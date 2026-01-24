Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/4. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten senkinek sem volt telitalálata az ötösön, így az 5. héten 4 milliárd forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 4.heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 4. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

29; 75; 80; 83; 88.

A 4. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így az 5. héten 3 milliárd forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

További nyeremények az Ötöslottón a 4. héten:

4 találat: egyenként 2 586 385 forint

3 találat: egyenként 38 795 forint

2 találat: egyenként 3 930 forint

Jokerszám: 642362

Ezen a játékhéten (4.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 39 646 260 forinttal lett gazdagabb. Az 5. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

