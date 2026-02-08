Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson már 2 milliárd 360 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

11; 13; 21; 22; 23; 26.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (7. játékhét) már 2 milliárd 360 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón az 6. héten:

5 találat: egyenként 469 970 forint

4 találat: egyenként 7 215 forint

3 találat: egyenként 2 625 forint

Jokerszám: 162392

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 7. héten így 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

