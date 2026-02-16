2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy üzletasszonyról, aki szorgalmasan aláír egy jogi dokumentumot az irodai íróasztalánál, professzionalizmust és elkötelezettséget mutatva.
HRCENTRUM

Milliós fizetések, brutális bérverseny: teljesen átrendeződött a magyar munkaerőpiac

Pénzcentrum
2026. február 16. 18:32

A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon. Miközben a gazdasági környezet óvatosságra intette a piaci szereplőket, a szakemberhiány arra ösztönözte a vállalatokat, hogy újragondolják megtartási stratégiájukat.  Egy éves, fehérgalléros munkaköröket és béreket vizsgáló körképe szerint az elmúlt évet leginkább a stabilitás iránti igény és a technológiai fejlődés üteme közötti egyensúlykeresés határozta meg.

2025-ben továbbra is a tudásalapú szektorok, különösen az informatika és a pénzügyi tanácsadás, vezették a bérlistákat a WHC Csoport adatai alapján. Az IT területen dolgozó szenior szakemberek bruttó bére elérhette a havi 2,5 millió forintot is. A mérnöki és pénzügyi pozíciók – például automatizálási mérnök, projektmenedzser, stratégiai controller vagy adótanácsadó szerepkörben – jellemzően 1–1,8 millió forintos sávban mozogtak. Az összes fehérgalléros szektort figyelembe véve, 2025-ben a bruttó átlagkereset 8,5-10% nőtt hazánkban, így a teljes munkaidőben dolgozók átlagosan bruttó 690–720 ezer forintot kerestek havonta, míg ez az összeg 2024-ben 646 800 forint körül alakult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025-ben a „Budapest-centrikus” munkaerőpiac korszaka lezárult, a keleti országrész ipari fejlődése olyan bérnövekedési dinamikát mutatott, amely több esetben is lekörözte a fővárosi munkáltatókat. A keleti nagyberuházások növelték a keresletet a tapasztalt középvezetők iránt, míg a nyugati határ mentén az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása tartotta fenn a bérnyomást. A Dunántúl egyes vármegyéiben, különösen Somogy, Tolna és Vas vármegyében, a cégek több mint negyede küzd azzal, hogy feltöltse üres álláshelyeit. 

A fehérgalléros munkavállalók számára 2025-ben a rugalmasság már alapfeltétel volt. A  felmérés szerint azok a cégek, amelyek drasztikusan csökkentették a távmunka lehetőségét, jelentős fluktuációval szembesültek, függetlenül a kínált alapbérektől. A fehérgallérosok jelentős része, körülbelül 35–40%-a, már nem a lakóhelye szerinti vármegyében keres munkát, ha egy hibrid pozícióról van szó. A rugalmas munkavégzés mellett egyre fontosabb lett a vállalati kultúra átláthatósága és a valódi szakmai fejlődést biztosító környezet is.

Munkáltatói oldalon a piacot tavaly óta egyfajta „óvatos védekezés” jellemezte: a cégek elsődleges célja a meglévő, képzett munkaerő megtartása lett. Ennek következtében az álláshirdetések száma is csökkent – a második negyedévben mintegy 10%-kal esett vissza az új álláshirdetések száma előző év azonos időszakához képest.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tavaly tapasztalt munkaerő-tartalékolás a jövőbeli fellendülésbe vetett bizalom jele. A 2025. év azt mutatta meg, hogy a magyar szellemi munkaerőpiac egy érett és tudatos szakaszba lépett. Így 2026-ban is azok a szervezetek lesznek versenyelőnyben, akik nem embereket keresnek, hanem képességekre építenek, és a megtartásra optimalizálnak. Nem a tökéletes jelölt megjelenésével kell számolni, hanem tanítható, fejlődőképes munkatársak felépítésében érdemes gondolkodni és hosszú távon is stabilan működő, fenntartható csapatok kialakításában

 – mondta el Horváth Ágnes, a WHC Heads (szellemi munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés) üzletágvezetője.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #átlagkereset #munkaerő #álláshirdetés #állás #bérek #demográfia #fizetések #munkaerőhiány #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:32
18:15
18:11
18:00
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
5 napja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
3 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
2 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
2 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:00
Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 17:30
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Agrárszektor  |  2026. február 16. 17:27
Visszatér a kemény idő: 15 centi hó is hullhat Magyarországon