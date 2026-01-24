A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/4. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten senkinek sem volt telitalálata az ötösön, így az 5. héten 4 milliárd forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 4.heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 4. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
29; 75; 80; 83; 88.
A 4. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így az 5. héten 3 milliárd forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.
További nyeremények az Ötöslottón a 4. héten:
- 4 találat: egyenként 2 586 385 forint
- 3 találat: egyenként 38 795 forint
- 2 találat: egyenként 3 930 forint
Jokerszám: 642362
Ezen a játékhéten (4.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 39 646 260 forinttal lett gazdagabb. Az 5. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját.
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.