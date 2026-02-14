Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/7. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 8. héten már 4 milliárd 925 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 7. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
16; 32; 35; 58; 59.
Ezen a játékhéten (7.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 925 millió forint lesz a következő, 8. heti sorsoláson az Ötöslottón.
KATT! 6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
További nyeremények az Ötöslottón a 7. héten:
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- 4 találat: egyenként 2 007 400 forint
- 3 találat: egyenként 25 630 forint
- 2 találat: egyenként 3 470 forint
Jokerszám: 946302
Ezen a játékhéten egy szerencsés nyertes 71 395 320 forintot nyert a Jokeren (gratulálunk!). A következő, 8. héten ezért a várható főnyermény 30 millió forint lesz.
(Címlapkép - Ötöslottó élő sorsolása a Duna TV-n)
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett.
A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 6. heti sorsolásán?
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait.
A decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter egyik utolsó televíziós szereplése kerül adásba szombaton a Kincsvadászok VIP új részében.
Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.
A színésznő M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorában elmondta, hogy számára az anyagiak soha nem voltak elsődleges szempontok.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás