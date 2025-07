Nyakunkon a családkatasztrófa: mi lesz így a nyugdíjasokkal, ezt még nagyon megjárhatjuk

Bár Magyarország a 25 százalékos arányával enyhén meghaladja az Európai Unió 23,6 százalékos átlagát, a 27 tagállam közül így is mindössze 11-ben alacsonyabb a gyermeket nevelő háztartások aránya. Hazánkban a háztartások háromnegyede gyermektelen, és a gyermeket nevelők túlnyomó része is legfeljebb egy-két gyereket vállal: az egymillió gyerekes háztartásból több mint fele csak egy gyereket nevel, míg három vagy több gyerek mindössze minden nyolcadik ilyen háztartásban él. Ez a demográfiai szerkezet pedig hosszú távon jelentős kockázatokat hordoz, de nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban.

2024-ben az Európai Unióban közel 202 millió magánháztartást tartottak nyilván, ám ezek mindössze 23,6%-ában élt legalább egy gyermek. Ez azt jelenti, hogy az uniós háztartások több mint háromnegyede (76,4%) gyermektelen volt.

A legmagasabb arányt Szlovákia (35,6%), Írország (31,0%) és Ciprus (28,6%) produkálta, míg a legalacsonyabb értékek Finnországban (18,0%), Litvániában (19,6%) és Németországban (20,1%) születtek - derült ki az Eurostat friss adataiból.

Ahogy az adatokból látjuk, Magyarországon a háztartások 25 százalékában él legalább egy gyermek – ez ugyan valamelyest meghaladja az uniós átlagot (23,6%), ám európai összevetésben így is inkább a mezőny második feléhez tartozunk. A 27 tagállamból mindössze 11 ország áll mögöttünk ebben a mutatóban, míg Szlovéniával azonos, 25 százalékos értéket regisztráltak.

Mindez azt jelenti, hogy idehaza nagyjából minden negyedik háztartás mondhatja el magáról, hogy ott gyermeket nevelnek – a fennmaradó háromban viszont nem élnek kiskorúak.

Összességében ezek a számok igazából azt mutatják be jól, hogy az európai társadalmak egyre kevésbé épülnek a klasszikus családmodellre, és egyre több országban válik ritkasággá a gyerekes háztartás.

A családok összetétele a gyerekek száma alapján

Friss adatokból kiderül az is, hogy az Európai Unióban 2024-ben a gyermeket nevelő háztartások közel fele (49,8%) egyetlen gyermeket nevelt. Két gyermekkel a családok 37,6 százaléka élt, míg három vagy annál több gyermeket csupán az esetek 12,6 százalékában neveltek. A tagállamok túlnyomó többségében az egygyermekes háztartások voltak a leggyakoribbak – egyedül Hollandiában fordult elő, hogy a kétgyermekes családok aránya meghaladta az egygyermekesekét.

A három vagy többgyermekes háztartások mindenhol kisebbségben vannak. Arányuk az ír (20,6%), svéd (18,1%) és finn (17,4%) értékekkel érte el a legmagasabb szintet, míg Portugáliában (6,2%), Bulgáriában (6,4%) és Olaszországban (7,6%) voltak a legritkábbak.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban 2024-ben összesen 4 millió 44 ezer háztartást tartottak nyilván. Ezek háromnegyede, azaz 3 millió 32 ezer háztartás gyermektelen, vagyis nem él bennük 18 év alatti gyermek. Gyermeket nevelő háztartásból összesen 1 millió 12 ezer volt, ami a teljes háztartásállomány 25 százalékát jelenti – éppen annyit, mint az uniós átlag feletti értékként említett korábbi statisztikai összegzésben.

A gyermeket nevelő háztartások többsége egy gyermekes: 532 ezer család él így, ami az összes háztartás 13,1 százalékát teszi ki. Két gyermeket 352 ezer háztartásban nevelnek (8,7%), míg három vagy annál több gyermeket csupán 128 ezer háztartásban (3,2%) gondoznak – ez utóbbi az összes háztartás kevesebb mint tizedét jelenti a gyermeket nevelők körében is. Az arányok megerősítik az európai trendet:

az egygyermekes családmodell Magyarországon is dominál, miközben a nagycsaládos lét továbbra is ritka.

Ez a családpolitikai törekvések tükrében is figyelmet érdemel, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a magyar családok jelentős része nem lép túl az első gyereken, hiába az elmúlt idők olyan családalapítási támogatásai, mint például a CSOK vagy éppen a Babaváró Hitel. Ez pedig hosszú távon a népességfogyás és az elöregedés problémáját is élezheti.

Arról nem is beszélve, hogy a népesség ilyen gyors fogyása komoly hatással lehet a jelenleg is alkalmazott felosztó-kirovó nyugdíjrendszerre.Ez a modell ugyanis azon alapul, hogy az aktív dolgozók járulékbefizetései fedezik a nyugdíjasok ellátását. Ha azonban a jövőben drasztikusan csökken a munkaképes korú népesség száma, miközben a nyugdíjasok aránya nő, az komoly finanszírozási válsághoz vezethet. Más szóval: ha elfogynak a gyerekek, elfogynak azok is, akikből egyszer munkavállaló lesz – és nem marad, aki megkeresse a nyugdíjakat.

Ez pedig a nyugdíjkorhatár egyre drasztikusabb kitolásához vagy az egész rendszer átalakításához vezethet. Ahogy azonban az eddigi számokból láttuk, ez egyáltalán nem csak magyar kérdés, gyakorlatilag idővel az egész Euórapai Uniónak meg kell küzdenei azzal, hogy folyamatosan errodálódik a lakossága.