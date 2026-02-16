2026. február 17. kedd Donát
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Assago, 2026. február 16.Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.MTI/Illyés T
Sport

Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!

Pénzcentrum
2026. február 16. 23:15

Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.

Váratlanul parádés, de a versenyt nézve teljesen megérdemelt eredmény született hétfőn este a műkorcsolyázók páros versenyszámában: a magyar színeket képviselő páros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a negyedik helyet szerezték meg. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az oroszból magyarrá lett páros a 2026-os téli olimpia legelső magyar helyezését szerezték meg, és csak hajszállal maradtak le az éremről: a harmadik helyezett német páros (Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin) csak néggyel magasabb összpontszámot kapott. A második a georgiai pár (Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava), az aranyérmes pedig a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi kettős lett. 

A magyar műkorcsolyapáros negyedik helyét érő kűrjét itt nézheted meg:

Magyar műkorcsolyapáros 70 éve, az 1956-os olimpia óta nem lépett jégre, utoljára jégtáncban villantottunk nagyot még 1980-ban, a legendás Sallay-Regőczy páros ezüstérmével. Az oroszból magyarrá lett, most negyedik helyet szerzett pár történetét itt olvashatod el újra:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
EZ IS ÉRDEKELHET
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#eredmény #olimpia #sport #verseny #magyar #siker #korcsolya #téli olimpia #olimpia2026 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
23:15
22:09
20:15
20:01
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
5 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 19:00
Ezek a legdrágább ételek Magyarországon: leesik az állad, mit eszik a dúsgazdag elit
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:11
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Agrárszektor  |  2026. február 16. 19:29
Súlyos gond van a magyarországi vízzel: meg lehet ezt még menteni?