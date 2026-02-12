2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal pár lottószelvényt vásárol egy kioszkban. Barcelona, Spanyolország
Szórakozás

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: ezt mindenkinek tudnia kell, aki ma venne lottót, kaparóst

Pénzcentrum
2026. február 12. 07:45

Vegyes, olykor egész szélsőséges várakozás lengi körül péntek 13-át, melyet egyszerre tekintenek baljóslatúnak és szerencsésnek az emberek. Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy érdemes próbára tenniük a sorsot vagy a szerencséjüket.

Mind a 13-as szám, mind pedig a pénteki nap évszázadok óta baljóslatúnak számít, számos negatív hiedelem kapcsolódik hozzá. Talán ebből táplálkozik az a félelem, ami sokaknál péntek 13-ához kötődik, és innen eredhet az ellenkezője is, hogy épp egy ilyen nap hozhat szerencsét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2026 bőkezű a péntek 13. hívekkel, mivel ez az év épp három ilyen nappal kecsegteti őket: február, március és november azok a hónapok, amikor készülhetnek a szerencsés 13-ára. Péntek 13-dika egyébként a legelterjedtebb hagyomány, illetve babona a világon. A szélsőségeket jól jellemzi, hogy míg Amerikában milliók rettegnek a 13-as számtól, addig Kínában épp ez a szám számít szerencsésnek.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban
EZ IS ÉRDEKELHET
A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.

Egyáltalán nem meglepő tehát az a tény, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a 13-as szám a legkedveltebb a lottójátékot játszók számára, akármilyen hit is kötődik hozzá. A legtöbbet ikszelt 13-ast a 7-es, majd a 3-as követi, amelyek a mesékben gyakran előforduló számok. A statisztika alapján, az elmúlt közel 70 év alatt a 13-as szám 221 alkalommal került ki a sorsológömbből vagyis a 90 számból a 9-dik leggyakrabban kihúzott szám. Toronymagasan egyébként a 3-as szám vezet, amelyet a 15-ös követ a sorban - írja közleményében a lottótársaság.

Akár félnek péntek 13-tól, akár várják azt, egy ilyen napon az átlagosnál jóval nagyobb a játékkedv. A 2025-ös péntek 13-i nap forgalmi adataiból jól látható, hogy a számsorsjátékok forgalma kiemelkedő, például Skandináv lottó esetén 101 százalékos volt az emelkedés, az Ötöslottónál 60 százalékos. Sokan vesznek ilyenkor sorsjegyet, tavaly az e-sorsjegyeket pedig kifejezetten keresték a játékosok ezen a napon, ugyanis 282 százalékos növekedés volt tapasztalható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A nemzeti lottótársaság másfél évvel ezelőtti kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek több mint 60 százaléka hisz a sorsban, amelyet a szerencse és a csodák követnek. Jellemzően úgy nyilatkozik a többség, hogy nem babonás, aztán rákérdezésnél kiderül, sokaknak ennek ellenére van azért babonája. A legjobban a négylevelű lóhere és a hullócsillag babonájában hisznek, és nagy jelentőséget tulajdonítanak a fekete macskának is. További érdekesség, hogy minden tizedik játékosnak van szerencsét hozó kabalája.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #skandináv lottó #sorsjegy #kutatás #szórakozás #számsorsolás #szerencsejáték zrt #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Keleti Éva

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:44
08:31
08:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
5
3 hete
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 08:31
Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 06:20
Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó
Agrárszektor  |  2026. február 12. 08:16
Akkora vihar söpört itt végig, hogy özönvíz mosott el mindent