Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/7. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 8. héten már 4 milliárd 925 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 7. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

16; 32; 35; 58; 59.

Ezen a játékhéten (7.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 925 millió forint lesz a következő, 8. heti sorsoláson az Ötöslottón.

KATT! 6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon



További nyeremények az Ötöslottón a 7. héten:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

4 találat: egyenként 2 007 400 forint

3 találat: egyenként 25 630 forint

2 találat: egyenként 3 470 forint

Jokerszám: 946302

Ezen a játékhéten egy szerencsés nyertes 71 395 320 forintot nyert a Jokeren (gratulálunk!). A következő, 8. héten ezért a várható főnyermény 30 millió forint lesz.

(Címlapkép - Ötöslottó élő sorsolása a Duna TV-n)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon