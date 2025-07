Banki karrier, 600 ezres fizuval papír nélkül? Beindult a toborzási hullám a 3%-os hitel miatt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start Program, amely fix 3 %-os kamattal kínál akár 50 millió forintos lakáshitelt első lakásukat vásárlóknak – a pénzintézetek pedig már most gőzerővel toboroznak, hogy lépést tartsanak a várható ügyfélrohammal. Az OTP és a K&H friss álláshirdetései világosan mutatják: nemcsak front office hitelügyintézőkre van szükségük, hanem back-office, panaszkezelési és adminisztratív munkatársakat is keresnek, többek közt határozott idejű szerződésekkel, versenyképes fizetéssel és kedvező juttatási csomagokkal. Aki most lép, még időben bekerülhet a szeptemberi lendületbe – akár karriert is válthat a lakossági hitelboom hátán.

Orbán Viktor múlt héten jelentette be, hogy elérhető lesz egy vadonatúj konstrukció, melyet „Otthon Start Programnak” hívnak. Ennek lényege, hogy első lakásukat vásárlók számára fix 3 %-os kamat mellett biztosítanak lakáshitelt, mely maximum 25 év futamidejű, 50 millió forintig, és az önerő sem haladja meg a 10 %-ot. A jogosultság feltétele, hogy az igénylő korábban nem birtokolt 50%-ot meghaladó tulajdonrészt ingatlanban. Az ingatlan elhelyezkedése sem számít. A pontos részletszabályokról (ami eddig nyilvánosságra került) a Pénzcentrumon is részletesen írtunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A konstrukció szeptember 1-jén lép életbe, és az állam bankszektoron keresztül támogatja a kamatkülönbözetet. Fontos eleme a programnak, hogy habár alacsonyabb kamattal kecsegtet a piaci alternatívákhoz viszonyítva, ez könnyen áremelkedéshez vezethet az ingatlanpiacon, ezért a szakértők és elemzők viszonyulása az új támogatáshoz elég vitás. Indul a szeptemberi roham a bankoknál Amennyiben a hitel ténylegesen szeptembertől elérhetővé válik, várhatóan hirtelen megugrik a hitelkérelmek száma – mind az online, mind a személyes ügyintézési csatornákon. Ez a bankok szempontjából azonnali munkaerő-szükségletet jelent nemcsak a hitelügyintézői fióki szerepkörben, hanem a háttéradministrációban is. A fentiekre reflektálnak a júniusi és júliusi álláshirdetések, amelyekből látható, hogy több pozíció frissen került kiadásra. Az OTP Bank által közvetlenül kezelt Árkád Örs vezér téri fiókában felvételre keresnek olyan univerzális tanácsadót, aki nemcsak számlákkal, de lakossági és vállalkozói hitelügyekkel is foglalkozik. A hirdetés szerint középfokú gazdasági vagy pénzügyi végzettség, valutapénztárosi képesítés és számítógépes ismeret szükséges. Rugalmas személyiségre van szükség, emellett előnyt jelent a banki gyakorlat és MNB vizsgák megléte. A juttatások között versenyképes cafeteria és egészségbiztosítás szerepel, valamint lakáshitel- és mobilkedvezmények is elérhetők. Egy másik hirdetés a József körúti fiókba keres hasonló feladatra ügyfélforgalmi munkatársat, ugyanilyen követelményekkel és ugyanilyen juttatási csomaggall. A K&H Banknál egész sor jelzáloghitelre szakosodott tanácsadói pozíció van meghirdetve, különböző budapesti fiókokban (Kálvin tér, Flórián tér, Andrássy út, Csepel). Ezekben a szerepkörökben a napi munkafolyamat része az ügyfél igényeinek felmérése, hiteltermékek értékesítése és komplex tanácsadás. A bank háttere támogatja az ügynökök képzését, valamint a hiteltermékek és keresztértékesítés felügyeletét. Emellett Debrecenben is van jelzáloghitel-tanácsadói állás, ami arra utal, hogy vidéki városokban is készülnek fokozódó hitelforgalomra . A K&H Karrierportálon szintén találtunk pénzügyi back-office és panaszkezelői pozíciókat, amelyek szeptemberig tartanak („határozott idejű, 2025.09.30-ig"), szintén tükrözve a szezonális igényeket . A friss hirdetések egyértelműen tükrözik, hogy a bankok nemcsak front-office ügyintézőket, hanem hiteltámogatási és panaszkezelési specialistákat is keresnek – szeptemberi határidőre lebontva. Fizetés és juttatások: hol a legkedvezőbb ajánlat? A fizetések pontos összegeit a hirdetések nem mindig árulják el, ám redditbeszámolók szerint a front office pozíciókban általában bruttó 450–550 ezer forint kezdő bér, jutalékokkal kiegészülve. A K&H állítása szerint viszont az alapbér magasabb, azonban kevesebb jutalék jár hozzá . A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az OTP gyakorlata szerint a juttatások között szerepel a cafeteria, magán egészségbiztosítás és a munkatársi kedvezmények – mobiltelefon, lakáshitel, bankszámla és üdülés terén is lehetőség van kedvezményekre. A K&H sem marad el ezekben: oktatások, tréningek, valamint pénzügyi back-office pozíciók esetén szezonális foglalkoztatás jár panaszkezelési szeptemberi szükségletére . A jó ajánlat tehát nem csupán a fizetés mértékében mérhető, hanem a képzési lehetőségek, mindennapi stabilitás, a full-time/távmunka arány és az egyéni karrierút aspektusában is. A feltörekvő OTP pozíciók stabil, nagyvállalati környezetet kínálnak, míg a K&H-nál nagy hangsúly van a jelzáloghitel szakértelmen és a hosszú távú építkezésen. Szeptember előtt érdemes jelentkezni? Az eddigi hirdetési hullám világosan jelzi, hogy a bankok már most, július–augusztus környékén építkeznek a szeptemberi indulásra – a hitelkérelmek várható tömegére reagálva. A panaszkezelési és back-office munkakörök határozott idejű kiírása (határidős: 2025.09.30-ig) arra utalhat, hogy ez a kapacitás kifejezetten a hitelprogram indítására készül het. A jelentkezőknek tehát most van esélyük bejutni a szeptemberi lendületbe, stabil állásba kerülni akkor, amikor a bankoknak lesz a legtöbb ügyletük és ezzel együtt karrierindítás vagy karriermódosítás is lehetséges. A bevezetendő 3 %-os fix lakáshitel szeptemberi indulása komoly impulzust ad a hitelpiacnak, és ezt a bankok már most igyekeznek kiszolgálni – munkaerő-fronton is. Az OTP és a K&H különösen aktív hirdetésekkel jelenik meg, elsősorban front-office hitelügyintézői és back-office/panaszkezelői pozíciókra. A kínált fizetések versenyképesek a piacon, juttatásokkal együtt egész vonzó csomagot jelentenek. Aki szeptember végére szeretne elindulni egy banki karrierrel, annak most van itt a lehetőség: mindenképp célszerű augusztus végéig benyújtani a jelentkezéseket, hogy felkészülten lehessen részt venni a hitelroham hónapjaira.

