Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!

Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.

Váratlanul parádés, de a versenyt nézve teljesen megérdemelt eredmény született hétfőn este a műkorcsolyázók páros versenyszámában: a magyar színeket képviselő páros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a negyedik helyet szerezték meg.

Az oroszból magyarrá lett páros a 2026-os téli olimpia legelső magyar helyezését szerezték meg, és csak hajszállal maradtak le az éremről: a harmadik helyezett német páros (Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin) csak néggyel magasabb összpontszámot kapott. A második a georgiai pár (Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava), az aranyérmes pedig a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi kettős lett.

A magyar műkorcsolyapáros negyedik helyét érő kűrjét itt nézheted meg:

Magyar műkorcsolyapáros 70 éve, az 1956-os olimpia óta nem lépett jégre, utoljára jégtáncban villantottunk nagyot még 1980-ban, a legendás Sallay-Regőczy páros ezüstérmével. Az oroszból magyarrá lett, most negyedik helyet szerzett pár történetét itt olvashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA