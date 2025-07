Csapody Balázs: Az egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyek száma csökken a Balatonnál

Csapody Balázst, a balatoni gasztrovilág ikonikus képviselőjét, a balatonszemesi Kistücsök tulajdonosát kérdeztük legnagyobb tavunk gasztronómiai újdonságairól, trendjeiről.

Az újfajta vendéglátás hazai ikonikus képviselője szerint az elmúlt években egyedi, minden más hazai régiótól különböző gasztrokultúra alakult ki a Balatonnál. Csapody Balázs családjával 33 éve vezeti a legendás balatonszemesi Kistücsök éttermet és szállodát. A régóta az ország legjobb vidéki éttermei között szereplő hely Gundel-díjas tulajdonosát 2010-ben „Az év étteremtulajdonosává” választottak.

Mint mondja, egyértelmű, hogy a vidéki Magyarország gasztrotérképén a tó és környéke a legaktívabb. Nem véletlen, hogy a Balaton vonzáskörzete az egész ország. A „gasztroforradalom” kezdetével ellentétben (amikor a vendégkör döntő hányada a fővárosból érkezett) ma már a távolabbi városok lakói is megjelentek a tó melletti nívós éttermekben, akár évente többször, szezonon kívül is. Elmondása szerint az ízek szerelmesei közül egyre többeknek egy önálló utazást is megér egy ebéd vagy vacsora.

Örömteli, hogy a vendégkör 90%-a magyar.

Az értők körében sokat hozzátett ehhez az általa indított regionális szemlélet, amelyet sok más étterem is átvett. A spanyol, francia, osztrák és olasz példákra épülő koncepció szerint az alapanyagok a helyi beszállítóktól, állattenyésztőktől, lekvárkészítőktől, sajtmanufaktúráktól, pékségektől, borászatoktól, pálinkafőzőktől érkeznek. Garantálva így a frissességet, az állandó magas minőséget. És – nem mellékesen – elősegítve a tágabb környék kisvállalkozóinak megélhetését, gazdagodását.

Csapody Balázs szerint a mostani szezon erősen indult: a június még általában előszezon a tóparton, de az idei hőhullám jót tett a vendéglátásnak. A napközben habokban hűsölők ugyanis este megtöltötték több étterem teraszát.

Sokan tapasztalják, hogy az északi és déli part közönsége nem egységes, de a Kistücsök tulajdonosa szerint ez a különbség a vendéglátásban nem csapódik le: a Balatonhoz utazók igényei nagyon hasonlók. Mindegyikük nyitott az újra. Örvendetes, az étteremtulajdonosokat is inspiráló trend, hogy a vendégek egyre tudatosabbak, előre megnézik a választékot, egy étterem stílusát. Ez alapján döntenek, foglalnak a neten.

Jó hír, hogy – bár a “robbanás-szerű” jelző kicsit erős lenne - egészségtudatosabbak lettünk. Nagyobb a kínálat a könnyű, vega, vegán ételsorból, minőségi borokból, italokból.

Az egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyek száma az elmúlt években kicsit csökkent, egyértelműen a költségek növekedése miatt. Ma ez a teljes kínálat 15-20%-át teszi ki. A téli nyitvatartás inkább lojalitás, a november-március közötti bevételekből nem lehet megélni.

Csapody Balázs állításait Magyar Konyha szokásos, balatoni különszáma is megerősíti. A szerzők szerint az ideérkező vendégek számtalan helyből válogathat: kultúrbisztrót, halsütödét, retró ikonokat, pizzériákat éppúgy talál, mint grillezőt, kockás abroszos kisvendéglőt, fine dining éttermeket, vagy borászatokat.

Örömteli folyamat, hogy egyre több neves fővárosi séf tűnik fel a tóparton: Mede Ádám, Barna Ádám, Rácz Jenő, Csillag Richárd mind a szezonális helyi konyhákban sürgölődnek. Sokat fejlődött a cukrászat is, a francia ­desszerteken kívül fogynak a magyar klasszikusok, a krémes, hatlapos, dobostorta is.