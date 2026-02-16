Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei

A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad. A jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel működik, és a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már az év elején is élénk volt az érdeklődés: januárban egyetlen hónap alatt 900 kérelem érkezett be. A támogatások és visszatérítések összehangolt alkalmazásával akár milliók maradhatnak a családoknál.

Az adófizetés és a hiteltörlesztés a legtöbb háztartás számára inkább szükséges kötelesség, mintsem választás kérdése. Arról viszont jóval kevesebben tudnak, hogy az állam több területen is célzott könnyítéseket kínál, amelyekkel érdemben csökkenthetők ezek a terhek. A tapasztalatok szerint nemcsak az információ hiánya okoz problémát, hanem az is, hogy sok jogosult végül nem él a számára elérhető lehetőségekkel. Pedig akár a lakáshitelek, akár az adófizetés területén komoly összegek maradhatnak a családoknál – feltéve, hogy időben és tudatosan lépnek.

Mint korábban megírtuk, 2026-ban is elérhető marad a jelzáloghitel-elengedési program, amely jelentős segítséget nyújthat a legalább két gyermeket nevelő családoknak. A támogatás keretében a második gyermek után 1 millió, a harmadik után 4 millió forinttal csökkenthető a fennálló jelzáloghitel-tartozás.

A 37/2017. (XI. 14.) kormányrendelet által szabályozott jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel érhető el. A támogatást nemcsak házaspárok, hanem egyedülállók és élettársak is igénybe vehetik, amennyiben legalább két gyermeket nevelnek.

A program keretében a 2019. július 1. után született vagy örökbefogadott második gyermek esetén 1 millió forint, míg a 2020. július 1. után született vagy örökbefogadott harmadik gyermek után 4 millió forint támogatás jár. Negyedik és további gyermekek esetén gyermekenként további 1 millió forint igényelhető.

Fontos tudni, hogy a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetében a támogatást a születést vagy az örökbefogadást követő egy éven belül lehet igényelni, ez jogvesztő határidő. A kérelem már a 12 hetesnél idősebb magzat esetén is benyújtható.

A támogatás az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére használható. Elsősorban lakáscélú hitelek esetén vehető igénybe, de a 2017. november 14. előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitelekre is alkalmazható. A CSOK, CSOK Plusz, falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott hitelek, illetve az Otthon Start program keretében felvett kölcsönök is jelzáloghitelnek minősülnek.

A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Feltétel, hogy az igénylő(k) a fedezetként szolgáló ingatlanban legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzenek, valamint köztartozásmentesek és büntetlen előéletűek legyenek.

Ennek apropóján a Nemzetgazdasági Minisztériumnál érdeklődtünk arról, hogyan alakul a program iránti kereslet, illetve milyen tapasztalatok gyűltek össze az év elején. A tárca válasza szerint az érdeklődés továbbra is élénk, a konstrukció pedig kiszámítható módon működik.

Január 1. és február 1. között összesen 900 kérelem érkezett a vármegyei kormányhivatalokhoz. Ezek elbírálása ütemezetten halad, jelenleg 491 ügy van folyamatban. A program szabályai világosak és jól értelmezhetők: 1 millió forint jár az első támogatott gyermek után, további 4 millió forint a második után, majd minden további gyermek esetén újabb 1–1 millió forinttal csökkenti az állam a fennálló jelzáloghitel-tartozást. A támogatást az állam közvetlenül a hiteltartozás mérséklésére biztosítja, így az azonnal megjelenik az adós terhein.

- közölte kérdésünkre a minisztérium.

Hozzátették: a hosszabb távú adatok is azt mutatják, hogy a konstrukció stabilan működik.

Az NGM közlése szerint 2019. július 1. óta összesen 69 034 támogatott kérelem született. Az egy kérelemre jutó átlagos összeg meghaladta a 2,1 millió forintot, a teljes kifizetés pedig megközelítette a 145,27 milliárd forintot. Tavaly önmagában 17,5 milliárd forintnyi jelzáloghitel-tartozás csökkentéséről született hatósági döntés.

Nem csak erre lehet kérelmet benyújtani

„A jelzáloghitel-elengedési program ugyanakkor csak egy eleme annak az eszköztárnak, amellyel a kormány a gyermekes családok terheit igyekszik mérsékelni.” - hívták fel a figyelmet.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozta, hogy több, egymást erősítő konstrukció is elérhető.

A CSOK igénybevételét követően a felvett kölcsön gyermekenként 1 millió forinttal csökkenthető, a CSOK Plusz esetében ennél is nagyobb az engedmény: a szerződéskötést követően született második és minden további gyermek után 10 millió forint tartozáselengedés jár. A Babaváró hitelnél a második gyermek érkezésekor 3 millió forinttal csökken a tartozás, míg a harmadik és további gyermekeknél a teljes fennálló hitelösszeget elengedi az állam. Emellett az állami alkalmazottak számára külön program is elérhető, az Otthontámogatás, amely 1 millió forintos hiteltörlesztési segítséget nyújt.

- árulták el a Pénzcentrumnak.

Azonban, ahogy egy korábbi cikkünkben is bemutattuk, nem csak a hitelek területén léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel érdemben csökkenthetők a háztartások pénzügyi terhei. Más jellegű „elengedési” vagy visszatérítési programok is működnek, például az szja kapcsán.

Bár az szja-bevalláshoz tartozó nyilatkozat kevesebb mint egy perc alatt kitölthető, ennek elmulasztása miatt mégis évente több milliárd forint adóvisszatérítésről mondanak le az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének adatai szerint 2024-ben például 4 milliárd forinttal több adót kaptak vissza a pénztártagok, mint az azt megelőző évben. A NAV minden évben elkészíti az adóbevallás tervezetét, amely az ügyfélkapuval rendelkezők számára az eSZJA portálon érhető el.

Az érintetteknek nem csak a befizetendő vagy visszaigényelhető adót érdemes ellenőrizniük, hanem azt is, hogy az öngondoskodást szolgáló befizetések után járó adóvisszatérítés rendben szerepel-e a tervezetben.

Ez különösen fontos azok számára, akik több pénztárban is rendelkeznek tagsággal, hiszen ilyen esetben nyilatkozni kell arról, melyik számlára érkezzen az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetések után járó, összesen 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos kedvezmény. Akik pedig nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintos szja-visszatérítéshez is juthatnak.

A jelzáloghitel-elengedési program és az adóvisszatérítési lehetőségek egyaránt azt mutatják, hogy a meglévő támogatások akkor érnek igazán sokat, ha az érintettek tisztában vannak velük, és időben élnek is a lehetőségekkel. A szabályok adottak, a keretek kiszámíthatók, a kérdés sokszor csak az, hogy a családok mennyire tudnak élni ezekkel az eszközökkel a mindennapi pénzügyeik tervezése során.