányt is. Az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján mintegy 2,33 milliárd ember él élelmiszerbizonytalanságban.

A rovarok tápanyagban gazdagok, és jóval kevesebb erőforrást igényelnek, mint a hagyományos haszonállatok. Jessica Fanzo, a Columbia Egyetem Food for Humanity Initiative programjának igazgatója szerint, ha a fehérjetartalmat vizsgáljuk, kilogrammra vetítve a rovarok környezeti szempontból rendkívül fenntartható fehérjeforrást jelentenek. Előállításuk kevesebb energiát, földet, vizet és takarmányt igényel, mint például a marha- vagy baromfihús termelése.

Jó példa erre a steak. A marhahús előállítása jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátással jár, különösen a szarvasmarhák által kibocsátott metán miatt, amely húszéves időtávon nagyjából nyolcvanszor erősebb hatású, mint a szén-dioxid. Az állattartás emellett a trópusi erdőirtás egyik fő mozgatórugója, és hatalmas mennyiségű édesvizet igényel. Az ehető rovarok szénlábnyoma ehhez képest jóval kisebb, mint a szarvasmarháké vagy a juhoké.

Az undor azonban erős érzelem. Evolúciós szempontból túlélési mechanizmusként alakult ki, egyfajta ösztönös riasztórendszerként a potenciálisan veszélyes, fertőző vagy romlott élelmiszerekkel szemben. Ugyanakkor tanult reakció is, amelyet nagyban formálnak a kulturális normák.

Az idegenkedés egyik fontos oka, hogy a rovarokat sok helyen egészben fogyasztják: lábakkal, fejjel, szemekkel együtt. Ez folyamatosan emlékezteti a fogyasztót arra, hogy az étel valaha élő állat volt. Az iparosodott élelmiszerrendszerekben ezzel szemben az emberek gyakran teljesen elszakadnak a hús eredetétől, és nem szembesülnek az állat látványával.

Egy 2025-ben készült tanulmány szerint a tenyésztett rovarok túlnyomó részét jelenleg állati takarmányként használják fel, és csak kisebb részük kerül közvetlenül emberi fogyasztásra. Ha élelmiszerekhez adják őket, gyakran nem helyettesítik, hanem csak kiegészítik a húst. Mivel pedig sokszor ugyanazokkal a gabonákkal etetik őket, mint a haszonállatokat, a rovartenyésztés nem minden esetben olyan hatékony, mint ahogyan azt sokan feltételezik.

Egy 2022-es előrejelzés szerint az Egyesült Államokban az ehető rovarok piaca 2032-re 450 százalékkal bővülhet. Ez azt mutatja, hogy üzleti szempontból sokan komoly növekedési lehetőséget látnak ebben a szegmensben, még ha a széles körű elfogadás egyelőre távoli célnak is tűnik.

Kutatása szerint Brazíliában három fő akadálya van a rovarok kereskedelmi szintű termelésének és fogyasztásának: a szabályozási környezet, az ár és az undor. Az első két tényező strukturális jellegű, új jogszabályokat, beruházásokat és hatékony gazdasági ellátási láncokat igényel. A nyugati országokban, így Brazíliában is még csak most alakul ki az ehető rovarok tömeges előállításának és forgalmazásának infrastruktúrája. A harmadik akadály ezzel szemben pszichológiai és kulturális természetű.

A kutatások szerint a 39 év alatti fogyasztók sokkal nyitottabbak arra, hogy kipróbálják a rovarokat, mint az idősebb korosztály. A következő generáció számára a rovaralapú ételek már elfogadható, sőt természetes alternatívát jelenthetnek. Bisconsin-Júnior felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek kezdetben nem tartják undorítónak a rovarokat, gyakran játszanak például csótányokkal is anélkül, hogy ellenszenvet éreznének. A kíváncsiság szerinte kulcsszerepet játszik az elfogadásban.

A legtöbb kultúra az állati eredetű élelmiszereknek csak viszonylag szűk körét fogadja el, a többi állatot és állatrészt undorítónak bélyegzi. Pizarro szerint ez a szelektivitás jól mutatja, milyen rugalmasan alkalmazkodunk a kulturális elvárásokhoz. Az ismételt találkozás és a megszokás idővel jelentősen csökkentheti az undort.

Egyes szakértők ezért úgynevezett expozíciós terápiát javasolnak társadalmi szinten. Ennek lényege, hogy a fogyasztók rendszeresen találkozzanak rovaralapú élelmiszerekkel a boltok polcain, és lássák, hogy mások is természetesen fogyasztják ezeket. Ez fokozatosan átalakíthatja azt, mit tartunk normálisnak. Friss vizsgálatok szerint az undor ugyan csökkenti az evési vágyat és a ténylegesen elfogyasztott mennyiséget, de magát az ízélményt alig befolyásolja. Ez fontos szempont lehet az új, fenntartható élelmiszerek elfogadtatásában.