Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: ezt mindenkinek tudnia kell, aki ma venne lottót, kaparóst

Vegyes, olykor egész szélsőséges várakozás lengi körül péntek 13-át, melyet egyszerre tekintenek baljóslatúnak és szerencsésnek az emberek. Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy érdemes próbára tenniük a sorsot vagy a szerencséjüket.

Mind a 13-as szám, mind pedig a pénteki nap évszázadok óta baljóslatúnak számít, számos negatív hiedelem kapcsolódik hozzá. Talán ebből táplálkozik az a félelem, ami sokaknál péntek 13-ához kötődik, és innen eredhet az ellenkezője is, hogy épp egy ilyen nap hozhat szerencsét.

2026 bőkezű a péntek 13. hívekkel, mivel ez az év épp három ilyen nappal kecsegteti őket: február, március és november azok a hónapok, amikor készülhetnek a szerencsés 13-ára. Péntek 13-dika egyébként a legelterjedtebb hagyomány, illetve babona a világon. A szélsőségeket jól jellemzi, hogy míg Amerikában milliók rettegnek a 13-as számtól, addig Kínában épp ez a szám számít szerencsésnek.

Egyáltalán nem meglepő tehát az a tény, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a 13-as szám a legkedveltebb a lottójátékot játszók számára, akármilyen hit is kötődik hozzá. A legtöbbet ikszelt 13-ast a 7-es, majd a 3-as követi, amelyek a mesékben gyakran előforduló számok. A statisztika alapján, az elmúlt közel 70 év alatt a 13-as szám 221 alkalommal került ki a sorsológömbből vagyis a 90 számból a 9-dik leggyakrabban kihúzott szám. Toronymagasan egyébként a 3-as szám vezet, amelyet a 15-ös követ a sorban - írja közleményében a lottótársaság.

Akár félnek péntek 13-tól, akár várják azt, egy ilyen napon az átlagosnál jóval nagyobb a játékkedv. A 2025-ös péntek 13-i nap forgalmi adataiból jól látható, hogy a számsorsjátékok forgalma kiemelkedő, például Skandináv lottó esetén 101 százalékos volt az emelkedés, az Ötöslottónál 60 százalékos. Sokan vesznek ilyenkor sorsjegyet, tavaly az e-sorsjegyeket pedig kifejezetten keresték a játékosok ezen a napon, ugyanis 282 százalékos növekedés volt tapasztalható.

A nemzeti lottótársaság másfél évvel ezelőtti kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek több mint 60 százaléka hisz a sorsban, amelyet a szerencse és a csodák követnek. Jellemzően úgy nyilatkozik a többség, hogy nem babonás, aztán rákérdezésnél kiderül, sokaknak ennek ellenére van azért babonája. A legjobban a négylevelű lóhere és a hullócsillag babonájában hisznek, és nagy jelentőséget tulajdonítanak a fekete macskának is. További érdekesség, hogy minden tizedik játékosnak van szerencsét hozó kabalája.

