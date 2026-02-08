Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
11; 13; 21; 22; 23; 26.
További nyeremények a hatos lottón az 6. héten:
- 5 találat: egyenként 469 970 forint
- 4 találat: egyenként 7 215 forint
- 3 találat: egyenként 2 625 forint
Jokerszám: 162392
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 7. héten így 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
